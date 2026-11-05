Dhanteras 2026: कल मनाया जाएगा धनतेरस का त्योहार, जानें पूजा का शुभ मुहूर्त, सोना-चांदी खरीदने का समय, पूजा विधि, महत्व

धनतेरस 2026 का त्योहार 6 नवंबर, शुक्रवार को मनाया जाएगा। इस दिन भगवान धन्वंतरि, माता लक्ष्मी और भगवान कुबेर की पूजा की जाती है। दिल्ली के अनुसार, पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 6:02 बजे से रात 7:57 बजे तक रहेगा। धनतेरस पर सोना-चांदी, बर्तन, झाड़ू और वाहन खरीदना शुभ माना जाता है।

Dhanteras 2026 Date, Puja Muhurat: दिवाली का त्योहार धनतेरस से शुरू होता है। हिंदू धर्म में धनतेरस का विशेष महत्व माना गया है। हर साल कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को धनतेरस मनाया जाता है। इस दिन भगवान धन्वंतरि, माता लक्ष्मी और भगवान कुबेर की पूजा की जाती है। मान्यता है कि धनतेरस पर विधि-विधान से पूजा करने और शुभ मुहूर्त में खरीदारी करने से घर में सुख-समृद्धि आती है। इस दिन सोना, चांदी और बर्तन खरीदने की परंपरा भी है। आइए जानते हैं साल 2026 में धनतेरस कब है, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, सोना-चांदी कब खरीदें और इस पर्व का धार्मिक महत्व क्या है।

धनतेरस 2026 कब है? साल 2026 में धनतेरस का त्योहार 6 नवंबर, शुक्रवार को मनाया जाएगा। यह कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को पड़ता है। इस दिन से पांच दिवसीय दीपावली पर्व की शुरुआत भी हो जाती है।

धनतेरस 2026 की तिथि और समय धनतेरस: 6 नवंबर 2026, शुक्रवार

त्रयोदशी तिथि प्रारंभ: 6 नवंबर को सुबह 10 बजकर 30 मिनट

त्रयोदशी तिथि समाप्त: 7 नवंबर को सुबह 10 बजकर 47 मिनट

धनतेरस पूजा का शुभ मुहूर्त: शाम 6 बजकर 2 मिनट से रात 7 बजकर 57 मिनट तक

प्रदोष काल: शाम 5 बजकर 32 मिनट से रात 8 बजकर 9 मिनट तक

धनतेरस पर सोना-चांदी खरीदने का शुभ मुहूर्त धनतेरस पर खरीदारी करना बेहद शुभ माना जाता है। इस दिन लोग अपनी सामर्थ्य के अनुसार सोना, चांदी, आभूषण और नए बर्तन खरीदते हैं। मान्यता है कि इस दिन खरीदी गई वस्तुएं घर में सुख-समृद्धि और खुशहाली लेकर आती हैं। धनतेरस पर सोना-चांदी खरीदने के लिए त्रयोदशी तिथि के दौरान शुभ चौघड़िया और स्थानीय पंचांग में बताए गए खरीदारी के मुहूर्त का ध्यान रखना चाहिए। खरीदारी के मुहूर्त शहर के अनुसार अलग हो सकते हैं। इस दिन सोने-चांदी के सिक्के, लक्ष्मी-गणेश की मूर्तियां, बर्तन, वाहन और घर के लिए जरूरी सामान खरीदने की परंपरा है।

धनतेरस पर क्या खरीदना शुभ माना जाता है? धनतेरस के दिन कई चीजें खरीदना शुभ माना जाता है। इनमें प्रमुख हैं:

1. सोना और चांदी: इस दिन सोने-चांदी के आभूषण और सिक्के खरीदने की परंपरा है।

2. नए बर्तन: पीतल, तांबे और चांदी के बर्तन खरीदना शुभ माना जाता है।

3. झाड़ू: धार्मिक मान्यताओं के अनुसार धनतेरस पर झाड़ू खरीदना शुभ होता है। इसे घर से दरिद्रता दूर करने का प्रतीक माना जाता है।

4. वाहन: इस दिन लोग नया वाहन खरीदना भी पसंद करते हैं।

5. इलेक्ट्रॉनिक सामान: टीवी, फ्रिज, मोबाइल और अन्य घरेलू उपकरण खरीदने की भी परंपरा बढ़ी है।

6. धनिया के बीज: धनतेरस पर साबुत धनिया खरीदना भी शुभ माना जाता है। इसे समृद्धि का प्रतीक माना जाता है।

