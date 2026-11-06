धनतेरस पर चंद्रमा-शुक्र की युति से चमकेगी इन 5 राशियों की किस्मत, धन और करियर में मिलेगा लाभ

Dhanteras 2026 Chandrama Shukra Yuti: 6 नवंबर धनतेरस पर कन्या राशि में बन रही चंद्रमा-शुक्र की युति। जानें वृषभ, कन्या, वृश्चिक, धनु एवं मकर राशि को धन और करियर में कैसे मिलेगा लाभ।

धनतेरस का त्योहार इस साल 6 नवंबर 2026, शुक्रवार को मनाया जा रहा है। ज्योतिषीय गणना के अनुसार, इस दिन चंद्रमा कन्या राशि में गोचर कर रहे हैं, जहां शुक्र पहले से विराजमान हैं। ऐसे में कन्या राशि में चंद्रमा और शुक्र की युति बन रही है। ज्योतिष में चंद्रमा को मन, सुख और भावनाओं का कारक माना जाता है, जबकि शुक्र धन, वैभव और भौतिक सुख-सुविधाओं से जुड़े हैं। इन दोनों ग्रहों की युति का प्रभाव कुछ राशियों के लिए अनुकूल रह सकता है। खासतौर पर वृषभ, कन्या, वृश्चिक, धनु और मकर राशि के जातकों को धन और करियर के मामले में अच्छे अवसर मिल सकते हैं।

चंद्रमा और शुक्र की युति का ज्योतिषीय महत्व वैदिक ज्योतिष में चंद्रमा को मन, माता, मानसिक शांति और सुख-सुविधाओं का कारक माना गया है। वहीं शुक्र को धन, ऐश्वर्य, प्रेम, कला और भौतिक सुखों का प्रतिनिधि ग्रह बताया गया है। जब ये दोनों ग्रह एक ही राशि में आते हैं, तो उनकी युति बनती है। इस बार धनतेरस पर दोनों ग्रह कन्या राशि में मौजूद रहेंगे। ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार, इस युति का प्रभाव व्यक्ति की आर्थिक स्थिति, पारिवारिक जीवन और रचनात्मक कार्यों पर पड़ सकता है। हालांकि, इसका फल हर राशि के लिए अलग रहेगा।

वृषभ राशि: आर्थिक स्थिति में होगा सुधार वृषभ राशि के जातकों के लिए धनतेरस का दिन कई मामलों में अनुकूल रह सकता है। चंद्रमा और शुक्र की युति आपके पंचम भाव में बन रही है। इस दौरान किसी पुराने प्रयास का अच्छा परिणाम मिल सकता है। नौकरीपेशा लोगों को कार्यक्षेत्र में अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिलेगा। आर्थिक मामलों में भी राहत मिलने की उम्मीद है। परिवार के सदस्यों के साथ रिश्ते मधुर रहेंगे। प्रेम जीवन में खुशियां आ सकती हैं और लंबे समय से अधूरे पड़े किसी काम में सफलता मिलने के संकेत हैं।

कन्या राशि: सुख-सुविधाओं में होगी बढ़ोतरी कन्या राशि में ही चंद्रमा और शुक्र की युति बन रही है। ऐसे में इस राशि के जातकों के लिए यह गोचर खास माना जा रहा है। आपके व्यक्तित्व और काम करने के तरीके से लोग प्रभावित हो सकते हैं। नौकरी करने वालों को अधिकारियों का सहयोग मिलेगा और अपनी योग्यता साबित करने के अवसर मिलेंगे। कारोबारियों के लिए नए संपर्क फायदेमंद रह सकते हैं। इस दौरान नए कपड़े, आभूषण या सुख-सुविधाओं से जुड़ी चीजों की खरीदारी कर सकते हैं। परिवार में खुशियों का माहौल बना रहेगा।

वृश्चिक राशि: आमदनी बढ़ने के मिलेंगे मौके वृश्चिक राशि के जातकों के लिए चंद्रमा और शुक्र की युति लाभ भाव यानी एकादश भाव में बन रही है। ज्योतिष में इस भाव को आमदनी और इच्छाओं की पूर्ति से जोड़कर देखा जाता है। ऐसे में कारोबार करने वालों को मुनाफे के अच्छे अवसर मिल सकते हैं। वाहन और धातु से जुड़े कामकाज में लाभ मिलने की उम्मीद है। नौकरीपेशा लोगों की आय बढ़ाने से जुड़ी बातचीत आगे बढ़ सकती है। मित्रों और पुराने संपर्कों से फायदा मिल सकता है। परिवार का सहयोग मिलने से मन प्रसन्न रहेगा।

धनु राशि: कार्यक्षेत्र में मिलेगी नई पहचान धनु राशि के जातकों के लिए यह युति दशम भाव में बन रही है, जिसे कर्म और कार्यक्षेत्र का भाव माना जाता है। नौकरी करने वालों को अपने काम की सराहना मिल सकती है। अधिकारियों और सहकर्मियों का सहयोग मिलने से अटके हुए काम पूरे होने की उम्मीद है। कारोबार से जुड़े लोगों को कोई नया अवसर मिल सकता है। इस दौरान आपकी जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं, लेकिन उनका अच्छा परिणाम भी मिल सकता है। परिवार के बड़े सदस्यों की सलाह आपके लिए उपयोगी साबित होगी।

मकर राशि: भाग्य का मिलेगा साथ, बढ़ेंगे अवसर मकर राशि के जातकों के लिए चंद्रमा और शुक्र की युति नवम भाव में बन रही है। ज्योतिष में इस भाव को भाग्य, धर्म और लंबी यात्राओं से संबंधित माना जाता है। ऐसे में नौकरी और कारोबार में आगे बढ़ने के नए अवसर मिल सकते हैं। नौकरीपेशा लोगों को कोई नई जिम्मेदारी मिल सकती है। आर्थिक मामलों में भी स्थिति बेहतर होने की उम्मीद है। कारोबारियों को अपनी योजनाओं से लाभ मिल सकता है। परिवार और दोस्तों का सहयोग मिलेगा। त्योहार के दौरान घर में खुशियों का माहौल बना रहेगा।

धनतेरस पर इस साल कन्या राशि में बन रहा चंद्रमा और शुक्र का ग्रहीय योग जीवन में नई उमंग, समृद्धि और सफलता का प्रकाश लेकर आया है। विशेष रूप से वृषभ, कन्या, वृश्चिक, धनु और मकर राशि के जातकों के लिए यह समय अपने करियर को नई ऊंचाइयों पर पहुँचाने और आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने का है।