1 नहीं 4-4 मुहूर्त में खरीदें सोना-चांदी, बर्तन व वाहन, कल दोपहर 01:51 बजे तक रहेगा धनतेरस का मुहूर्त

संक्षेप: Dhanteras 2025 Muhurat: इस साल धनतेरस 18 को है। तिथि के अनुसार, आज और कल दोनों दिन खरीदारी की जाएगी। कल दोपहर तक त्रयोदशी तिथि का समापन होगा। ऐसे में भगवान धन्वंतरि व सोने और चांदी की खरीदारी कल भी की जा सकती है।

Sat, 18 Oct 2025 04:29 PM

Dhanteras 2025 Muhurat, कल दोपहर 01:51 बजे तक रहेगा धनतेरस का मुहूर्त: हर साल कार्तिक के महीने में त्रयोदशी तिथि जब शाम के समय व्याप्त होती है तो इस समय धनतेरस की खरीदारी बेहद शुभ मानी जाती है। इस साल धनतेरस 18 को है। तिथि के अनुसार, आज और कल दोनों दिन खरीदारी की जाएगी। कल दोपहर तक त्रयोदशी तिथि का समापन होगा। ऐसे में भगवान धन्वंतरि व सोने और चांदी की खरीदारी कल भी की जा सकती है। आइए जानते हैं आज से लेकर कल तक सोना-चांदी खरीदने का शुभ मुहूर्त-

धनतेरस पूजा मुहूर्त - 07:16 पी एम से 08:20 पी एम

अवधि - 01 घण्टा 04 मिनट्स

प्रदोष काल - 05:48 पी एम से 08:20 पी एम

वृषभ काल - 07:16 पी एम से 09:11 पी एम

त्रयोदशी तिथि प्रारम्भ - अक्टूबर 18, 2025 को 12:18 पी एम बजे

त्रयोदशी तिथि समाप्त - अक्टूबर 19, 2025 को 01:51 पी एम बजे

अन्य शहरों में धनत्रयोदशी मुहूर्त आज का 07:46 पी एम से 08:38 पी एम - पुणे

07:16 पी एम से 08:20 पी एम - नई दिल्ली

07:28 पी एम से 08:15 पी एम - चेन्नई

07:24 पी एम से 08:26 पी एम - जयपुर

07:29 पी एम से 08:20 पी एम - हैदराबाद

07:17 पी एम से 08:20 पी एम - गुरुग्राम

07:14 पी एम से 08:20 पी एम - चण्डीगढ़

06:41 पी एम से 07:38 पी एम - कोलकाता

07:49 पी एम से 08:41 पी एम - मुम्बई

07:39 पी एम से 08:25 पी एम - बेंगलूरु

07:44 पी एम से 08:41 पी एम - अहमदाबाद

07:15 पी एम से 08:19 पी एम - नोएडा

18 अक्टूबर का चौघड़िया मुहूर्त: 1 नहीं 4-4 मुहूर्त में खरीदें सोना-चांदी, बर्तन व वाहन अमृत - सर्वोत्तम 02:57 पी एम से 04:23 पी एम

लाभ - उन्नति 05:48 पी एम से 07:23 पी एम

शुभ - उत्तम 08:57 पी एम से 10:32 पी एम

अमृत - सर्वोत्तम 10:32 पी एम से 12:06 ए एम, अक्टूबर 19

चर - सामान्य 12:06 ए एम से 01:41 ए एम, अक्टूबर 19

19 अक्टूबर का चौघड़िया मुहूर्त चर - सामान्य 07:50 ए एम से 09:15 ए एम

लाभ - उन्नति 09:15 ए एम से 10:40 ए एम

शुभ - उत्तम 01:31 पी एम से 02:57 पी एम

शुभ - उत्तम 05:47 पी एम से 07:22 पी एम

अमृत - सर्वोत्तम 07:22 पी एम से 08:57 पी एम

चर - सामान्य 08:57 पी एम से 10:31 पी एम