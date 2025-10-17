Hindustan Hindi News
धनतेरस की शाम करें ये खास उपाय, होगी धन वर्षा, मां लक्ष्मी करेंगी कृपा, कर्ज से मुक्ति मिलने की भी है मान्यता

संक्षेप: दिवाली की शुरुआत धनतेरस से होती है। धनतेरस का त्योहार बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। इसे धनत्रयोदशी भी कहा जाता है और यह सनातन धर्म में बहुत खास महत्व रखता है। इस दिन खासतौर पर मां लक्ष्मी, भगवान कुबेर और भगवान धन्वंतरि की पूजा होती है। धनतेरस के दिन खरीदारी करना शुभ माना जाता है।

Fri, 17 Oct 2025 09:59 AMYogesh Joshi लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
दिवाली की शुरुआत धनतेरस से होती है। धनतेरस का त्योहार बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। इसे धनत्रयोदशी भी कहा जाता है और यह सनातन धर्म में बहुत खास महत्व रखता है। इस दिन खासतौर पर मां लक्ष्मी, भगवान कुबेर और भगवान धन्वंतरि की पूजा होती है। धनतेरस के दिन खरीदारी करना शुभ माना जाता है। धनतेरस की शाम को एक खास उपाय करने से मां लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। आइए जानते हैं, धनतेरस की शाम को क्या खास उपाय करें-

धनवर्षा पोटली बनाएं-धनतेरस की शाम को धनवर्षा पोटली तैयार करने से घर में धन और सुख-समृद्धि बनी रहती है। यह पोटली मां लक्ष्मी की कृपा और घर में आर्थिक सुरक्षा का प्रतीक मानी जाती है। इसे बनाने और रखने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और जातक को आर्थिक परेशानियों से राहत मिलती है। धनवर्षा पोटली बनाने के लिए हल्दी, चांदी का सिक्का, लक्ष्मी जी की फोटो, सुपारी, गोमती चक्र, कौड़ी, कमलगट्टे, इलायची, लौंग, अक्षत और धनिया जैसी सामग्री का प्रयोग किया जाता है। इन सभी चीजों को पूजा के समय मां लक्ष्मी को अर्पित करके पोटली में रखा जाता है। इसे घर के तिजोरी या पूजा स्थल में रखना शुभ माना जाता है। मान्यता है कि धनवर्षा पोटली रखने से घर में धन का प्रवाह बना रहता है, व्यापार और नौकरी में लाभ मिलता है और जीवन में सुख-शांति बनी रहती है। साथ ही यह परिवार में विश्वास और सकारात्मकता भी बढ़ाती है।

धनवर्षा पोटली बनाने का तरीका: सबसे पहले एक साफ कपड़े पर पूजा सामग्री रखें। इसमें हल्दी की दो गांठें, चांदी का सिक्का, लक्ष्मी जी की फोटो, दो सुपारी, दो गोमती चक्र, दो कौड़ी, पांच कमलगट्टे के बीज, दो हरी इलायची, दो लौंग, पीले रंग के अक्षत और थोड़ा धनिया रखें। इन सभी चीजों को पहले मां लक्ष्मी को अर्पित करें। पूजा समाप्त होने के बाद इसे कपड़े में बांधकर पोटली बनाएं और अपनी तिजोरी या धन स्थान में रखें। ऐसा करने से सालभर मां लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है और आर्थिक तंगी दूर होती है।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य है और सटीक है। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

योगेश जोशी हिंदुस्तान डिजिटल में सीनियर कंटेंट प्रड्यूसर हैं। उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के मेहला गांव के रहने वाले हैं। पिछले छह सालों से पत्रकरिता कर रहे हैं। एनआरएआई स्कूल ऑफ मास कम्युनिकेश से जर्नलिज्म में स्नातक किया और उसके बाद 'अमर उजाला डिजिटल' से अपने करियर की शुरुआत की, जहां धर्म और अध्यात्म सेक्शन में काम किया।लाइव हिंदुस्तान में ज्योतिष और धर्म- अध्यात्म से जुड़ी हुई खबरें कवर करते हैं। पिछले तीन सालों से हिंदुस्तान डिजिटल में कार्यरत हैं। अध्यात्म के साथ ही प्रकृति में गहरी रुचि है जिस कारण भारत के विभिन्न मंदिरों का भ्रमण करते रहते हैं। और पढ़ें
