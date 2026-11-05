Dhanteras 2026: किन राशियों को सूट नहीं करता सोना-चांदी? धनतेरस पर ना करें ये भूल

Sona Chandi Astrology Tips Dhanteras 2026 : धनतेरस पर सोना-चांदी खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं? जानें राशि के अनुसार ये आपको सूट करता है या नहीं?

Sona Chandi Shopping on Dhanteras 2026: दीवाली वीक शुरू होने वाला है। धनतेरस 6 नवंबर को है और इस दिन सोना-चांदी खरीदना सबसे शुभ माना जाता है। लोग अपनी पसंद के अनुसार इस दिन सोने और चांदी के बर्तन, सिक्के या फिर ज्वेलरी लेते हैं। वैदिक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार हर एक धातु का संबंध किसी ना किसी ग्रह से माना गया है। ग्रहों के चलते ही कुछ धातु हर राशि के लिए शुभ नहीं माने जाते हैं। ऐसे में अगर आप धनतेरस पर सोने-चांदी की खरीददारी की प्लानिंग कर रहे हैं तो एक बार जान लेना जरूरी है कि ये राशि के अनुसार आपको सूट करते भी हैं या नहीं? साथ ही जानें सोना-चांदी सूट ना करने की स्थिति में आप किन चीजों को ले सकते हैं?

किन राशियों को सोना नहीं पहनना चाहिए? वैदिक ज्योतिष शास्त्र में सोने का संबंध सूर्य और गुरु ग्रह से होने की मान्यता है। सोने को खरीदना, पास रखना या पहनना शुभ माना जाता है। इसे ग्रोथ और खुशहाली से जोड़कर देखते हैं। हालांकि कुछ राशियों के लिए इसे सूटेबल नहीं मानते हैं। जानें आखिर ये राशियां कौन सी हैं जिन्हें सोना लेने या पहनने से पहले एक बार अपनी कुंडली ज्योतिष को जरूर दिखानी चाहिए।

1. वृषभ राशि के जातकों को सोना लेने से पहले ज्योतिषी की सलाह जरूर ले लेनी चाहिए। इस राशि के ग्रह स्वामी शुक्र हैं। ऐसे में गुरु और शुक्र का मिजाज अलग होने के नाते वृषभ राशि वालों को सोना ना पहनने की सलाह दी जाती है।

2. मिथुन राशि वालों के लिए भी सोना उतना सूटेबल नहीं मानते हैं। इस राशि के ग्रह स्वामी बुध है। सोने को खरीदने या फिर पहनने से जुड़ा फैसला लेने से पहले इस राशि के जातकों को कुंडली में सूर्य की स्थिति को चेक कर लेना चाहिए।

3. कन्या राशि भी इस लिस्ट में शामिल है। इस राशि के स्वामी भी बुध ही है। इस राशि के जातकों को भी सोने से जुड़ा फैसला लेने से पहले ज्योतिष को कुंडली दिखा लेनी चाहिए ताकि पता चल पाए की कुंडली में ग्रहों की स्थिति कैसी हैं।

4. ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कुंभ राशि को भी सोना पहनने से बचना चाहिए। दरअसल इस राशि के स्वामी ग्रह शनि हैं। शनि और सूर्य के बीच संबंध अच्छे नहीं माने जाते हैं। ऐसे में कुंभ राशि को सोना पहनने से बचने की कोशिश करनी चाहिए।

किन राशियों को चांदी नहीं पहनना चाहिए? वैदिक ज्योतिष शास्त्र में चांदी का संबंध चंद्रमा और शुक्र से माना जाता है। मान्यता है कि इससे मन शांत रहता है। साथ ही शुक्र के चलते इसे सुख-सुविधाओं से जोड़कर देखा जाता है। हालांकि कुछ राशियों के लिए इसे सूटेबल नहीं माना जाता है। अगर इन राशियों को चांदी पहनना है तो एक बार अपनी कुंडली को दिखाकर ही फैसला लेना चाहिए।

1. मेष राशि के ग्रह स्वामी मंगल हैं। मान्यता है कि जिन लोगों की कुंडली में चंद्रमा की स्थिति काफी कमजोर होती है उन्हें इसे पहनने से बचना चाहिए। अगर आपका मन फिर भी चांदी लेने या पहनने का है तो पहले किसी जानकर ज्योतिष से सलाह जरूर लें।

2. सिंह राशि वालों का ग्रह स्वामी सूर्य है। ऐसे में इस राशि के जातकों को भी चांदी का इस्तेमाल करने से पहले कुंडली में चंद्रमा की स्थिति दिखवा लेनी चाहिए।

3. धनु राशि के ग्रह स्वामी गुरु यानी जूपिटर हैं। दरअसल धनु राशि को अग्नि तत्व से जुड़ा माना जाता है। ऐसे में इन्हें चांदी पहनने से पहले एक बार कुंडली में शुक्र-चंद्रमा की स्थिति को चेक कर लेना चाहिए।

धनतेरस पर खरीद सकते हैं ये चीजें अगर आपको सोना या चांदी सूट नहीं करता है या ये आपकी राशि के अनुसार नहीं है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप इस खास मौके पर पीतल का दीया, लोटा या फिर पूजा की थाली वगैरह ले सकते हैं। इसके अलावा आप तांबे और कांसे के बर्तन भी धनतेरस पर खरीद सकते हैं। धनतेरस पर इनकी खरीददारी शुभ मानी जाती है।