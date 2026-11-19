दो दिन एकादशी तिथि, फिर भीष्मपंचक की डेट में भी कंफ्यूजन, कब करें व्रत, देव कब उठाएं?
देवउठनी एकादशी से भीष्मपंचक शुरू हो जाते हैं। इसे पंचभीखू भी कहते हैं, अब देवउठने की तारीख और एकादशी व्रत और पंचभीखू की तारीख को लेकर कंफ्यूजन बहुत है।
भीष्मपंचक देवउठनी एकादशी से शुरू होते हैं। लेकिन इस बार एकादशी तिथि दो दिन होने के कारण बड़ा कंफ्यूजन हैं। यहां हम आपकी कंफ्यूज दूर किए देते हैं। पंचभीखू के बारे में कहा जाता है कि जो सिर्फ 5 पंचभीखू के दिनों में स्नान कर लें, तो उन्हें पूरे कार्तिक स्नान का फल मिल जाता है। इसलिए पंचभीखू बहुत खास हैं। अब सवाल यह है कि एकादशी दो दिन है तो जिस दिन एकादशी व्रत करना है, (21 नवंबर ) उस दिन से पंचभीखू करेंगे तो सिर्फ चार ही दिन मिलेंगे, जिससे 5 दिन पूरे नहीं होगें, इसलिए पंचभीखू 20 नवंबर से शुरू होंगे। एकादशी पर देवों को अब सवाल उठता है कि देव कब उठाए जाएंगे, देव भी 20 नवंबर को ही उठाए जाएंगे। इसी दिन शाम को प्रदोष काल में देवों को उठाया जाएगा। देवों को उठाने के लिए पांच तरह की सब्जियां और फलों का भोग लगाया जाता है। ऐसा कहा जाता है देवताओं को सभी शुभ कामों के लिए जगाया जाता है।
एकादशी व्रत किस करें इसे ऐसे समझें
इसके बाद तुलसी विवाह और एकादशी व्रत 21 नवंबर को करना उत्तम है। बहुत से लोग 20 नवंबर की एकादशी बता रहे हैं, लेकिन पुराणों में साफ वर्णन है कि एकादशी का व्रत किस दिन मानना चाहिए। इस साल दो दिन एकादशी होने के कारण देवउठाए जाएंगे, 20 को और व्रत रखा जाएगा 21 को। दरअसल दशमी की स्पर्श वाली एकादशी का व्रत नहीं रखना चाहिए।
एकादशी व्रत कब रखें क्या कहा गया है पद्म पुराण में
पद्म पुराण में कहा गया है कि एकादशी तिथि का मान इस तरह समझना चाहिए कि अगर उदयकाल में थोड़ी-सी हो, मध्य में पूरी द्वादशी और रात में थोड़ी सी त्रयोदशी हो तो बहुत ही अच्छा है, इसे त्रिस्पृशा एकादशी कहते हैं, लेकिन पहले दिन दिन में और रात में भी एकादशी हो और दूसरे दिन केवल प्रातःकाल एक दण्ड एकादशी रहे तो पहली तिथि का परित्याग करके दूसरे दिन की द्वादशीयुक्त एकादशी को ही उपवास करना चाहिए। यह विधि दोनों पक्षों की एकादशीके लिये बताई गई है। इसके अलावा अगर तीनों तिथि अगर एकादशी में मिल रही हैं तो बहुत ही उत्तम है, इससे भगवान बहत प्रसन्न होते हैं और इसका व्रत करना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि जो सही विधि से और पूरे विधान से एकादशी का व्रत करता है, वो वैकुण्ठधाम में जाता है। जो इस दिन एकादशीके माहात्म्यका पाठ करता है, उसे सहस्त्र गोदानों के पुण्यका फल प्राप्त होता है।
लेखक के बारे मेंAnuradha Pandey
शार्ट बायो
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