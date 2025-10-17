Hindustan Hindi News
धनतेरस पर घर लाएं ये 10 खास चीजें, लक्ष्मी-कुबेर की बरसेगी कृपा

Fri, 17 Oct 2025 09:48 AMYogesh Joshi लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
इस साल धनतेरस 18 अक्टूबर को है। हिंदू पंचांग के अनुसार, कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी को धनतेरस का पर्व होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इसी दिन भगवान धनवंतरी समुद्र मंथन से अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे। इस दिन मां लक्ष्मी, कुबेर और धनवंतरी की पूजा करने से घर में सुख-समृद्धि आती है और आर्थिक परेशानियां दूर होती हैं। धनतेरस पर 10 खास चीजें खरीदना और घर में लाना शुभ माना जाता है। आइए जानते हैं धनतेरस पर कौन-कौन सी चीजें खरीदना विशेष लाभकारी होती हैं:

1. लक्ष्मी और गणेश की मूर्ति

घर में मां लक्ष्मी और भगवान गणेश की मूर्ति स्थापित करें। कमल पर विराजित लक्ष्मी का रूप सबसे उत्तम माना जाता है।

2. दक्षिणावर्ती शंख

इस शंख की ध्वनि मंगलकारी मानी जाती है। इसे मंदिर में रखें और दीपावली पर पूजा करें।

3. कुबेर यंत्र

घर में कुबेर यंत्र स्थापित करने से धन लाभ बढ़ता है और आर्थिक स्थिति मजबूत होती है।

4. चांदी के सिक्के या आभूषण

चांदी सुख-समृद्धि का प्रतीक है। दीपावली पूजा में इसे लक्ष्मी के सामने रखें।

5. गोमती चक्र

गोमती चक्र को अंगूठी या पूजा स्थान पर रखा जा सकता है। दीपावली के दिन इसे मां लक्ष्मी को अर्पित करें।

6. खील बताशे

शुक्र का प्रतीक होने के कारण ये सुख-समृद्धि बढ़ाते हैं। मिट्टी के पात्र में रखकर पूजा करना शुभ होता है।

7. कौड़ी

प्राचीन काल से धन के रूप में प्रयोग होती रही है। दीपावली के दिन 5 या 9 कौड़ियां पूजा में रखें।

8. झाड़ू

झाड़ू को शास्त्रों में शुभता और संपन्नता का प्रतीक माना गया है। पूजा के बाद ही इसका प्रयोग करें।

9. बर्तन

पानी के पात्र, गिलास, कलश या लोटा खरीदें। दीपावली के बाद इन्हें प्रयोग करें।

10. साबुत धनिया

धनतेरस पर साबुत धनिया खरीदें और पूजन स्थल पर रखें। यह भगवान कुबेर और धनवंतरी को प्रसन्न करता है।