धनतेरस पर क्या नहीं खरीदना चाहिए? धार्मिक मान्यताओं के अनुसार धनतेरस पर कुछ चीजों की खरीदारी से बचने की सलाह दी जाती है। इस दिन लोहे का सामान, नुकीली वस्तुएं और काले रंग की चीजें खरीदने से बचने की परंपरा है। कई घरों में कांच का सामान खरीदना भी शुभ नहीं माना जाता है।

हालांकि, ये धार्मिक और पारंपरिक मान्यताएं हैं। अलग-अलग क्षेत्रों और परिवारों में इन परंपराओं में अंतर हो सकता है।

धनतेरस की पूजा विधि धनतेरस के दिन सुबह घर की अच्छी तरह सफाई करें। मुख्य द्वार को फूलों, रंगोली और बंदनवार से सजाएं। शाम के समय शुभ मुहूर्त में भगवान गणेश, माता लक्ष्मी, भगवान धन्वंतरि और भगवान कुबेर की पूजा करें।

पूजा की विधि: 1. सबसे पहले पूजा स्थल को साफ करके चौकी पर लाल या पीला कपड़ा बिछाएं।

2. भगवान गणेश और माता लक्ष्मी की प्रतिमा स्थापित करें।

3. भगवान धन्वंतरि और कुबेर का ध्यान करके पूजा करें।

4. सभी देवी-देवताओं को रोली, अक्षत, फूल, फल और मिठाई अर्पित करें।

5. घी का दीपक जलाएं और धूप-अगरबत्ती दिखाएं।

6. धनतेरस की कथा सुनें और आरती करें।

7. पूजा के बाद परिवार के सदस्यों में प्रसाद बांटें।

इस दिन नए खरीदे गए सोने-चांदी के सिक्के और बर्तनों को भी पूजा में रखना शुभ माना जाता है।

धनतेरस पर यम दीपदान क्यों किया जाता है? धनतेरस पर यमराज के नाम से दीपदान करने की भी परंपरा है। इसे यम दीपदान कहा जाता है। मान्यता है कि इस दिन शाम को घर के मुख्य द्वार के बाहर दक्षिण दिशा की ओर दीपक जलाने से अकाल मृत्यु का भय दूर होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, यम दीपदान करने से परिवार के सदस्यों को लंबी आयु और अच्छे स्वास्थ्य का आशीर्वाद मिलता है। इस दिन घर के बाहर दीपक जलाकर यमराज से परिवार की सुख-शांति की प्रार्थना की जाती है।

धनतेरस का धार्मिक महत्व क्या है? धनतेरस को धनत्रयोदशी के नाम से भी जाना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, समुद्र मंथन के दौरान इसी दिन भगवान धन्वंतरि अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे। भगवान धन्वंतरि को आयुर्वेद और चिकित्सा का देवता माना जाता है। इसलिए इस दिन उनकी पूजा करने से अच्छे स्वास्थ्य और लंबी आयु की कामना की जाती है। धनतेरस पर माता लक्ष्मी और भगवान कुबेर की पूजा का भी विशेष महत्व है। माता लक्ष्मी को धन और वैभव की देवी माना जाता है, जबकि भगवान कुबेर धन के देवता हैं। इस दिन इनकी पूजा करने से घर में धन-धान्य और सुख-समृद्धि आने की मान्यता है।

धनतेरस से जुड़ी पौराणिक कथा धनतेरस से जुड़ी एक पौराणिक कथा राजा हिम के पुत्र से संबंधित है। मान्यता के अनुसार, राजा हिम के पुत्र की कुंडली में विवाह के चौथे दिन सर्पदंश से मृत्यु का योग था। जब उनकी पत्नी को इस बात का पता चला तो उन्होंने अपने पति की जान बचाने का उपाय किया। विवाह के चौथे दिन पत्नी ने घर के मुख्य द्वार पर सोने-चांदी के आभूषण और धन के ढेर लगा दिए। साथ ही पूरे घर में दीपक जलाए और अपने पति को जगाए रखने के लिए गीत और कहानियां सुनाती रहीं। जब यमराज सर्प का रूप लेकर वहां पहुंचे तो दीपकों और आभूषणों की चमक से उनकी आंखें चौंधिया गईं। वह राजकुमार तक नहीं पहुंच पाए। इस तरह राजकुमार की जान बच गई। तभी से धनतेरस पर यम दीपदान करने की परंपरा प्रचलित होने की मान्यता है।