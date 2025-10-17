धनतेरस पर करें ये 10 उपाय, आर्थिक स्थिति में होगा सुधार, मां लक्ष्मी करेंगी कृपा

संक्षेप: Dhanteras Upay : धनतेरस का पर्व दीपावली की शुरुआत का प्रतीक माना जाता है। यह दिन आरोग्य, समृद्धि और शुभता का संदेश लाता है। इस दिन भगवान धन्वंतरि के साथ-साथ धन के देवता कुबेर और मां लक्ष्मी की पूजा करने से जीवन में धन, स्वास्थ्य और सौभाग्य की वृद्धि होती है।

धनतेरस का पर्व दीपावली की शुरुआत का प्रतीक माना जाता है। यह दिन आरोग्य, समृद्धि और शुभता का संदेश लाता है। इस दिन भगवान धन्वंतरि के साथ-साथ धन के देवता कुबेर और मां लक्ष्मी की पूजा करने से जीवन में धन, स्वास्थ्य और सौभाग्य की वृद्धि होती है। ज्योतिष के अनुसार धनतेरस पर कुछ खास उपाय करना विशेष फलदायी माना गया है। कहा जाता है कि अगर कुछ खास उपाय धनतेरस के दिन सही विधि से किए जाएं, तो घर में वर्षभर सुख-शांति और धन की वर्षा होती है। आइए जानते हैं धनतेरस के खास उपाय…

1. धनवर्षा पोटली बनाएं: लाल कपड़े में 7 कौड़ियां, 3 गोमती चक्र, हल्दी, चावल और एक रुपया बांधकर तिजोरी में रखें। इससे सालभर धन की कमी नहीं रहती।

2. मुख्य द्वार पर दीपक जलाएं: दक्षिण दिशा की ओर चारमुखी दीपक जलाएं। यह यमराज को समर्पित दीपक होता है, जो नकारात्मकता को दूर करता है।

3. कुबेर यंत्र की स्थापना करें: उत्तर दिशा में कुबेर यंत्र रखें और “ॐ यक्षाय कुबेराय नमः” मंत्र से पूजा करें। यह धनवृद्धि का सबसे सशक्त उपाय है।

4. भगवान धन्वंतरि की आराधना करें: आरोग्य और दीर्घायु के लिए भगवान धन्वंतरि की पूजा करें। “ॐ नमो भगवते धन्वंतराय नमः” मंत्र का जाप लाभकारी है।

5. गाय को गुड़ और रोटी खिलाएं: मां लक्ष्मी की कृपा पाने का यह सबसे सरल उपाय है। इससे घर में अन्न और धन की वृद्धि होती है।

6. तुलसी पर दीपक जलाएं: शाम को तुलसी के पास दीपक जलाने से घर में सकारात्मक ऊर्जा और सुख-शांति बढ़ती है।

7. सोना-चांदी खरीदें: सोना-चांदी की खरीदारी लक्ष्मी आगमन का संकेत मानी जाती है। इससे स्थायी संपत्ति और समृद्धि मिलती है।

8. लक्ष्मी मंदिर में 11 कौड़ियां चढ़ाएं: यह उपाय धनलाभ और आर्थिक स्थिरता के लिए बहुत प्रभावी है।

9. तिजोरी में शंख या गोमती चक्र रखें: इससे धन स्थिर रहता है और अनावश्यक खर्च रुकते हैं।

10. दरवाजे पर स्वास्तिक बनाएं: लाल सिंदूर या हल्दी से स्वास्तिक बनाकर “शुभ-लाभ” लिखें, इससे लक्ष्मीजी का आगमन होता है।