Dhanteras 2026 live: आज कब करें पूजा, सोना-चांदी खरीदने का शुभ मुहूर्त, जानें यम दीपदान और दिनभर के खास अपडेट

Dhanteras 2026 Live

Dhanteras 2026 live: धनतेरस का त्योहार आज 6 नवंबर, शुक्रवार को मनाया जा रहा है। दीपावली से पहले आने वाले इस पर्व पर सुबह से ही बाजारों में खरीदारी की रौनक है। कोई सोना-चांदी खरीदने की तैयारी में है तो कोई नए बर्तन, वाहन और दूसरी शुभ वस्तुएं घर लाने की योजना बना रहा है। शाम को भगवान धन्वंतरि, मां लक्ष्मी और कुबेर देव की पूजा होगी। इस दिन यम दीपदान की भी खास परंपरा है। जानिए धनतेरस पर पूजा का शुभ मुहूर्त, खरीदारी का सही समय, पूजा विधि, शुभ-अशुभ मान्यताएं, ग्रह-नक्षत्रों की चाल और 12 राशियों का हाल। यहां पढ़ें धनतेरस से जुड़े दिनभर के सभी जरूरी अपडेट। 1. धनतेरस 2026 कब मनाई जा रही है? धनतेरस का त्योहार 6 नवंबर 2026, शुक्रवार को मनाया जा रहा है। इस दिन कार्तिक महीने के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि है। इसी दिन से पांच दिवसीय दीपोत्सव की शुरुआत होती है। 2. धनतेरस पर पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है? दिल्ली में धनतेरस पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 6 बजकर 1 मिनट से रात 7 बजकर 58 मिनट तक है। इस दौरान भगवान धन्वंतरि, मां लक्ष्मी और कुबेर देव की पूजा कर सकते हैं। 3. धनतेरस पर सोना-चांदी खरीदने का शुभ समय क्या है? धनतेरस पर सुबह 9:16 से 10:39 बजे तक अमृत चौघड़िया और दोपहर 12:01 से 1:24 बजे तक शुभ चौघड़िया है। शाम 4:09 से 5:31 बजे तक चर चौघड़िया रहेगा। रात 8:46 से 10:24 बजे तक लाभ चौघड़िया है। इन मुहूर्तों में खरीदारी करना शुभ माना जाता है। 4. धनतेरस पर क्या खरीदना शुभ माना जाता है? धनतेरस पर सोना-चांदी, पीतल और तांबे के बर्तन, झाड़ू, वाहन, इलेक्ट्रॉनिक सामान, साबुत धनिया और गोमती चक्र खरीदने की परंपरा है। धार्मिक मान्यता है कि इससे घर में सुख-समृद्धि और बरकत आती है। 5. धनतेरस पर क्या नहीं खरीदना चाहिए? पारंपरिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन लोहे की वस्तुएं, काले रंग का सामान, चाकू, कैंची और प्लास्टिक की चीजें खरीदने से बचने की सलाह दी जाती है। हालांकि, ये धार्मिक मान्यताएं हैं, कोई अनिवार्य नियम नहीं। 6. धनतेरस पर भगवान धन्वंतरि और मां लक्ष्मी की पूजा कैसे करें? शाम को घर की सफाई करके पूजा स्थल पर भगवान धन्वंतरि, मां लक्ष्मी और कुबेर देव की प्रतिमा या तस्वीर स्थापित करें। दीपक जलाएं, फूल, अक्षत, धूप, दीप और नैवेद्य अर्पित करें। भगवान धन्वंतरि और मां लक्ष्मी की आरती करें। परिवार की सुख-समृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य की कामना करें। 7. धनतेरस की पूजा में किन चीजों की जरूरत होती है? पूजा के लिए भगवान धन्वंतरि, मां लक्ष्मी और कुबेर की तस्वीर या प्रतिमा, दीपक, घी, बाती, रोली, अक्षत, फूल, माला, धूप, अगरबत्ती, फल, मिठाई, पंचामृत और पूजा का जल रखें। अपनी परंपरा के अनुसार पूजा सामग्री में बदलाव कर सकते हैं। 8. धनतेरस पर यम दीपदान कब और कैसे करना चाहिए? धनतेरस की शाम प्रदोष काल में यम दीपदान करने की परंपरा है। घर के बाहर दक्षिण दिशा की ओर दीपक रखा जाता है। इसमें सरसों का तेल और बाती का इस्तेमाल किया जाता है। मान्यता है कि यमराज के नाम से दीपदान करने से परिवार पर अकाल मृत्यु का भय दूर रहता है। 9. धनतेरस पर कितने दीपक जलाने चाहिए और कहां रखने चाहिए? धनतेरस पर 13 दीपक जलाने की परंपरा कई घरों में प्रचलित है। मुख्य द्वार, पूजा स्थल, तुलसी के पास और घर के दूसरे हिस्सों में दीपक रखे जाते हैं। यम दीपदान के लिए अलग दीपक जलाने की भी परंपरा है। दीपकों की संख्या को लेकर अलग-अलग पारिवारिक मान्यताएं हैं। 10. धनतेरस पर कौन-से मंत्र और उपाय करना शुभ माना जाता है? भगवान धन्वंतरि की पूजा के दौरान इस मंत्र का जाप कर सकते हैं- 'ॐ नमो भगवते धन्वंतरये नमः।' मां लक्ष्मी की कृपा के लिए 'ॐ श्रीं महालक्ष्म्यै नमः' मंत्र का जाप किया जाता है। इसके अलावा जरूरतमंदों को अन्न, वस्त्र और दीपदान करना भी शुभ माना जाता है।

