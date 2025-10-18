Hindustan Hindi News
1 नहीं 4-4 मुहूर्त में खरीदें सोना-चांदी, बर्तन व वाहन, कल दोपहर 01:51 बजे तक रहेगा धनतेरस का मुहूर्त

संक्षेप: Dhanteras 2025 Muhurat: इस साल धनतेरस 18 को है। तिथि के अनुसार, आज और कल दोनों दिन खरीदारी की जाएगी। कल दोपहर तक त्रयोदशी तिथि का समापन होगा। ऐसे में भगवान धन्वंतरि व सोने और चांदी की खरीदारी कल भी की जा सकती है।

Sat, 18 Oct 2025 04:29 PMShrishti Chaubey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
Dhanteras 2025 Muhurat, कल दोपहर 01:51 बजे तक रहेगा धनतेरस का मुहूर्त: हर साल कार्तिक के महीने में त्रयोदशी तिथि जब शाम के समय व्याप्त होती है तो इस समय धनतेरस की खरीदारी बेहद शुभ मानी जाती है। इस साल धनतेरस 18 को है। तिथि के अनुसार, आज और कल दोनों दिन खरीदारी की जाएगी। कल दोपहर तक त्रयोदशी तिथि का समापन होगा। ऐसे में भगवान धन्वंतरि व सोने और चांदी की खरीदारी कल भी की जा सकती है। आइए जानते हैं आज से लेकर कल तक सोना-चांदी खरीदने का शुभ मुहूर्त-

धनतेरस पूजा मुहूर्त - 07:16 पी एम से 08:20 पी एम

अवधि - 01 घण्टा 04 मिनट्स

प्रदोष काल - 05:48 पी एम से 08:20 पी एम

वृषभ काल - 07:16 पी एम से 09:11 पी एम

त्रयोदशी तिथि प्रारम्भ - अक्टूबर 18, 2025 को 12:18 पी एम बजे

त्रयोदशी तिथि समाप्त - अक्टूबर 19, 2025 को 01:51 पी एम बजे

अन्य शहरों में धनत्रयोदशी मुहूर्त आज का

07:46 पी एम से 08:38 पी एम - पुणे

07:16 पी एम से 08:20 पी एम - नई दिल्ली

07:28 पी एम से 08:15 पी एम - चेन्नई

07:24 पी एम से 08:26 पी एम - जयपुर

07:29 पी एम से 08:20 पी एम - हैदराबाद

07:17 पी एम से 08:20 पी एम - गुरुग्राम

07:14 पी एम से 08:20 पी एम - चण्डीगढ़

06:41 पी एम से 07:38 पी एम - कोलकाता

07:49 पी एम से 08:41 पी एम - मुम्बई

07:39 पी एम से 08:25 पी एम - बेंगलूरु

07:44 पी एम से 08:41 पी एम - अहमदाबाद

07:15 पी एम से 08:19 पी एम - नोएडा

18 अक्टूबर का चौघड़िया मुहूर्त: 1 नहीं 4-4 मुहूर्त में खरीदें सोना-चांदी, बर्तन व वाहन

अमृत - सर्वोत्तम 02:57 पी एम से 04:23 पी एम

लाभ - उन्नति 05:48 पी एम से 07:23 पी एम

शुभ - उत्तम 08:57 पी एम से 10:32 पी एम

अमृत - सर्वोत्तम 10:32 पी एम से 12:06 ए एम, अक्टूबर 19

चर - सामान्य 12:06 ए एम से 01:41 ए एम, अक्टूबर 19

19 अक्टूबर का चौघड़िया मुहूर्त

चर - सामान्य 07:50 ए एम से 09:15 ए एम

लाभ - उन्नति 09:15 ए एम से 10:40 ए एम

शुभ - उत्तम 01:31 पी एम से 02:57 पी एम

शुभ - उत्तम 05:47 पी एम से 07:22 पी एम

अमृत - सर्वोत्तम 07:22 पी एम से 08:57 पी एम

चर - सामान्य 08:57 पी एम से 10:31 पी एम

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियां धार्मिक मान्यताओं पर आधारित है। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

Shrishti Chaubey

लेखक के बारे में

Shrishti Chaubey
लाइव हिन्दुस्तान में बतौर कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रही सृष्टि चौबे को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है। सृष्टि को एस्ट्रोलॉजी से जुड़े विषयों पर लिखने की अच्छी समझ है। इसके अलावा वे एंटरटेनमेंट और हेल्थ बीट पर भी काम कर चुकी हैं। सृष्टि ग्रह गोचर, नक्षत्र परिवर्तन, हस्तरेखा, फेंगशुई और वास्तु पर अच्छी जानकारी रखती हैं। खबर लिखने के साथ-साथ इन्हें वीडियो कॉन्टेंट और रिपोर्टिंग में भी काफी रुचि है। सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। अपने कॉलेज के दिनों में इन्होंने डाटा स्टोरी भी लिखी है। साथ ही फैक्ट चेकिंग की अच्छी समझ रखती हैं। और पढ़ें
