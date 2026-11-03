धनतेरस के दिन 13 दीपक कहां-कहां जलाने चाहिए? जानें दीपदान का शुभ मुहूर्त
Dhanteras me 13 diya kaha jalaye: धनतेरस पर 13 दीपक जलाने का विशेष महत्व है। मान्यता है कि इस दिन अलग-अलग स्थानों पर दीपदान करने से जीवन में सुख-समृद्धि और खुशहाली आती है। जानें धनतेरस के दिन कहां-कहां दीपक जलाएं।
धनतेरस के साथ ही दीवाली के पर्व की शुरुआत होने वाली है। हिंदू धर्म शास्त्रों में 11,21, 51, 101 और 108 आदि संख्या को शुभ माना जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि धनतेरस के दिन 13 दीपक प्रज्वलित करने का विधान है। मान्यता है कि इस दिन 13 अलग-अलग स्थानों पर दीपक जलाने से मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। हिंदू पंचांग में महीने का 13वां दिन त्रयोदशी तिथि को माना जाता है। यह तिथि भगवान शिव को समर्पित मानी जाती है। धनतेरस का पर्व भी कार्तिक कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को मनाया जाता है। इसलिए इस दिन 13 दीपक जलाने का विशेष महत्व है। इस साल धनतेरस 6 नवंबर 2026, शुक्रवार को है। जानें धनतेरस के दिन 13 दीपक किन जगहों पर लगाएं और दीपदान का शुभ मुहूर्त क्या है।
धनतेरस के दिन कहां जलाएं 13 दीये:
1. घर के मुख्य द्वार:
धनतेरस के दिन सबसे पहला दीपक घर के मुख्य द्वार पर सूर्यास्त के बाद दक्षिण दिशा में जलाना चाहिए। यह दीपक सरसों के तेल का जलाया जाता है। यह यम के नाम का दीपक होता है। मान्यता है कि यम के नाम का दीपदान करने से अकाल मृत्यु का भय समाप्त होता है।
2. मां लक्ष्मी और धन्वंतरि भगवान के सामने:
धनतेरस के दिन दूसरा दीपक माता लक्ष्मी और भगवान धन्वंतरि के सामने जलाना चाहिए। धन्वंतरि भगवान आरोग्य के देवता माने जाते हैं। मान्यता है कि इस दिन मां लक्ष्मी और भगवान धन्वंतरि के सामने दीपक जलाने से धन-धान्य के साथ अरोग्यता की प्राप्ति होती है।
3. तुलसी के पौधे पर:
धनतेरस के दिन तीसरा दीपक तुलसी के पौधे पर जलाना चाहिए। तुलसी को मां लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है।
4. घर के मुख्य द्वार के बाहर:
चौथा दीपक धनतेरस पर घर के मुख्य द्वार के ठीक सामने जलाने की परंपरा है। मान्यता है कि ऐसा करने से घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है।
5. घर की छत पर:
पांचवां दीपक धनतेरस पर घर की छत पर जलाने का विधान है। या फिर इस दीपक को घर के किसी खुले स्थान पर जलाना शुभ माना जाता है। इसे आकाशदीप कहा जाता है। यह दीपक आकाश को समर्पित माना जाता है।
6. पीपल के पेड़ के नीचे:
छठा दीपक पीपल के पेड़ के नीचे जलाना चाहिए। मान्यता है कि यह दीपक पितरों को समर्पित होता है। ऐसा करने से पितृ दोष दूर होता है और जीवन में सुख-समृद्धि और खुशहाली आती है।
7. मंदिर में:
धनतेरस पर सातवां दीपक किसी मंदिर में जलाना चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से देवी-देवताओं का आशीर्वाद मिलता है और जीवन में सकारात्मकता आती है।
8. कचरे के पास:
धनतेरस पर आठवां दीपक कूड़े या कचरे के पास जलाना चाहिए। गांव में यह दीपक जहां गोबर एकत्रित रहता है, वहां पर जलाते हैं। मान्यता है कि ऐसा करने से नकारात्मकता दूर होती है।
9. शौचालय के बाहर:
धनतेरस के दिन नौवां दीपक शौचालय या बाथरूम के बाहर जलाया जाता है। मान्यता है कि ऐसा करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा आकर्षित होती है।
10. घर की बालकनी में:
धनतेरस के दिन दसवां दीपक घर की बालकनी में जलाने का विधान है। अगर घर में बालकनी नहीं है तो इसे गैलरी में भी जलाया जा सकता है।
11. किसी मुख्य खिड़की के पास:
धनतेरस पर ग्यारहवां दीपक घर की किसी मुख्य खिड़की पर रखा जाता है, जहां से रोशनी आती है।
12. घर के पिछले हिस्से में:
धनतेरस पर 12वां दीपक घर के पिछले हिस्से में जलाने का विधान है। यह दीपक घर के उस स्थान पर जलाते हैं, जहां लोगों का आना-जाना कम रहता है या अंधेरा रहता है।
13. रसोईघर में:
धनतेरस पर तेरहवां दीपक घर की रसोई में जलाया जाता है। इस दीपक को उस स्थान पर भी रख सकते हैं जहां पानी की टंकी भी होती है।
धनतेरस पर दीपदान का शुभ मुहूर्त:
पंडित नरेंद्र उपाध्याय बताते हैं कि धनतेरस पर पूजन और दीपदान प्रदोष काल में करना सबसे उत्तम माना जाता है। इस बार 6 नवंबर को धनतेरस पर दीपदान का प्रदोष मुहूर्त शाम 05:33 बजे से रात 08:09 बजे तक रहेगा। यम दीपदान का समय सूर्यास्त के बाद प्रदोष काल में शाम 05:33 बजे से शाम 06:51 बजे तक रहेगा।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंSaumya Tiwari
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शैक्षणिक पृष्ठभूमि
सौम्या तिवारी ने कानपुर विश्वविद्यालय से स्नातक (बीए) किया है और जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से जनसंचार एवं पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा प्राप्त किया है। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान ही उन्हें हैदराबाद की लोकल न्यूज वेबसाइट इंडिलिक्स से पहली नौकरी का प्रस्ताव मिला।
इसके बाद वह जनसत्ता (द इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप), द क्विंट और जी न्यूज जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों से जुड़ी रहीं। साल 2020 में वह लाइव हिन्दुस्तान के धर्म व ज्योतिष सेक्शन का हिस्सा बनीं।
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उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले की रहने वाली सौम्या तिवारी को धार्मिक और ज्योतिषीय विषयों की जानकारी जुटाना पसंद है। इसके अलावा उन्हें नई-नई जगहों पर घूमने का भी शौक है।
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