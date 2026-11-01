धनतेरस 2026 कब है, जानें धनतेरस के दिन क्या खरीदना शुभ?
Dhanteras 2026 kab hai dhanteras date : आप भी सोच रहे होंगे इस बार धरतेरस कब मनाया जाएगा? आइए जानते हैं धनतेरस कब मनाया जाएगा और इस दिन क्या खरीदना चाहिए -
Dhanteras 2026 kab hai dhanteras date, कब है धनतेरस : हर साल धनतेरस से ही दीपावली पर्व का शुभारंभ होता है। कार्तिक महीने के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिन धनतेरस का पर्व मनाया जाता है। धनतेरस के दिन खरीदारी की परंपरा चली आ रही है। इस दिन शुभ मुहूर्त में खरीदारी करना माभकारी माना गया है। इस साल धनतेरस का महत्व हस्त नक्षत्र और विष्कुंभ योग से संयोग से बढ़ गया है। इन दोनों के संयोग से धनतेरस पर मां लक्ष्मी की उपासना का फल कई गुना अधिक मिलेगा। आरोग्य की कामना से भगवान धन्वंतरि का पूजन भी विशेष फलदायी होगा। आप भी सोच रहे होंगे इस बार धरतेरस कब मनाया जाएगा? आइए जानते हैं धनतेरस कब मनाया जाएगा और इस दिन क्या खरीदना चाहिए -
धनतेरस पर शुभ संयोग
हस्त नक्षत्र 5 नवंबर को अर्द्धरात्रि के बाद 3 बजकर 56 मिनट से 6 नवंबर को अर्द्धरात्रि के पश्चात् 4 बजकर 44 मिनट तक रहेगा। विष्कुंभ योग 5 नवंबर को अर्द्धरात्रि के पश्चात् 5 बजकर 10 मिनट से 6 नवंबर को अर्द्धरात्रि बाद 4 बजकर 10 मिनट तक रहेगा।
धनतेरस 2026 कब है, जानें धनतेरस के दिन क्या खरीदना शुभ?
- हिंदू पंचांग के अनुसार, कार्तिक कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि 6 नवंबर को प्रात: 10 बजकर 31 मिनट पर शुरू होगी। तिथि का समापन 7 नवंबर को प्रात: 10 बजकर 47 मिनट पर होगा। धनतेरस की पूजा में अभिजीत मुहूर्त का विशिष्ट महत्व माना गया है। ऐसे में 06 नवंबर को ही धरतेरस मनाना शास्त्र सम्मत माना जा रहा है।
- अभिजीत मुहूर्त दिन में 11 बजकर 36 मिनट से 12 बजकर 24 मिनट तक माना गया है।
- धनतेरस पर शाम में पूजा का शुभ मुहूर्त 06:02 बजे से 07:57 मिनट तक रहेगा।
- अवधि - 01 घण्टा 56 मिनट्स
- धनतेरस पर वृषभ लग्न में लक्ष्मी पूजा का मुहूर्त सायं 06 बजकर 02 मिनट से सायं 7 बजकर 57 मिनट तक रहेगा।
धनतेरस पर क्या खरीदें?
धनतेरस के दिन सोना, चांदी, अन्न, झाड़ू, संपत्ति, वाहन, सबूत धनिया, पूजा का सामान और बर्तन खरीदना शुभ माना जाता है।
धनतेरस पर क्यों होती है धन्वन्तरि की पूजा?
धनतेरस के दिन आरोग्य के देवता, आयुर्वेद के जनक धन्वन्तरि का जन्म महोत्सव भी धूम-धाम से मनाया जाता है। ऐसी मान्यता है कि समुद्र मंथन के समय भगवान धन्वंतरि अमृत कलश लेकर अवतरित हुए थे। उन्हें श्रीविष्णु भगवान का अवतार माना जाता है। कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी को धन्वंतरि पूजन से आरोग्य तथा उत्तम स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंShrishti Chaubey
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