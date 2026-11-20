Devuthani Ekadashi Wishes 2026: जाग्रत हुए श्री हरि, होगा तुलसी विवाह, अपनों को भेजें ये चुनिंदा शुभकामना संदेश
Happy Devuthani Ekadashi Wishes: देवउठनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु की विधि-विधान से पूजा करते हैं और देव जगाते हैं। इसके साथ ही इस दिन तुलसी विवाह भी कराने की परंपरा है। आप भी भेजें अपनों को देवउठनी एकादशी की बधाई के खास संदेश।
Happy Dev Uthani Ekadashi Wishes 2026: आज 20 नवंबर 2026, शुक्रवार को देवउठनी एकादशी है। इसे देव प्रबोधिनी या देवोत्थान एकादशी भी कहा जाता है। हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार, कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी यानी देवउठनी एकादशी के दिन ही भगवान विष्णु चार महीने बाद योग निद्रा से जागते हैं। इस दिन लोग घरों में लक्ष्मी-नारायण की पूजा करने के साथ ही तुलसी विवाह भी कराते हैं। मान्यता है कि तुलसी विवाह कराने से कन्यादान के समान पुण्य मिलता है। शाम के समय शुभ मुहूर्त में देवों को जगाया जाता है। देवउठनी एकादशी के दिन से शुभ या मांगलिक कार्यों पर लगी रोक हट जाती है। इस दिन को खास बनाने के लिए लोग भगवान विष्णु की भक्ति से भरे खास मैसेज अपनों को और सोशल मीडिया स्टेटस पर शेयर करते हैं। आप भी इन बेस्ट मैसेज से भेज सकते हैं देवउठनी एकादशी की अपनों को शुभकामनाएं।
1.देव उठेंगे, सजेगा, खुशियों का संसार ,
हर भक्त के जीवन में सुख का दीपक जलेगा।
भगवान विष्णु की कृपा आप पर बनी रहे,
आपका हर दिन खुशियों से भरा रहे।
देवउठनी एकादशी की बधाई।
2. तुलसी विवाह की पावन बेला आई,
हर ओर खुशियां ही खुशियां छाई।
भगवान विष्णु आपके जीवन में सुख-समृद्धि भर दें,
आपकी हर मनोकामना पूर्ण कर दें।
3. जाग गए हैं आज जग के पालनहार,
खुशियों से भर जाए आपका संसार।
दुखों का हो जीवन से अंत,
हर पल बरसे भगवान की कृपा अनंत।
4. आंगन में तुलसी, मन में विश्वास रहे,
हर पल विष्णु जी का आपके साथ आशीर्वाद रहे।
जीवन में कभी दुख की छाया न आए,
नारायण की कृपा से हर सपना सच हो जाए।
देवउठनी एकादशी की शुभकामनाएं।
देवउठनी
5. भक्ति का दीपक हर घर में जले,
श्रीहरि के चरणों में शीश झुकाएं।
सुख, शांति और समृद्धि आए आपके द्वार
खुशियों से महक उठे आपका संसार।
6. विष्णु जी का आशीर्वाद मिले अपार,
मां लक्ष्मी आपके घर में करें वास,
धन-धान्य से भरा रहे आपका संसार,
खुशियों से महकता रहे परिवार।
शुभ देवउठनी एकादशी।
7. आज देवों के देव जागने वाले हैं,
भक्तों के बिगड़े भाग्य बनने वाले हैं।
आपके जीवन में खुशियों की बहार आए,
हर कदम पर सफलता का साथ मिल जाए।
8. तुलसी की खुशबू से महके घर,
विष्णु जी की भक्ति से मिले सुख अपार।
हर संकट से नारायण आपकी रक्षा करें,
आपके जीवन में खुशियों का वास हो जाए।
9. न कोई चिंता हो, न कोई परेशानी हो,
हर दिन आपके लिए हो खुशियों की कहानी।
श्रीहरि के चरणों में यही अरदास,
आपके जीवन में सुख-समृद्धि का हो वास।
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10. देवउठनी एकादशी का पावन त्योहार,
लेकर आए खुशियां अपार।
श्रीहरि विष्णु की कृपा बरसती रहे,
आपके घर में सुख-शांति बनी रहे।
11.सबसे सुंदर होगा वो नजारा
दीवार पर दीयों की होगी माला
हर घर में विराजेगी मां तुलसी
आपके लिए पहली विश हमारी होगी।
देवउठनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं।
लेखक के बारे मेंSaumya Tiwari
संक्षिप्त विवरण
सौम्या तिवारी लाइव हिन्दुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा हैं और इस संस्थान के साथ करीब 5 वर्षों से अधिक समय से जुड़ी हैं। इन्हें डिजिटल पत्रकारिता में करीब 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है। यहां वह ग्रह राशि परिवर्तन, टैरो, वैदिक ज्योतिष, फेंगशुई, अंकराशि, रत्न शास्त्र और व्रत-त्योहार आदि से जुड़ी खबरें लिखती हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव
सौम्या तिवारी की ग्रह राशि परिवर्तन, व्रत-त्योहार, सामुद्रिक शास्त्र, अंकज्योतिष, वास्तु शास्त्र एवं फेंगशुई, कथा-कहानी जैसे विषयों पर अच्छी पकड़ है। उन्हें ज्योतिष एवं धार्मिक विषयों में करीब 6 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में बतौर डिप्टी कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं और धर्म व ज्योतिष (एस्ट्रोलॉजी) सेक्शन का हिस्सा हैं।
इसके अलावा उन्होंने मनोरंजन (एंटरटेनमेंट) और राजनीतिक (पॉलिटिक्स) विषयों पर भी विभिन्न मीडिया संस्थानों में काम किया है। लाइव हिन्दुस्तान में सौम्या की टॉप परफॉर्मेंस रही है, जिसके लिए उन्हें कई बार पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। खाली समय में वह धार्मिक ग्रंथों और पुराणों का अध्ययन करना और पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाना पसंद करती हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
सौम्या तिवारी ने कानपुर विश्वविद्यालय से स्नातक (बीए) किया है और जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से जनसंचार एवं पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा प्राप्त किया है। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान ही उन्हें हैदराबाद की लोकल न्यूज वेबसाइट इंडिलिक्स से पहली नौकरी का प्रस्ताव मिला।
इसके बाद वह जनसत्ता (द इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप), द क्विंट और जी न्यूज जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों से जुड़ी रहीं। साल 2020 में वह लाइव हिन्दुस्तान के धर्म व ज्योतिष सेक्शन का हिस्सा बनीं।
व्यक्तिगत रुचियां
उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले की रहने वाली सौम्या तिवारी को धार्मिक और ज्योतिषीय विषयों की जानकारी जुटाना पसंद है। इसके अलावा उन्हें नई-नई जगहों पर घूमने का भी शौक है।
विशेषज्ञता
ग्रह और नक्षत्रों का राशि पर असर
फेंगशुई
वास्तु शास्त्र
अंक शास्त्र
रत्न विज्ञान