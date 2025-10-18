आज से धनतेरस से दीपपर्व शुरू, सर्वार्थसिद्धि योग में बरसेगा धन, शाम को जलाएं यम दीप
संक्षेप: Dhanteras kab hai: सर्वार्थसिद्धि योग में धनतेरस के साथ ही दीपपर्व का 18 अक्तूबर से आगाज होगा। इस तिथि पर यम आराधना के विधान पूर्ण किए जाएंगे। आयुर्वेद के प्रवर्तक धन्वंतरि की जयंती मनाई जाएगी।
सर्वार्थसिद्धि योग में धनतेरस के साथ ही दीपपर्व का 18 अक्तूबर से आगाज होगा। इस तिथि पर यम आराधना के विधान पूर्ण किए जाएंगे। आयुर्वेद के प्रवर्तक धन्वंतरि की जयंती मनाई जाएगी। एक तरफ वैद्य (चिकित्सक) समाज धनवंतरि का पूजन कर सबके स्वास्थ की कामना करेंगे तो दूसरी ओर गृहस्थ यम दीप जलाकर यमराज से अकालमृत्यु से मुक्ति की प्रार्थना करेंगे। यमदीप जलाने वाले व्यक्ति को यम यातना से भी मुक्ति मिल जाती है। लोक परंपराओं के अनुसार धनतेरस के दिन ही घरों में लक्ष्मी-गणेश, काली, दुर्गा, ग्वालिन आदि सजा कर भड़ेहर भरने की परंपरा निभाई जाएगी। भड़ेहर में खड़ा चना, बेसन के लड्डू, धान का लावा, चूड़ा और चीनी के खिलौने रखे जाएंगे। भृगुसंहिता विशेषज्ञ पं. वेदमूर्ति शास्त्री बताते हैं कि शास्त्रीय विधान के अनुसार धनतेरस का मुख्य संबंध यम के निमित्त दीप दान से है। यम दीप जलाना इस दिन का सबसे महत्वपूर्ण विधान है। सायंकाल यमराज के निमित्त दीप जलाकर घर के दक्षिणी हिस्से या दरवाजे के बाहर रखना चाहिए।
गोधूली में करें धन्वंतरि पूजन : धनतेरस पर धन्वंतरि पूजन गोधूली बेला में किया जाना चाहिए। धन्वंतरि पूजा का जन सामान्य से सरोकार सिर्फ दर्शन और प्रसाद स्वरूप औषधि ग्रहण करने मात्र से है। वैद्य समाज में इसकी विशेष प्रतिष्ठा है। राजवैद्य पं.शिवकुमार शास्त्री के सुड़िया स्थित धन्वंतरि निवास पर विशेष अनुष्ठान सविधि होगा। निवास में प्रतिष्ठित भगवान धन्वंतरि की मूर्ति के दर्शन जनसामान्य को शाम 5 बजे से प्राप्त होंगे।
व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में पूजन: व्यावसायिक प्रतिष्ठानों और घरों में धनतेरस के दिन स्वर्ण-रजत धातु अथवा नवीन पात्रों के साथ लक्ष्मी-गणेश का पूजन लोक चलन में है। प्रकारांतर से धन्वंतरि पूजन और यम उपासना दोनों ही मनुष्य के दीर्घायु और स्वस्थ जीवन की कामना का माध्यम है।