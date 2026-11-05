Dhanteras Citywise Muhurat: धनतेरस पर आपके शहर में सोना-चांदी खरीदने का क्या है शुभ मुहूर्त? यहां करें चेक
Dhanteras gold purchase time 2026: धनतेरस के दिन सोना-चांदी खरीदना बहुत शुभ माना जाता है। मान्यता है कि इस दिन सोना-चांदी खरीदने से साल भर मां लक्ष्मी की कृपा बरसती है और धन में 13 गुना वृद्धि होती है। जानें सोना-चांदी खरीदने का सिटीवाइज शुभ मुहूर्त।
Citywise dhanteras gold-silver buying muhurat 2026: हिंदू धर्म में सोने-चांदी को धनतेरस के दिन खरीदना अत्यंत शुभ माना जाता है। सोने-चांदी को धन, समृद्धि और वैभव का प्रतीक माना जाता है। मान्यता है इस दिन इन्हें घर लाने से मां लक्ष्मी और भगवान कुबेर की विशेष कृपा बनी रहती है। कहा जाता है कि धनतेरस के दिन सोना-चांदी घर लाने से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। धनतेरस के दिन खरीदारी यूं तो किसी भी समय की जा सकती है लेकिन शुभ मुहूर्त में खरीदारी करने के उत्तम फल प्राप्त होते हैं। जानें आपके शहर में सोना-चांदी खरीदने और धनतेरस पूजन का शुभ मुहूर्त क्या है।
कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी को मनाते हैं धनतेरस:
हर साल कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को धनतेरस का त्योहार मनाया जाता है। इस साल धनतेरस 6 नवंबर 2026, शुक्रवार को है। त्रयोदशी तिथि 06 नवंबर को सुबह साढ़े 10 बजे से प्रारंभ होगी और अगले दिन 7 नवंबर को सुबह 10 बजकर 47 मिनट तक रहेगी।
धनतेरस पूजन का प्रदोष काल मुहूर्त:
धनतेरस के दिन प्रदोष काल में पूजा का विशेष महत्व है। मान्यता है कि इस दिन प्रदोष काल में पूजा करने से मां लक्ष्मी का घर पर स्थायी वास होता है। इस दिन प्रदोष काल शाम 06 बजकर 02 मिनट से रात 08 बजकर 34 मिनट तक रहेगा। वृषभ काल शाम 06 बजकर 34 मिनट से रात 08 बजकर 34 मिनट तक रहेगा।
सिटीवाइज धनतेरस पर सोना-चांदी खरीदने का शुभ मुहूर्त:
पुणे- शाम 06:32 बजे से रात 08:31 बजे तक।
नई दिल्ली- शाम 06:02 बजे से शाम 07:57 बजे तक।
चेन्नई- शाम 06:14 बजे से रात 08:10 बजे तक।
जयपुर- शाम 06:11 बजे से रात 08:07 बजे तक।
हैदराबाद- शाम 06:15 बजे से रात 08:13 बजे तक।
गुरुग्राम- शाम 06:03 बजे से रात 07:59 बजे तक।
चंडीगढ़- शाम 06:00 बजे से रात 07:54 बजे तक।
कोलकाता- शाम 05:28 बजे से शाम 07:26 बजे तक।
मुंबई- शाम 06:35 बजे से रात 08:35 बजे तक।
बेंगलुरु- शाम 06:25 बजे से रात 08:20 बजे तक।
अहमदाबाद- शाम 06:30 बजे से रात 08:28 बजे तक।
नोएडा- शाम 06:01 बजे से रात 07:57 बजे तक।
धनतेरस पूजा विधि-
सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें और पूजा स्थल की अच्छी तरह से सफाई करें।
शाम के समय प्रदोष काल में एक चौकी में लाल या पीला कपड़ा बिछाएं।
चौकी पर मां लक्ष्मी, भगवान कुबेर और भगवान धन्वंतरि की प्रतिमा या फोटो स्थापित करें।
सभी देवी-देवताओं को चंदन, कुमकुम, सिंदूर, अक्षत (चावल), रोली, पुष्प, धूप और दीप अर्पित करें।
अब भगवान को मिठाई, फल और अन्य सात्विक चीजों का भोग लगाएं।
पूजन के बाद यमदेव के नाम का घर के बाहर दक्षिण दिशा में दीपक जलाएं।
घर की तिजोरी या धन रखने की स्थान की भी पूजा करें।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंSaumya Tiwari
संक्षिप्त विवरण
सौम्या तिवारी लाइव हिन्दुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा हैं और इस संस्थान के साथ करीब 5 वर्षों से अधिक समय से जुड़ी हैं। इन्हें डिजिटल पत्रकारिता में करीब 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है। यहां वह ग्रह राशि परिवर्तन, टैरो, वैदिक ज्योतिष, फेंगशुई, अंकराशि, रत्न शास्त्र और व्रत-त्योहार आदि से जुड़ी खबरें लिखती हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव
सौम्या तिवारी की ग्रह राशि परिवर्तन, व्रत-त्योहार, सामुद्रिक शास्त्र, अंकज्योतिष, वास्तु शास्त्र एवं फेंगशुई, कथा-कहानी जैसे विषयों पर अच्छी पकड़ है। उन्हें ज्योतिष एवं धार्मिक विषयों में करीब 6 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में बतौर डिप्टी कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं और धर्म व ज्योतिष (एस्ट्रोलॉजी) सेक्शन का हिस्सा हैं।
इसके अलावा उन्होंने मनोरंजन (एंटरटेनमेंट) और राजनीतिक (पॉलिटिक्स) विषयों पर भी विभिन्न मीडिया संस्थानों में काम किया है। लाइव हिन्दुस्तान में सौम्या की टॉप परफॉर्मेंस रही है, जिसके लिए उन्हें कई बार पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। खाली समय में वह धार्मिक ग्रंथों और पुराणों का अध्ययन करना और पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाना पसंद करती हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
सौम्या तिवारी ने कानपुर विश्वविद्यालय से स्नातक (बीए) किया है और जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से जनसंचार एवं पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा प्राप्त किया है। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान ही उन्हें हैदराबाद की लोकल न्यूज वेबसाइट इंडिलिक्स से पहली नौकरी का प्रस्ताव मिला।
इसके बाद वह जनसत्ता (द इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप), द क्विंट और जी न्यूज जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों से जुड़ी रहीं। साल 2020 में वह लाइव हिन्दुस्तान के धर्म व ज्योतिष सेक्शन का हिस्सा बनीं।
व्यक्तिगत रुचियां
उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले की रहने वाली सौम्या तिवारी को धार्मिक और ज्योतिषीय विषयों की जानकारी जुटाना पसंद है। इसके अलावा उन्हें नई-नई जगहों पर घूमने का भी शौक है।
विशेषज्ञता
ग्रह और नक्षत्रों का राशि पर असर
फेंगशुई
वास्तु शास्त्र
अंक शास्त्र
रत्न विज्ञान