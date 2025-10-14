Hindustan Hindi News
18 अक्टूबर को धनतेरस पर मेष से लेकर मीन राशि वाले खरीदें ये चीजें, बढ़ेगी सुख-समृद्धि

Dhanteras 2025 Shopping: पंचांग अनुसार, 18 तारीख को शनिवार के दिन धनतेरस मनाया जाएगा। यह दिन स्वयं सिद्ध मुहूर्त में गिना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, इस दिन खरीदी गई चीजें सुख-संपदा में वृद्धि करती हैं।

Shrishti Chaubey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीTue, 14 Oct 2025 11:08 AM
Dhanteras 2025 Shopping: हर साल धनतेरस से दिवाली के 5 दिवसीय पर्व की शुरुआत होती है। पंचांग अनुसार, 18 तारीख को शनिवार के दिन धनतेरस मनाया जाएगा। यह दिन स्वयं सिद्ध मुहूर्त में गिना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, इस दिन खरीदी गई चीजें सुख-संपदा में वृद्धि करती हैं। ऐसे में आइए जानते हैं इस साल धनतेरस पर राशि के अनुसार किन चीजों की खरीदारी शुभ रहेगी-

मेष राशि- धनतेरस पर मेष राशि वालों के लिए सोना खरीदना बेहद शुभ रहेगा।

वृषभ राशि- धनतेरस पर वृषभ वालों को इलेक्ट्रॉनिक से संबंधित सामान खरीदना चाहिए।

मिथुन राशि- धनतेरस पर मिथुन राशि वालों के लिए चांदी के सिक्के खरीदना शुभ रहेगा।

कर्क राशि- धनतेरस पर कर्क राशि वालों के लिए श्री यंत्र खरीदना लाभदायक रहेगा।

सिंह राशि- धनतेरस पर सिंह राशि वालों के लिए सोने या तांबे से बनी चीजें खरीदना बेहद शुभ होगा।

कन्या राशि- धनतेरस पर कन्या राशि वालों के लिए चांदी या तांबे से बने बर्तन खरीदना शुभ रहेगा।

तुला राशि- धनतेरस पर तुला राशि वालों के लिए चांदी के आभूषण खरीदना लकी साबित हो सकता है।

वृश्चिक राशि- धनतेरस पर वृश्चिक राशि के लिए वाहन या सोना खरीदना शुभ रहेगा।

धनु राशि- धनतेरस पर धनु राशि वालों को पीतल के बर्तन और सोने के सिक्के खरीदने चाहिए।

मकर राशि- धनतेरस पर मां लक्ष्मी का आशीर्वाद पाने के लिए मकर राशि वालों को झाडू और बर्तन खरीदने चाहिए।

कुंभ राशि- धनतेरस पर कुंभ राशि वालों को श्री यंत्र या कुबेर यंत्र खरीदना चाहिए।

मीन राशि- धनतेरस पर मीन राशि वालों के लिए लक्ष्मी गणेश जी की मूर्ति खरीदना फलदायी रहेगा।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

Shrishti Chaubey

लेखक के बारे में

Shrishti Chaubey
लाइव हिन्दुस्तान में बतौर कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रही सृष्टि चौबे को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है। सृष्टि को एस्ट्रोलॉजी से जुड़े विषयों पर लिखने की अच्छी समझ है। इसके अलावा वे एंटरटेनमेंट और हेल्थ बीट पर भी काम कर चुकी हैं। सृष्टि ग्रह गोचर, नक्षत्र परिवर्तन, हस्तरेखा, फेंगशुई और वास्तु पर अच्छी जानकारी रखती हैं। खबर लिखने के साथ-साथ इन्हें वीडियो कॉन्टेंट और रिपोर्टिंग में भी काफी रुचि है। सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। अपने कॉलेज के दिनों में इन्होंने डाटा स्टोरी भी लिखी है। साथ ही फैक्ट चेकिंग की अच्छी समझ रखती हैं। और पढ़ें