6 Nov 2026, 09:20:13 AM IST Dhanteras 2026 live: धनतेरस पर क्या खरीदें और किन चीजों से करें परहेज? जानें धार्मिक मान्यताएं Dhanteras 2026 live: धनतेरस पर खरीदारी को शुभ माना जाता है। इस दिन लोग सोना-चांदी, पीतल और तांबे के बर्तन, वाहन और इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदते हैं। इसके अलावा झाड़ू, साबुत धनिया और गोमती चक्र खरीदने की भी परंपरा है। धार्मिक मान्यता है कि इन वस्तुओं को घर लाने से सुख-समृद्धि और बरकत आती है। हालांकि, खरीदारी करते समय अपनी जरूरत और बजट का ध्यान रखना जरूरी है। धनतेरस पर कुछ चीजें खरीदने से बचने की भी सलाह दी जाती है। पारंपरिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन लोहे की वस्तुएं, काले रंग का सामान, चाकू और कैंची जैसी धारदार चीजें नहीं खरीदनी चाहिए। प्लास्टिक की वस्तुओं को लेकर भी कुछ जगहों पर ऐसी मान्यता प्रचलित है। हालांकि, इन बातों का कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है और इन्हें धार्मिक परंपरा के तौर पर ही देखना चाहिए। अगर धनतेरस पर नए बर्तन खरीद रहे हैं तो उन्हें खाली घर लाने के बजाय पानी, चावल या कोई शुभ सामग्री रखकर लाने की परंपरा है। इस दिन खरीदारी का असली उद्देश्य खुशियों और नई शुरुआत का स्वागत करना है।

6 Nov 2026, 09:19:43 AM IST Dhanteras 2026 live: धनतेरस पर यम दीपदान का विशेष महत्व, जानें कब और कैसे जलाएं दीपक Dhanteras 2026 live: धनतेरस की शाम यम दीपदान करने की परंपरा है। इसे लेकर मान्यता है कि यमराज के नाम से दीपक जलाने पर परिवार के सदस्यों को अकाल मृत्यु के भय से रक्षा का आशीर्वाद मिलता है। इस दिन घर के बाहर दक्षिण दिशा की ओर दीपक रखने की परंपरा है। इसे यम दीपक भी कहा जाता है। यम दीपदान के लिए मिट्टी का दीपक लिया जाता है। उसमें सरसों का तेल डालकर बाती जलाएं। दीपक को घर के मुख्य द्वार के बाहर दक्षिण दिशा की ओर रखा जाता है। कई परिवारों में दीपक जलाते समय यमराज से परिवार की लंबी आयु और अच्छे स्वास्थ्य की कामना की जाती है। कुछ जगहों पर दीपक में थोड़ा अनाज या कौड़ी रखने की भी परंपरा है। ध्यान रखें कि दीपक ऐसी जगह रखें जहां हवा से वह तुरंत बुझ न जाए और किसी के पैरों के नीचे आने का खतरा न हो। यम दीपदान को लेकर अलग-अलग क्षेत्रों में अलग परंपराएं प्रचलित हैं। इसलिए अपने परिवार की परंपरा के अनुसार भी यह विधि कर सकते हैं।

6 Nov 2026, 08:49:27 AM IST Dhanteras 2026 live: धनतेरस पर सोना-चांदी खरीदने का शुभ समय, जानें खरीदारी के मुहूर्त Dhanteras 2026 live: धनतेरस पर खरीदारी को लेकर लोगों में खास उत्साह रहता है। इस दिन सोना-चांदी खरीदने की पुरानी परंपरा है। मान्यता है कि धनतेरस पर घर लाई गई नई वस्तुएं सुख-समृद्धि और बरकत का प्रतीक होती हैं। यही वजह है कि लोग अपनी जरूरत और बजट के हिसाब से आभूषण, सिक्के, बर्तन और दूसरी चीजें खरीदते हैं। दिल्ली के लिए बताए गए चौघड़िया मुहूर्त के अनुसार सुबह 7:54 से 9:16 बजे तक लाभ, 9:16 से 10:39 बजे तक अमृत और दोपहर 12:01 से 1:24 बजे तक शुभ चौघड़िया रहेगा। शाम को 4:09 से 5:31 बजे तक चर चौघड़िया और रात 8:46 से 10:24 बजे तक लाभ चौघड़िया है। इसके अलावा 7 नवंबर की रात 12:01 से 1:39 बजे तक शुभ और 1:39 से 3:16 बजे तक अमृत चौघड़िया बताया गया है। खरीदारी के लिए अपनी सुविधा और जरूरत का भी ध्यान रखें। जरूरी नहीं कि धनतेरस पर महंगी चीज ही खरीदी जाए। घर के काम आने वाला कोई छोटा सामान भी इस दिन खरीदा जा सकता है।