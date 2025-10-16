धनतेरस पर खरीदारी के लिए 18 घंटे 6 मिनट का शुभ मुहूर्त, जरूर करें ये काम

संक्षेप: Dhanteras 18 october 2025 shopping ka time : धनतेरस, जिसे धन त्रयोदशी भी कहा जाता है, दीपावली महापर्व की शुरुआत का प्रतीक है और इसे अत्यंत शुभ दिन माना जाता है। यह दिन विशेष रूप से भगवान धन्वंतरि, मां लक्ष्मी और भगवान कुबेर की पूजा के लिए समर्पित होता है।

धनतेरस, जिसे धन त्रयोदशी भी कहा जाता है, दीपावली महापर्व की शुरुआत का प्रतीक है और इसे अत्यंत शुभ दिन माना जाता है। यह दिन विशेष रूप से भगवान धन्वंतरि, मां लक्ष्मी और भगवान कुबेर की पूजा के लिए समर्पित होता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, इस दिन किए गए धार्मिक कर्म, पूजा और खरीदारी विशेष रूप से फलदायी माने जाते हैं। धनतेरस के दिन घर की सफाई करना, दीप जलाना और लक्ष्मी माता की पूजा करना बहुत शुभ होता है। इसके अलावा, सोना, चांदी, बर्तन और अन्य धातु की वस्तुएं खरीदना भी परंपरा के अनुसार समृद्धि, सुख-शांति और परिवार में सौभाग्य को बढ़ाने वाला माना जाता है। इस वर्ष धनतेरस 18 अक्टूबर 2025 को पड़ रहा है। इस दिन खरीदारी, पूजा और परिवार के साथ समय बिताने से आर्थिक और आध्यात्मिक दोनों दृष्टि से लाभ मिलता है।

धनतेरस 2025 शुभ मुहूर्त धनतेरस पूजा का शुभ समय: संध्या 7:16 बजे से रात्रि 8:20 बजे तक

प्रदोष काल: शाम 5:48 बजे से रात्रि 8:20 बजे तक

खरीदारी का शुभ समय- धनतेरस पर सोना, चांदी या अन्य धातु की वस्तुएं खरीदने के लिए विशेष मुहूर्त होते हैं। इस दिन के शुभ समय में खरीदारी करने से समृद्धि और सुख-शांति की प्राप्ति होती है।

इस साल धनतेरस पर खरीदारी करने के लिए 18 घंटे 6 मिनट का शुभ मुहूर्त है। धनतरेस पर दोपहर में 12:18 बजे से 19 अक्टूबर को सुबह 6 बजकर 24 मिनट तक खरीदारी कर सकते हैं।

धनतेरस पर खरीदारी करने के शुभ चौघड़िया मुहूर्त सामान्य मुहूर्त: दोपहर 12:06 बजे से 1:32 बजे तक

लाभ-अनुकूल मुहूर्त: दोपहर 1:32 बजे से 2:57 बजे तक

अमृत-अनुकूल मुहूर्त: दोपहर 2:57 बजे से शाम 4:23 बजे तक

लाभ-अनुकूल मुहूर्त: शाम 5:48 बजे से 7:23 बजे तक

शुभ-अनुकूल मुहूर्त: रात्रि 8:57 बजे से 10:32 बजे तक

अमृत-अनुकूल मुहूर्त: रात्रि 10:32 बजे से 12:06 बजे तक

सामान्य शुभ समय: रात्रि 12:06 बजे से 1:41 बजे तक

लाभ-अनुकूल मुहूर्त: 19 अक्टूबर, रविवार, सुबह 4:50 बजे से 6:24 बजे तक

धनतेरस के दिन करें ये काम- घर की सफाई करें: इस दिन घर की सफाई करके उसे स्वच्छ बनाएं।

दीप जलाएं: घर के प्रत्येक स्थान पर दीपक लगाएं।

लक्ष्मी पूजा करें: संध्याकाल में लक्ष्मी माता की पूजा करें।