सोना-चांदी का बजट नहीं, तो धनतेरस पर खरीदें 5 रुपये की ये छोटी चीज, खाली नहीं होगी कभी तिजोरी

धनतेरस पर सोना-चांदी खरीदने का बजट नहीं है? जानिए कैसे मात्र 5 रुपये की ये छोटी चीज खरीदकर पूरे साल तिजोरी को पैसों से भरा रख सकते हैं।

धनतेरस पर सोना-चांदी खरीदने की परंपरा काफी पुरानी है। मान्यता है कि इस दिन खरीदी गई नई वस्तुएं घर में सुख-समृद्धि और खुशहाली लेकर आती हैं। यही वजह है कि धनतेरस के मौके पर बाजारों में रौनक बढ़ जाती है। हालांकि, हर किसी के लिए सोना या चांदी खरीदना आसान नहीं होता है। अगर इस बार आपका बजट कम है, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप महज 5 रुपये में मिलने वाला साबुत धनिया खरीदकर भी धनतेरस की परंपरा निभा सकते हैं। धार्मिक मान्यताओं में इसे संपन्नता और खुशहाली का प्रतीक माना गया है।

धनतेरस पर क्यों खरीदते हैं साबुत धनिया? धनतेरस पर साबुत धनिया खरीदना कई घरों में शुभ परंपरा का हिस्सा है। मान्यता है कि धनिया के बीज समृद्धि और धन-धान्य का प्रतीक हैं। पुराने समय में ग्रामीण क्षेत्रों में लोग इस दिन खेती के लिए नए धनिया के बीज खरीदते थे। वहीं, शहरों में पूजा के लिए थोड़ी मात्रा में साबुत धनिया लाने की परंपरा है। इसे मां लक्ष्मी को अर्पित किया जाता है। माना जाता है कि धनतेरस पर धनिया खरीदने से घर में बरकत बनी रहती है और आर्थिक परेशानियों से राहत मिलती है।

मां लक्ष्मी और भगवान धन्वंतरि को करें अर्पित धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, धनतेरस के दिन साबुत धनिया मां लक्ष्मी और भगवान धन्वंतरि को अर्पित करना शुभ होता है। पूजा के दौरान इसे भगवान के चरणों में रखकर सुख-समृद्धि और अच्छी सेहत की कामना की जाती है। कुछ परिवारों में सूखे धनिया के बीज को पीसकर उसमें गुड़ मिलाया जाता है और उसका नैवेद्य तैयार किया जाता है। पूजा के बाद इस प्रसाद को परिवार के सदस्यों और अन्य लोगों में बांटने की परंपरा भी है। मान्यता है कि ऐसा करने से घर में खुशहाली बनी रहती है।

धनिया के अलावा पीली कौड़ियां भी खरीदें धनतेरस पर पीली कौड़ियां खरीदना भी शुभ माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं में कौड़ियों को मां लक्ष्मी से जोड़कर देखा जाता है। अगर बाजार में पीली कौड़ियां न मिलें, तो सामान्य कौड़ियों को हल्दी के पानी में रंगकर पीला किया जा सकता है। इसके बाद धनतेरस की पूजा में इन्हें शामिल करें। पूजा पूरी होने के बाद कौड़ियों को लाल या पीले कपड़े में बांधकर तिजोरी में रखने की परंपरा है। माना जाता है कि इससे घर में धन की बरकत बनी रहती है और आर्थिक स्थिति मजबूत होती है।

हल्दी की गांठ और झाड़ू खरीदना भी शुभ धनतेरस पर साबुत हल्दी की गांठ और झाड़ू खरीदने की भी परंपरा है। हल्दी को शुभता और मंगल कार्यों का प्रतीक माना जाता है। इस दिन पीली या काली हल्दी की गांठ खरीदकर पूजा में शामिल कर सकते हैं। कुछ लोग हल्दी की गांठ को कपड़े पर रखकर विधि-विधान से पूजन करते हैं और बाद में सुरक्षित स्थान पर रखते हैं। वहीं, झाड़ू को घर की सफाई और दरिद्रता दूर करने का प्रतीक माना जाता है। इसलिए धनतेरस पर नई झाड़ू खरीदने की परंपरा भी कई घरों में निभाई जाती है।

कम बजट में भी मना सकते हैं धनतेरस धनतेरस पर खरीदारी के लिए सोना-चांदी होना जरूरी नहीं है। अपनी सामर्थ्य के अनुसार पीतल का बर्तन, साबुत धनिया, कौड़ियां, हल्दी या झाड़ू जैसी छोटी चीजें भी खरीद सकते हैं। मान्यता है कि इस दिन शुभ वस्तु घर लाने से सुख-समृद्धि आती है। सबसे जरूरी है कि खरीदारी अपनी जरूरत और बजट को ध्यान में रखकर करें।

धनतेरस का असली भाव भगवान धन्वंतरि और मां लक्ष्मी की पूजा के साथ घर में सुख, शांति और खुशहाली की कामना करना है।