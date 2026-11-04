धनतेरस पर सोना-चांदी खरीदने का ये है सबसे उत्तम मुहूर्त, चेक करें यहां
Dhanteras par sona kharidne ka muhurat: धनतेरस पर सोना-चांदी खरीदना अत्यंत शुभ माना जाता है। मान्यता है कि इस दिन सोना-चांदी खरीदने से धन में वृद्धि होती है और साल भर मां लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है।
Dhanteras gold-silver purchase muhurat 2026: धनतेरस के दिन सोना-चांदी और नए बर्तन खरीदने की परंपरा है। मान्यता है कि इस दिन सोना-चांदी खरीदने से धन में वृद्धि होती है और धन की देवी मां लक्ष्मी और कुबेर देवता का आशीर्वाद प्राप्त होता है। सोने को सबसे पवित्र और शुद्ध धातुओं में से एक माना जाता है। कहते हैं कि इसे घर लाने से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है।
दिवाली पर्व की शुरुआत धनतेरस के होती है। हिंदू पंचांग के अनुसार, हर साल कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को धनतेरस का त्योहार मनाया जाता है। इस साल धनतेरस 6 नवंबर 2026, शुक्रवार को है। जानें इस बार धनतेरस पर सोना-चांदी खरीदने का शुभ मुहूर्त क्या है।
धनतेरस पूजा का शुभ मुहूर्त:
धनतेरस के दिन माता लक्ष्मी, कुबेर देवता और भगवान धन्वतंरि का पूजन किया जाता है। मान्यता है कि इस दिन समुद्र मंथन के दौरान भगवान धन्वंतरि हाथों में अमृत कलश और आयुर्वेद का ज्ञान लेकर प्रकट हुए थे। इसलिए इस दिन को 'धन्वंतरि जयंती' भी कहा जाता है। धनतेरस के दिन पूजन के लिए सबसे उत्तम समय प्रदोष काल माना जाता है। इस साल कार्तिक कृष्ण पक्ष त्रयोदशी तिथि 06 नवंबर को सुबह 10 बजकर 30 मिनट पर प्रारंभ होगी और अगले दिन 7 नवंबर को सुबह 10 बजकर 47 मिनट पर समाप्त होगी। धनतेरस पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 6:02 बजे से रात 7:57 बजे तक रहेगा। दिन के समय पूजन का शुभ मुहूर्त सुबह 8:16 बजे से सुबह 9:48 बजे तक रहेगा।
धनतेरस पर सोना-चांदी खरीदने का शुभ मुहूर्त 2026:
06 नवंबर 2026 धनतेरस के दिन सोना-चांदी खरीदने का शुभ मुहूर्त सुबह 10 बजकर 30 मिनट से 07 नवंबर को सुबह 06 बजकर 37 मिनट तक रहेगा।
धनतेरस पर खरीदारी के शुभ मुहूर्त:
दिन के समय धनतेरस के दिन खरीदारी का अभिजित मुहूर्त दोपहर 11:48 बजे से दोपहर 12:56 बजे तक रहेगा। शाम के समय खरीदारी का प्रदोष काल: शाम 5 बजकर 49 मिनट से रात 8 बजकर 23 मिनट तक रहेगा। इसके अलावा वृषभ काल शाम 6 बजकर 19 मिनट से रात 8 बजकर 17 मिनट तक रहेगा।
धनतेरस 2026 पूजन और खरीदारी के शुभ चौघड़िया मुहूर्त:
प्रातः मुहूर्त (चर, लाभ, अमृत) - सुबह 10:30 बजे से सुबह 10:43 बजे तक।
अपराह्न मुहूर्त (चर) - शाम 04:11 बजे से शाम 05:33 बजे तक।
अपराह्न मुहूर्त (शुभ) - दोपहर 12:05 बजे से दोपहर 01:27 बजे तक।
रात्रि मुहूर्त (लाभ) - रात 08:49 बजे से रात 10:27 बजे तक।
धनतेरस के दिन क्या खरीदें:
धनतेरस के दिन सोना-चांदी के गहने, पीतल के बर्तन, झाड़ू, नमक, मां लक्ष्मी-गणेश जी की मूर्ति, भूमि, भवन आदि को खरीदना शुभ माना जाता है। मान्यता है कि इस दिन नई चीजें खरीदने से उसमें तेरह गुना फल की वृद्धि होती है।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंSaumya Tiwari
संक्षिप्त विवरण
सौम्या तिवारी लाइव हिन्दुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा हैं और इस संस्थान के साथ करीब 5 वर्षों से अधिक समय से जुड़ी हैं। इन्हें डिजिटल पत्रकारिता में करीब 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है। यहां वह ग्रह राशि परिवर्तन, टैरो, वैदिक ज्योतिष, फेंगशुई, अंकराशि, रत्न शास्त्र और व्रत-त्योहार आदि से जुड़ी खबरें लिखती हैं।
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परिचय और अनुभव
सौम्या तिवारी की ग्रह राशि परिवर्तन, व्रत-त्योहार, सामुद्रिक शास्त्र, अंकज्योतिष, वास्तु शास्त्र एवं फेंगशुई, कथा-कहानी जैसे विषयों पर अच्छी पकड़ है। उन्हें ज्योतिष एवं धार्मिक विषयों में करीब 6 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में बतौर डिप्टी कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं और धर्म व ज्योतिष (एस्ट्रोलॉजी) सेक्शन का हिस्सा हैं।
इसके अलावा उन्होंने मनोरंजन (एंटरटेनमेंट) और राजनीतिक (पॉलिटिक्स) विषयों पर भी विभिन्न मीडिया संस्थानों में काम किया है। लाइव हिन्दुस्तान में सौम्या की टॉप परफॉर्मेंस रही है, जिसके लिए उन्हें कई बार पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। खाली समय में वह धार्मिक ग्रंथों और पुराणों का अध्ययन करना और पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाना पसंद करती हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
सौम्या तिवारी ने कानपुर विश्वविद्यालय से स्नातक (बीए) किया है और जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से जनसंचार एवं पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा प्राप्त किया है। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान ही उन्हें हैदराबाद की लोकल न्यूज वेबसाइट इंडिलिक्स से पहली नौकरी का प्रस्ताव मिला।
इसके बाद वह जनसत्ता (द इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप), द क्विंट और जी न्यूज जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों से जुड़ी रहीं। साल 2020 में वह लाइव हिन्दुस्तान के धर्म व ज्योतिष सेक्शन का हिस्सा बनीं।
व्यक्तिगत रुचियां
उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले की रहने वाली सौम्या तिवारी को धार्मिक और ज्योतिषीय विषयों की जानकारी जुटाना पसंद है। इसके अलावा उन्हें नई-नई जगहों पर घूमने का भी शौक है।
विशेषज्ञता
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