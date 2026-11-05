Dhanteras 2026: धनतेरस की शाम इन 5 जगहों पर जरूर जलाएं दीपक, मां लक्ष्मी की कृपा के लिए न भूलें ये खास परंपराएं
धनतेरस 2026 पर घर के मुख्य द्वार, दक्षिण दिशा, पूजा स्थल, रसोई और तुलसी के पास दीपक जलाना शुभ माना जाता है। इस दिन यमराज के नाम से यम दीपदान करने की भी परंपरा है। मान्यता है कि दीपदान से परिवार की सुख-समृद्धि, अच्छी सेहत और लंबी उम्र की कामना पूरी होती है।
धनतेरस का त्योहार सिर्फ सोना-चांदी और नए बर्तन खरीदने तक सीमित नहीं है। इस दिन घर में दीपक जलाने की भी खास परंपरा है। मान्यता है कि धनतेरस की शाम दीपदान करने से घर में सुख-समृद्धि आती है और नकारात्मकता दूर होती है। यही वजह है कि इस दिन लोग घर के मुख्य द्वार से लेकर पूजा स्थल तक दीपक जलाते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, धनतेरस पर यमराज के नाम से भी दीपदान किया जाता है। इसे यम दीपदान कहते हैं। इस साल धनतेरस 6 नवंबर को है।
आइए जानते हैं धनतेरस 2026 पर किन जगहों पर दीपक जलाना शुभ माना जाता है और इससे जुड़ी खास मान्यताएं क्या हैं-
1. घर के मुख्य द्वार पर जलाएं दीपक
धनतेरस की शाम घर के मुख्य द्वार पर दीपक जरूर जलाना चाहिए। मान्यता है कि मुख्य द्वार पर दीपक जलाने से मां लक्ष्मी का आगमन होता है। घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। दीपक को ऐसी जगह रखें, जहां से आने-जाने वालों को परेशानी न हो।
2. दक्षिण दिशा में करें यम दीपदान
धनतेरस पर यमराज के नाम से दीपदान करने की परंपरा है। इसके लिए घर के बाहर दक्षिण दिशा की ओर दीपक जलाया जाता है। धार्मिक मान्यता है कि यम दीपदान करने से परिवार के सदस्यों पर अकाल मृत्यु का भय कम होता है। इसे परिवार की लंबी आयु और अच्छे स्वास्थ्य की कामना से जोड़ा जाता है।
3. पूजा स्थल पर जलाएं घी का दीपक
धनतेरस के दिन भगवान गणेश, माता लक्ष्मी और भगवान धन्वंतरि की पूजा की जाती है। पूजा के समय घी का दीपक जलाना शुभ माना जाता है। दीपक जलाकर देवी-देवताओं से परिवार की सुख-शांति और समृद्धि की प्रार्थना करें।
4. रसोई में भी जलाएं दीपक
रसोई को घर की समृद्धि और अन्नपूर्णा का स्थान माना जाता है। धनतेरस की शाम रसोई में भी एक दीपक जलाने की परंपरा है। मान्यता है कि इससे घर में अन्न-धन की कमी नहीं होती। दीपक को गैस, कपड़े और ज्वलनशील सामान से दूर सुरक्षित जगह पर रखें।
5. तुलसी के पास जलाएं दीपक
हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे को बेहद पवित्र माना गया है। धनतेरस की शाम तुलसी के पास दीपक जलाना भी शुभ माना जाता है। मान्यता है कि इससे घर में सुख-शांति बनी रहती है और परिवार पर भगवान विष्णु की कृपा रहती है।
धनतेरस पर कितने दीपक जलाने चाहिए?
धनतेरस पर दीपक जलाने की कोई एक अनिवार्य संख्या तय नहीं है। परिवार की परंपरा और अपनी श्रद्धा के अनुसार दीपक जलाए जा सकते हैं। कुछ घरों में 5, 11 या 13 दीपक जलाने की परंपरा है। इस दिन दीपदान करते समय साफ-सफाई और दीपक की सुरक्षा का ध्यान रखना चाहिए।
धनतेरस पर दीपदान का क्या है महत्व?
धनतेरस को धनत्रयोदशी भी कहा जाता है। यह पर्व भगवान धन्वंतरि के प्राकट्य से जुड़ा हुआ है। इस दिन स्वास्थ्य, सुख और समृद्धि की कामना की जाती है। दीपक को अंधकार पर प्रकाश की जीत का प्रतीक माना गया है। यही वजह है कि धनतेरस से लेकर दीपावली तक घरों में दीप जलाने की परंपरा निभाई जाती है।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंYogesh Joshi
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