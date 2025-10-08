Dhanteras 2025 per sona chandi kharidne ka shubh muhurat kya hai dhanteras gold buying muhurat 2025 Dhanteras Gold Buy Time 2025: धनतेरस के दिन सोना-चांदी खरीदने का क्या है शुभ मुहूर्त?, एस्ट्रोलॉजी न्यूज़ - Hindustan
Dhanteras Gold Buy Time 2025: धनतेरस के दिन सोना-चांदी खरीदने का क्या है शुभ मुहूर्त?

Dhanteras Shopping Muhurat 2025: धनतेरस पर सोना-चांदी के अलावा बर्तन, झाड़ू व धनिया खरीदना अत्यंत शुभ माना गया है। जानें इस बार धनतेरस पर सोना-चांदी खरीदने का क्या है शुभ मुहूर्त।

Saumya Tiwari लाइव हिन्दुस्तानWed, 8 Oct 2025 12:40 PM
Dhanteras gold buying timing 2025: पंच दिवसीय दीवाली के पर्व की शुरुआत धनतेरस से होती है। इस बार धनतेरस 18 अक्टूबर, शनिवार को है। धनतेरस के दिन सोना-चांदी के आभूषण, बर्तन, झाड़ू व धनिया खरीदने की परंपरा है। धनतेरस को धन त्रयोदशी के नाम से भी जाना जाता है। मान्यता है कि स्थिर लग्न में धनतेरस पूजा करने से मां लक्ष्मी का घर पर वास होता है। इस दिन सुबह से ही पूजन व खरीदारी के कई शुभ मुहूर्त बन रहे हैं। जानें धनतेरस पर सोना-चांदी खरीदने का शुभ मुहूर्त।

धनतेरस पर सोना खरीदने का शुभ मुहूर्त: कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी 18 अक्टूबर को दोपहर 12 बजकर 18 मिनट पर प्रारंभ होगी और 19 अक्टूबर को दोपहर 01 बजकर 51 मिनट पर समाप्त होगी। इस दिन सोना-चांदी खरीदने का अमृत काल सुबह 08 बजकर 50 मिनट से सुबह 10 बजकर 33 मिनट तक रहेगा।

सोना-चांदी खरीदने का प्रदोष काल व वृषभ काल: धनतेरस के दिन सोना खरीदने का प्रदोष काल शाम 05 बजकर 48 मिनट से रात 08 बजकर 20 मिनट तक रहेगा। वृषभ काल शाम 07 बजकर 16 मिनट से रात 09 बजकर 11 मिनट तक रहेगा।

धनतेरस पर सोना खरीदने के शुभ चौघड़िया मुहूर्त:

शुभ - उत्तम: 07:49 ए एम से 09:15 ए एम

लाभ - उन्नति: 01:32 पी एम से 02:57 पी एम

अमृत - सर्वोत्तम: 02:57 पी एम से 04:23 पी एम

लाभ - उन्नति: 05:48 पी एम से 07:23 पी एम

धनतेरस पूजा मुहूर्त: धनतेरस पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 07 बजकर 16 मिनट से रात 08 बजकर 20 मिनट तक रहेगा।

धनतेरस पर शनि प्रदोष व्रत का संयोग: इस बार धनतेरस पर शनि प्रदोष व्रत का संयोग बन रहा है। प्रदोष व्रत भगवान शिव को समर्पित है, शनिवार का दिन शनिदेव को समर्पित है। ऐसे में इस दिन भगवान शिव के साथ शनिदेव का आशीर्वाद पाने का शुभ संयोग बन रहा है।