dev uthani ekadashi vrat katha: ऐसा कहा जाता है कि जो इस दिन व्रत करता है, उसे कई का फल मिलता है।

कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी कि तिथि को लेकर इस साल कंफ्यूजन है। कुछ शनिवार की एकादशी कर रहे हैं तो कुछ लोग शुक्रवार 20 नवंबर को एकादशी का व्रत कर रहे हैं। दोनों ही दिन एकादशी का व्रत किया जा सकता है। इस दिन श्रीहरि को योग निद्रा से जगाया जाता है। पद्मपुराण में लिखा है कि इस दिन श्रीहरि की केतकी के एक पत्ते से पूजा भी कर लेंगे तो भगवान्‌ गरुड़ध्वज एक हजार साल तक तृप्त रहते हैं। जो अगस्त्य से भगवान्‌ जनार्दन की पूजा करता है, उससे नरक नहीं मिलता। जो कार्तिक में भगवान्‌ जनार्दन को तुलसी के पत्र और पुष्प अर्पण करते हैं, उनका जन्मभर का किया हुआ पाप भस्म हो जाता है। जो प्रतिदिन दर्शन, स्पर्श, ध्यान, नाम-कीर्तन, स्तवन, अर्पण, सेचन, नित्यपूजन तथा नमस्कार के द्वारा तुलसी में नव प्रकार की भक्ति करते हैं, वे सहरत्र युगों तक पुण्य का विस्तार करते हैं। सब प्रकार के फूलों और पत्तों की चढ़ाने से जो फल होता है, वह कार्तिक मास में तुलसी के एक पत्ते से मिल जाता है। कार्तिक मास में रोजाना नियमपूर्वक तुलसी के कोमल पत्तों से महाविष्णु श्रीजनार्दन का पूजन करना चाहिए। सो यज्ञोंद्वारा देवताओंका यजन करने और अनेक प्रकार के दान देने से जो पुण्य होता है, वह कार्तिक में तुलसीदल मात्र से केशव की पूजा करनेपर प्राप्त हो जाता है। यहां हम आपको कथा के साथ इस व्रत का महात्मय भी बताएंगे, जिसका जिक्र पद्मपुराण में किया गया है, उसको भी पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि एकादशी व्रत कितना पुण्यकारी है।

देवउठनी एकादशी की व्रत कथा एक राजा के राज्य में सभी लोग एकादशी का व्रत करते थे। राजा के महल में काम करने वालों से लेकर पशुओ तक को अन्न इस दिन देना पाप था। एक दिन एकादशी के दिन राजा के पास दूर से एक व्यक्ति आया और बोला कि मुझे काम की जरूरत है। इस पर राजा ने रख लिया लेकिन शर्त भी रख दी कि रोज खाना मिलेगा, लेकिन एकादशी के दिन कुछ नहीं मिलेगा। एकादशी के दिन जैसे सभी को फलाहार मिला, उस व्यक्ति को भी फलाहार दिया गया, लेकिन उसकी भूख नहीं मिटी, इस पर वो राजा के पास गिड़गिड़ा कर कगने लगा, अगर आप मुझे अन्न नहीं देंगे, तो मैं भूखा मर जाउंगा। तब राजा ने उसे आटा चावल दिए और वो भोजन बनाने लगा। नदी के पास जाकर उसने भोजन बनाया तो वो भगवान को याद करने लगा। बोला भगवान आ जाओ भोजन तैयार है। बस फिर क्या था, पीतांबर वस्त्र धारण किए श्रीहरि वहां पहुंच गए और उसके साथ भोजन किया। इसके बाद अगली एकादशी आई। राजा ने उसे फिर खाने को नहीं दिया, लेकिन नौकर बोला कि भगवान मुझे इस बार अधिक भोजन देना पूरा नहीं होता, भगवान ने भी खाना खाया और मैं खाली पेट रह गया। राजा को यह सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ। वो बोला कि ऐसा कैसे है कि तुम्हारे साथ भगवान भोजन कर रहे थे। हम लोगों ने व्रत रखा और हमें भगवान ने दर्शन भी नहीं दिए। अब तुम खाना बनाओगे तो मैं भी छिपकर देखूंगा। इस पर इस एकादशी पर राजा भी छिपकर भगवान की प्रतीक्षा करने लगे। नौकर ने नदी किनारे खाना बनाया। खाना बनकर तैयार हो गया तो आवाज लगाई, भगवन भोजन तैयार है आ जाइए। लेकिन कोई नहीं आया। उसने फिर आवाज लगाई, लेकिन कोई नहीं। अंत में नौकर ने बोला कि अगर आप दर्शन नहीं देंगे तो अपने प्राण इस नदी में कूदकर त्याग दूंगा। इस पर भगवन ने दर्शन दिए और उसके रात भोजन किया। राजा दूर से ये देख रहे थे। भगवान ने अंत में नौकर को अपने विमान में बिठाकर ले गए। राजा को समझ आया, सिर्फ उपवास से कुछ नहीं होता, भक्ति और मन शुद्ध हो तो भगवान मिल ही जाते हैं। मन शुद्द नहीं और उपवास रख रहे हैं तो कुछ हासिल नहीं होगा।

