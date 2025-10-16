Dhanteras 2025: धनतेरस पर न खरीदें ये चीजें, माना जाता है अशुभ, जानें क्या खरीदना होता है शुभ

संक्षेप: धनतेरस को धन त्रयोदशी भी कहा जाता है। दीपावली महापर्व की शुरुआत धनतेरस से ही होती है। इस दिन खासतौर पर भगवान धन्वंतरि, माता लक्ष्मी और भगवान कुबेर की पूजा की जाती है। इस दिन सोना, चांदी, बर्तन और अन्य धातु की वस्तुएं खरीदना बेहद शुभ माना जाता है।

धनतेरस को धन त्रयोदशी भी कहा जाता है। दीपावली महापर्व की शुरुआत धनतेरस से ही होती है। इस दिन खासतौर पर भगवान धन्वंतरि, माता लक्ष्मी और भगवान कुबेर की पूजा की जाती है। इस दिन सोना, चांदी, बर्तन और अन्य धातु की वस्तुएं खरीदना बेहद शुभ माना जाता है। ऐसा माना जातै है इन चीजों की खरीदारी करने से समृद्धि, सुख-शांति और घर में सकारात्मक ऊर्जा आती है। इस साल धनतेरस 18 अक्टूबर 2025 को है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कुछ ऐसी चीजें भी हैं जो धनतेरस के दिन नहीं खरीदनी चाहिए। आइए जानते हैं, धनतेरस के दिन क्या खरीदें और क्या नहीं-

धनतेरस पर खरीदें ये वस्तुएं- सोना और चांदी धनतेरस पर सोने और चांदी की खरीदारी से घर में लक्ष्मी का वास होता है और आर्थिक समृद्धि आती है। सोने की मुद्राएं, सिक्के या आभूषण विशेष रूप से शुभ माने जाते हैं।

बर्तन (पीतल, तांबा, चांदी) पीतल, तांबा या चांदी के बर्तन जैसे थाली, कटोरी, दीपक आदि खरीदने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और लक्ष्मी का वास होता है।

झाड़ू (झाडू) झाड़ू खरीदने से घर की नकारात्मकता दूर होती है और लक्ष्मी का वास होता है। यह घर की सफाई और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है।

धनतेरस पर न खरीदें ये चीजें- धातु के तेज धार वाले उपकरण (धातु के तेज धार वाले उपकरण)- धनतेरस पर चाकू, कैंची या अन्य तेज धार वाले उपकरण खरीदने से घर में नकारात्मकता आ सकती है और लक्ष्मी का वास नहीं होता।

काले रंग की वस्तुएं- काले रंग की वस्तुएं जैसे काले कपड़े या अन्य सामान खरीदने से घर में नकारात्मकता और अशुभता का संचार हो सकता है।

धनतेरस पर खरीदारी का शुभ मुहूर्त इस साल धनतेरस पर खरीदारी करने के लिए 18 घंटे 6 मिनट का शुभ मुहूर्त है। धनतरेस पर दोपहर में 12:18 बजे से 19 अक्टूबर को सुबह 6 बजकर 24 मिनट तक खरीदारी कर सकते हैं।

धनतेरस पर खरीदारी करने के शुभ चौघड़िया मुहूर्त सामान्य मुहूर्त: दोपहर 12:06 बजे से 1:32 बजे तक

लाभ-अनुकूल मुहूर्त: दोपहर 1:32 बजे से 2:57 बजे तक

अमृत-अनुकूल मुहूर्त: दोपहर 2:57 बजे से शाम 4:23 बजे तक

लाभ-अनुकूल मुहूर्त: शाम 5:48 बजे से 7:23 बजे तक

शुभ-अनुकूल मुहूर्त: रात्रि 8:57 बजे से 10:32 बजे तक

अमृत-अनुकूल मुहूर्त: रात्रि 10:32 बजे से 12:06 बजे तक

सामान्य शुभ समय: रात्रि 12:06 बजे से 1:41 बजे तक