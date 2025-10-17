Hindustan Hindi News
धनतेरस के दिन भूलकर भी न करें इन 5 चीजों का दान, नाराज हो सकती हैं मां लक्ष्मी

संक्षेप: Dhanteras par kya daan nhi kare: धनतेरस के दिन कुछ चीजों का दान अशुभ माना गया है। मान्यता है कि धनतेरस पर कुछ चीजों का दान करने से दरिद्रता घर आती है और बरकत नहीं होती है। जानें धनतेरस पर क्या दान नहीं करना चाहिए। 

Fri, 17 Oct 2025 04:29 PMSaumya Tiwari लाइव हिन्दुस्तान
Dhanteras Daan: धनतेरस का त्योहार 18 अक्टूबर, शनिवार को है। कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी से दीवाली के पंचदिवसीय पर्व की शुरुआत होती है। धनतेरस का दिन शास्त्रों में अत्यंत शुभ व लाभकारी माना गया है। इस दिन धनत्रयोदशी भी कहा जाता है। मान्यता है कि इस दिन समुद्र मंथन के समय भगवान धन्वंतरि प्रकट हुए थे। इस दिन मां लक्ष्मी, कुबेर देवता व भगवान धन्वंतरि की पूजा का विधान है। इस दिन कुछ चीजों का दान करना अत्यंत शुभ माना गया है, जबकि कुछ चीजों के दान करने की मनाही है। मान्यता है कि धनतेरस के दिन कुछ चीजों का दान करने से मां लक्ष्मी रुष्ट हो सकती हैं और दरिद्रता घेर सकती है। जानें धनतेरस के दिन किन चीजों का दान नहीं करना चाहिए।

1. काले रंग की वस्तुएं: हिंदू धर्म में काला रंग शुभ नहीं माना गया है। हिंदू धर्म में काले रंग की वस्तुएं राहु व शनि से संबंधित मानी गई हैं। मान्यता है कि धनतेरस के दिन काले रंग की वस्तुएं जैसे काले रंग के वस्त्र, चप्पल-जूते आदि का दान शुभ नहीं माना जाता है।

2. नुकीली वस्तुएं- धनतेरस के दिन नुकीली चीजों जैसे चाकू, सुई या कैंची आदि का दान करने से बचना चाहिए। इन चीजों को संबंधों में दरार का प्रतीक माना गया है और कहा जाता है कि इन चीजों का दान करने से संघर्ष और नकारात्मकता जीवन में आता है।

3. नमक और चीनी: धनतेरस के दिन नमक व चीनी का दान अशुभ माना गया है। मान्यता है कि नमक का दान करने से आर्थिक स्थिरता कम होती है और चीनी का दान करने से धन हानि होती है।

4. धन: ऐसा माना जाता है कि धनतेरस पर धन का दान करने से वित्तीय नुकसान और समृद्धि की हानि हो सकती है। धनतेरस के दिन मां लक्ष्मी की पूजा का विधान है। मान्यता है कि इस दिन धन का दान करने से मां लक्ष्मी का घर पर स्थाई वास नहीं होता है।

5. खाली बर्तन: धनतेरस के दिन खाली बर्तन का दान अशुभ माना गया है। मान्यता है कि ऐसा करने से घर में नकारात्मक ऊर्जा संचार होता है और बरकत नहीं होती है।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। इन्हें अपनाने से पहले संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

सौम्या तिवारी लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। यहां वह ज्योतिष और धर्म-अध्यात्म से जुड़ी खबरें देखती हैं। उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर की रहने वालीं सौम्या ने जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से जर्नलिज्म में पीजी किया है। अपने करियर की शुरुआत हैदराबाद स्थित एक लोकल न्यूज पोर्टल से की और उसके बाद जनसत्ता, क्विंट हिंदी और जी न्यूज होते हुए पिछले चार सालों से लाइव हिन्दुस्तान में हैं। सौम्या पत्रकारिता जगत में पिछले सात सालों से कार्यरत हैं। नई जगहों पर घूमना, भजन सुनना और नए लोगों से जुड़ना बहुत पसंद है। बाकी वक्त बेटी के साथ सपने देखने में बीतता है। और पढ़ें