एक ही उपवास से कई पापों का नाश नारदजी ने कहा एक बार ब्रह्माजी से पूछा कि पिताजी धर्म-कर्म में प्रवृत्ति कराने वाले भगवान गोविन्द जागते हैं,उस प्रबोधिनी एकादशीका माहात्म्य बतलाएं। उन्होंने बताया कि देवउठनी एकादशी पाप का नाश, पुण्य की वुद्धि तथा उत्तम बुद्धि वाले पुरुषों को मोक्ष प्रदान करने वाली है। इस एकादशी को एक ही उपवास कर लेने से मनुष्य हजार अश्वमेध और सौ राजसूय यज्ञ का फल पा लेता है। ऐसी चीजें जो संसार में कोई पा नहीं सकता जो दुर्लभ हैं, जिसे त्रिलोकी में किसी ने भी नहीं देखा है, ऐसी चीजें भी अगर व्रत में मांगोगे तो एकादशी व्रत से मिल जाएंगी। कार्तिक की हरिबोधिनी एकादशी पुत्र तथा पौत्र प्रदान करनेवाली है। जो इस दिन श्रीहरि की उपासना करता है, वही ज्ञानी है, वही योगी है, वही तपस्वी और जितेन्द्रिय है तथा उसी को भोग और मोक्ष मिलता है। कहा जाता है कि जो इस व्रत को करता है, वो श्रीहरि को संतुष्य करने के बाद सम्पूर्ण दिशाओं को अपने तेजसे प्रकाशित करता हुआ श्रीहरि के वैकुण्ठ धामको जाता है। प्रबोधिनी एकादशी ऐश्वर्य,सम्पत्ति,उत्तम बुद्धि, राज्य तथा सुख प्रदान करती है। मेरुपर्वत के समान जो बड़े-बड़े पाप हैं, उन सभी को यह पापनाशिनी प्रबोधिनी एक ही उपवास से भस्म कर देती है। यह भी कहा जाता है कि जो इस एकादशी का व्रत करते हैं उनके पितर नरक के दुःखों से छुटकारा पाकर भगवान्‌ विष्णु के परमधाम को चले जाते हैं। अश्वमेध आदि यज्ञों से भी जिस फलकी प्राप्ति कठिन है, वह प्रबोधिनी एकादशीको जागरण करने आपको ऐसे ही मिल जाती है। इस व्रत कोलेकर कहा जाता है कि सम्पूर्ण तीर्थो में नहाकर सोने के दान और पृथ्वी दान करने से जो फल मिलता है, वह श्रीहरि के लिए इस एकादशी पर जागरण करने मात्र से मनुष्य प्राप्त कर लेता है।

प्रबोधिनी एकादशी से दस हजार यज्ञोंका फल इस एकादशी के लिए यह भी कहा जाता है कि अगर आपने बचपन में, जवानी में या बुढ़ापे में कोई भी पाप किया है तो आपके सभी पाप आपके इस व्रत को रखने मात्र से धुल जाते हैं। जो भगवान्‌ विष्णुके भजन में तत्पर होकर कार्तिक में पराये अन्नका त्याग करता है, वह चान्द्रायण ब्रत का फल पाता है। जो रोजाना शास्त्रीय चर्चा से कार्तिक मास व्यतीत करता है, वह अपने सम्पूर्ण पापों को जला डालता और दस हजार यज्ञोंका फल प्राप्त करता है। कार्तिक मास में शास्त्रीय कथा के कहने सुनने से भगवान्‌ मधुसूदन को जैसा सन्तोष होता है, वैसा उन्हें यज्ञ, दान अथवा जप आदिसे भी नहीं होता। जो पुरुष कार्तिक मास में एक या आधा श्लोक भी भगवान्‌ विष्णु की कथा बांचते हैं, उन्हें सो गोदान का फल मिलता है। जो कार्तिक में कल्याण-प्राप्ति के लोभ से श्रीहरि की कथा का प्रबन्ध करता है, वह अपनी सौ पीढ़ियोंको तार देता है। जो मनुष्य सदा नियमपूर्वक कार्तिक मास में भगवान्‌ विष्णु की कथा सुनता है, उसे सहसत्र गोदानका फल मिलता है।