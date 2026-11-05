Dhanteras muhurat time: धनतेरस पर विष्कुंभ योग, ज्योतिषी से जानें शॉपिंग का स्थिर लग्न मुहूर्त टाइम, ठहर जाएगीं लक्ष्मी
dhanteras shopping muhurat time : इस धनतेरस स्थिर लक्ष्मी आपको चाहिए तो आपको स्थिर लक्ष्मी महूर्त में पूजा करनी चाहिए।
धन्वन्तरि जयन्ती सहित प्रदोष व्यापिनी त्रयोदशी तिथि में धनतेरस का प्रसिद्ध एवं परम पुनीत शुभफल प्रदायक पर्व 6 नवंबर 2026 दिन शुक्रवार को मनाया जाएगा | इस दिन गृहोपयोगी सामान खरीदने की प्राचीन परम्परा है । धन तेरस (धन्वन्तरी जयन्ती ) के दिन हर्षोल्लास के साथ माता लक्ष्मी का पूजा कर इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, वाहन, सोना, चांदी, रत्न, आभूषण एवं बर्तन आदि की खरीददारी कर घर लाना अति शुभफल दायक होता है । आइए जानें ज्योतिर्विद दिवाकर त्रिपाठी के अनुसार स्थिर लक्ष्मी मुहूर्त टाइम
धनतेरस पर क्या खरीदें?
शास्त्रों के अनुसार समुद्र मंथन के समय कलश के साथ माता लक्ष्मी का प्राकट्य हुआ । ऐसा माना जाता है कि तभी से माता लक्ष्मी के प्रतीक के रूप में ऐश्वर्य वृद्धि, सौभाग्य वृद्धि, धन वृद्धि के लिए कलश, बर्तन, धातु के बर्तन, आभूषण खरीदने की परम्परा प्रारम्भ हुई ।साथ ही आयुर्वेद के प्रवर्तक धन्वन्तरि महाराज के जयन्ती बनाई जाती है इस कारण से यह तिथि पुनीत एवं प्रचलित है । ऐसी मान्यता है कि भगवान धन्वन्तरि का जन्म इसी दिन प्रदोष बेला अर्थात प्रदोष काल में हुआ था । इसी कारण प्रदोष व्यापिनी त्रयोदशी में ही धनतेरस का अति पवित्र पर्व मनाया जाता है। इस दिन स्थिर लग्न अथवा प्रदोष कालीन स्थिर लग्न में बर्तन, सोना चाँदी आभूषण आदि सहित कोई भी धातु खरीदना शुभफल दायक होता है । धातु या मिट्टी के कलश या बर्तन अथवा आभूषण खरीदने में शुभ मुहूर्त्त का ध्यान अवश्य रखना चाहिए ।
धनतेरस पर क्या स्थिर लग्न का मुहूर्त
इस वर्ष त्रयोदशी तिथि का मान 6 नवंबर दिन शुक्रवार को दिन में 11:06 बजे से आरम्भ होकर 7 नवंबर दिन शनिवार को दिन में 10:46 बजे तक व्याप्त रहेगा। अतः गृहोपयोगी सामान त्रयोदशी तिथि एवं स्थिर लग्न शुभ मुहूर्त्त में खरीदना श्रेयस्कर होता है । धनतेरस के दिन त्रयोदशी तिथि में हस्त नक्षत्र रात में 5:43 बजे तक रहेगा। उसके बाद चित्रा नक्षत्र आरम्भ हो जाएगा जो 6 नवम्बर को रात में 5:20 बजे तक रहेगा। वैधृति एवं विष्कुम्भ योग रात में 7:32 बजे तक व्याप्त रहेगा। उसके बाद प्रीति योग रहेगा। चंद्रमा का संचरण 6 अक्टूबर को कन्या राशि मे सम्पूर्ण दिन और रात व्याप्त होगा।
धनतेरस पर धन का आवक कब बढ़ेगा?
इस कारण से त्रयोदशी तिथि के प्रदोष काल में माता लक्ष्मी- श्री हरि विष्णु सहित भगवान शिव एवं माता पार्वती की पूजा अर्चन करने से धन का आवक बढ़ेगा बढ़ता है। इस प्रकार 6 नवम्बर दिन शुक्रवार को त्रयोदशी होने से धनतेरस और धन्वंतरि जयंती का पर्व इसी दिन मान्य रहेगा। ज्योतिर्विद् पं.दिवाकर त्रिपाठी पूर्वांचली ने बताया इस दिन शुभ मुहूर्त में की गई खरीदारी शुभ फल प्रदायक होती है।
*त्रयोदशी तिथि में पूजन के लिए स्थिर लग्न
(1)- 6 नवम्बर दिन शुक्रवार को स्थिर लग्न कुम्भ दोपहर 1:05 से 2:34 दोपहर बजे तक ।
(2)- 6 नवम्बर दिन शुक्रवार को स्थिर लग्न वृष रात में 05:45 से 7:40 बजे तक ।
(3)- 6 नवम्बर दिन शुक्रवार को मध्य रात्रि बाद स्थिर लग्न सिंह 12:09 से 2:22 बजे रात तक।
(4)-7 नवम्बर दिन शनिवार को स्थिर लग्न वृश्चिक सुबह 6:57 से 09:12 बजे तक।
लेखक के बारे मेंAnuradha Pandey
शार्ट बायो
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