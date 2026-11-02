धनतेरस पर सोना-चांदी नहीं तो और क्या खरीद सकते हैं? जानें क्या नहीं खरीदना चाहिए
What to buy on dhanteras for good luck: धनतेरस के दिन कुछ चीजों को खरीदने से भाग्य में वृद्धि और मां लक्ष्मी का साथ मिलने की मान्यता है। जानें धनतेरस पर क्या खरीदना चाहिए और क्या नहीं।
Dhanteras ke din kya karidna chaiye: धनतेरस का दिन नई चीजों की खरीदारी करना अत्यंत शुभ माना जाता है। इस दिन सोना-चांदी की खरीदारी अत्यंत शुभ फलदायी मानी जाती है। लेकिन महंगाई के बीच लोगों के मन में सवाल रहता है कि आखिर धनतेरस के दिन सोने-चांदी के अलावा किन चीजों को खरीदना बहुत जरूरी या शुभ माना जाता है। ज्योतिष मान्यताओं के अनुसार, धनतेरस के दिन धातु के बर्तन समेत कुछ चीजों को खरीदना बहुत शुभ माना जाता है। मान्यता है कि धनतेरस के दिन खरीदी गई कुछ चीजें शुभता का प्रतीक होती हैं। इन्हें घर लाने धन-धान्य में वृद्धि होती है, जबकि कुछ चीजों को धनतेरस पर खरीदना वर्जित माना जाता है। जानें धनतेरस पर क्या खरीदना बहुत शुभ होता है और क्या नहीं खरीदना चाहिए।
धनतेरस कब है 2026:
वैदिक पंचांग के अनुसार, हर साल कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को धनतेरस का त्योहार मनाया जाता है। इस साल धनतेरस 6 नवंबर 2026, शुक्रवार को है।
धनतेरस के दिन क्या खरीदना शुभ होता है:
1. धातु का बर्तन:
धनतेरस के दिन धातु का बर्तन खरीदना बहुत शुभ माना जाता है। खासतौर पर जल का बर्तन। इस दिन लोटा, कलश या गिलास को खरीदना बहुत अच्छा माना जाता है।
2. गणेश-लक्ष्मी जी की मूर्ति:
धनतेरस के दिन गणेश-लक्ष्मी जी की मूर्ति खरीदना बहुत शुभ माना जाता है। ध्यान रखें कि दोनों मूर्तियां अलग-अलग होनी चाहिए। मूर्तियां आपसी में जुड़ी नहीं होनी चाहिए।
3. खील-बताशे:
धनतेरस के दिन खील-बताशे को खरीदना शुभ माना जाता है। दीवाली पूजन में खील-बताशे का प्रयोग किया जाता है। मान्यता है कि इस दिन इन्हें खरीदने से जीवन में सुख-समृद्धि और खुशहाली आती है।
4. मिट्टी के दीपक:
धनतेरस के दिन जिन मिट्टी के दीपक को आप दीवाली पर जाएंगे, उन्हें खरीदना शुभ माना जाता है। दीवाली के मुख्य पूजन में प्रयोग होने वाला मिट्टी का एक बड़ा दीपक भी खरीदना चाहिए।
5. अंकों का बना यंत्र:
धनतेरस के दिन चित्रों वाला यंत्र नहीं खरीदना चाहिए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, धनतेरस के दिन अंकों का बना हुआ कोई धन यंत्र ही खरीदना शुभ माना जाता है। यंत्र की पूजा भी धनतेरस के दिन कर सकते हैं।
6. झाड़ू:
धनतेरस के दिन झाड़ू खरीदना बहुत शुभ माना जाता है। हिंदू धर्म में झाड़ू को मां लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। मान्यता है कि इस दिन झाड़ू लाने से घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और सुख-समृद्धि का आगमन होता है।
धनतेरस की पूजा कब करनी चाहिए:
पंडित नरेंद्र उपाध्याय बताते हैं कि धनतेरस के दिन प्रदोष काल में पूजन करना सर्वोत्तम फलदायी माना जाता है। इसलिए इस दिन भगवान कुबेर, भगवान धन्वतंरि और नंबर वाले यंत्र या अंकों वाले यंत्र की पूजा प्रदोष काल में ही करनी चाहिए।
धनतेरस पर क्या नहीं खरीदना चाहिए:
धनतेरस के दिन लोहे, एल्युमिनियम, कांच का सामान, जूते-चप्पल, नुकीली चीजें जैसे चाकू, कैंची, सुई आदि नहीं खरीदना चाहिए। मान्यता है कि इस चीजों को खरीदने से घर में दरिद्रता आती है और व्यक्ति को धन से जुड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंSaumya Tiwari
संक्षिप्त विवरण
सौम्या तिवारी लाइव हिन्दुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा हैं और इस संस्थान के साथ करीब 5 वर्षों से अधिक समय से जुड़ी हैं। इन्हें डिजिटल पत्रकारिता में करीब 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है। यहां वह ग्रह राशि परिवर्तन, टैरो, वैदिक ज्योतिष, फेंगशुई, अंकराशि, रत्न शास्त्र और व्रत-त्योहार आदि से जुड़ी खबरें लिखती हैं।
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सौम्या तिवारी की ग्रह राशि परिवर्तन, व्रत-त्योहार, सामुद्रिक शास्त्र, अंकज्योतिष, वास्तु शास्त्र एवं फेंगशुई, कथा-कहानी जैसे विषयों पर अच्छी पकड़ है। उन्हें ज्योतिष एवं धार्मिक विषयों में करीब 6 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में बतौर डिप्टी कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं और धर्म व ज्योतिष (एस्ट्रोलॉजी) सेक्शन का हिस्सा हैं।
इसके अलावा उन्होंने मनोरंजन (एंटरटेनमेंट) और राजनीतिक (पॉलिटिक्स) विषयों पर भी विभिन्न मीडिया संस्थानों में काम किया है। लाइव हिन्दुस्तान में सौम्या की टॉप परफॉर्मेंस रही है, जिसके लिए उन्हें कई बार पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। खाली समय में वह धार्मिक ग्रंथों और पुराणों का अध्ययन करना और पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाना पसंद करती हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
सौम्या तिवारी ने कानपुर विश्वविद्यालय से स्नातक (बीए) किया है और जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से जनसंचार एवं पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा प्राप्त किया है। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान ही उन्हें हैदराबाद की लोकल न्यूज वेबसाइट इंडिलिक्स से पहली नौकरी का प्रस्ताव मिला।
इसके बाद वह जनसत्ता (द इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप), द क्विंट और जी न्यूज जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों से जुड़ी रहीं। साल 2020 में वह लाइव हिन्दुस्तान के धर्म व ज्योतिष सेक्शन का हिस्सा बनीं।
व्यक्तिगत रुचियां
उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले की रहने वाली सौम्या तिवारी को धार्मिक और ज्योतिषीय विषयों की जानकारी जुटाना पसंद है। इसके अलावा उन्हें नई-नई जगहों पर घूमने का भी शौक है।
विशेषज्ञता
ग्रह और नक्षत्रों का राशि पर असर
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