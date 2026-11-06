धनतेरस 2026: 13 दीपक जलाने का क्या है नियम? जानें किस जगह रखें कौन-सा दीपक, यमराज के नाम का दीपक जलाने की विधि
धनतेरस पर 13 दीपक जलाने की परंपरा त्रयोदशी तिथि से जुड़ी मानी जाती है। इनमें यमराज के नाम से जलाया जाने वाला यम दीपक सबसे खास होता है। मान्यता है कि धनतेरस की शाम दक्षिण दिशा में दीपक जलाने से परिवार को अकाल मृत्यु के भय से सुरक्षा मिलती है।
Dhanteras 2026: धनतेरस पर सोना-चांदी खरीदने के साथ दीपदान का भी विशेष महत्व है। इस दिन घर में 13 दीपक जलाने की परंपरा है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन 13 दीपकों का संबंध त्रयोदशी तिथि से है? इनमें सबसे खास दीपक यमराज के नाम से जलाया जाता है। इसे यम दीपक या यम दीपदान कहते हैं। मान्यता है कि धनतेरस की शाम यमराज के नाम से दीपक जलाने पर परिवार के सदस्यों को अकाल मृत्यु के भय से सुरक्षा मिलती है। इस बार धनतेरस 6 नवंबर, शुक्रवार को है। आइए जानते हैं 13 दीपक जलाने का महत्व, इन्हें कहां रखना चाहिए और यम दीपक जलाने का सही तरीका क्या है।
धनतेरस पर 13 दीपक क्यों जलाए जाते हैं?
धनतेरस कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को मनाई जाती है। त्रयोदशी महीने की 13वीं तिथि होती है। इसी वजह से इस दिन 13 दीपक जलाने की परंपरा प्रचलित है। धार्मिक मान्यता है कि इन दीपकों को जलाने से घर में सुख-समृद्धि, आरोग्य और सकारात्मकता आती है। इनमें पहला दीपक यमराज के नाम से जलाया जाता है। बाकी दीपक घर के अलग-अलग हिस्सों में रखे जाते हैं।
धनतेरस पर 13 दीपक कहां-कहां जलाएं?
धनतेरस की शाम 13 दीपक जलाने की परंपरा है। इन्हें घर के अलग-अलग स्थानों पर रखा जा सकता है।
1. पहला दीपक घर के मुख्य दरवाजे के बाहर यमराज के नाम से जलाएं।
2. दूसरा दीपक पूजा घर में रखें।
3. तीसरा दीपक मां लक्ष्मी के सामने जलाएं।
4. चौथा दीपक घर के मुख्य प्रवेश द्वार पर रखें।
5. पांचवां दीपक तुलसी के पौधे के पास जलाएं।
6. छठा दीपक रसोई में रखें।
7. सातवां दीपक घर की छत या बालकनी में जलाएं।
8. आठवां दीपक घर की खिड़की के पास रखें।
9. नौवां दीपक आंगन में जलाएं।
10. दसवां दीपक घर के किसी साफ और सुरक्षित स्थान पर रखें।
11. ग्यारहवां दीपक घर के प्रवेश मार्ग पर जलाएं।
12. बारहवां दीपक घर के किसी अन्य उपयुक्त स्थान पर रखें।
13. तेरहवां दीपक घर के मंदिर या आंगन में जलाएं।
यम दीपक कैसे जलाएं?
धनतेरस पर यम दीपक जलाने का विशेष महत्व है। इसके लिए मिट्टी का चौमुखा दीपक लें। इसमें सरसों या तिल का तेल डालें और रुई की चार बत्तियां लगाएं। शाम को प्रदोष काल में घर के मुख्य दरवाजे के बाहर दक्षिण दिशा की ओर मुख करके दीपक रखें। दीपक जलाते समय यमराज से परिवार की लंबी उम्र और अच्छे स्वास्थ्य की कामना करें।
धनतेरस पर यम दीपदान कब करें?
धनतेरस पर सूर्यास्त के बाद प्रदोष काल में यम दीपदान करना शुभ माना जाता है। हल्द्वानी के पंचांग के अनुसार 6 नवंबर को प्रदोष काल शाम 5 बजकर 22 मिनट से रात 8 बजे तक रहेगा। इसी अवधि में यम दीपदान और पूजा की तैयारी कर सकते हैं।
धनतेरस पर पूजा का शुभ मुहूर्त
हल्द्वानी में भगवान धन्वंतरि, मां लक्ष्मी और कुबेर देव की पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 5 बजकर 52 मिनट से रात 7 बजकर 47 मिनट तक रहेगा। इस दौरान विधि-विधान से पूजा और आरती कर सकते हैं।
लेखक के बारे मेंYogesh Joshi
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