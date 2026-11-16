देवउठनी एकादशी के दिन न करें 5 काम, होगी धन हानि
DevUthani Ekadashi 2026: देवउठनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु निद्रा से जागते हैं। इस शुभ दिन पर भक्त उपवास रखते हैं और भगवान विष्णु की विधिवत पूजा करते हैं। देवउठनी एकादशी पर कुछ चीजों को करने से भगवान विष्णु नराज हो सकते हैं।
DevUthani Ekadashi 2026, देव उठनी एकादशी के दिन क्या करें: इस साल में एक बार देव उठनी एकादशी का व्रत रखा जाता है। देवउठनी एकादशी को देवुत्थान एकादशी और प्रबोधिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। सनातन धर्म में देवउठनी एकादशी का अत्यधिक धार्मिक महत्व है। देवउठनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु निद्रा से जागते हैं। इस शुभ दिन पर भक्त उपवास रखते हैं और भगवान विष्णु की विधिवत पूजा करते हैं। अगले दिन द्वादशी तिथि पर देवउठनी एकादशी का पारण करते हैं। इसके अलावा कुछ साधक विशेष पूजा करने के लिए भगवान विष्णु के मंदिर जाते हैं। आपके मन में भी ये सवाल होगा कि देवउठनी एकादशी का व्रत किस दिन रखा जाएगा। देवउठनी एकादशी पर कुछ अशुभ कामों से बचना चाहिए। देवउठनी एकादशी पर कुछ चीजों को करने से भगवान विष्णु नराज हो सकते हैं और आर्थिक स्थिति भी प्रभावित हो सकती है।
कब है देवउठनी एकादशी?
हिंदू पंचांग के अनुसार, 20 नवंबर 2026 को सुबह 07:15 बजे से एकादशी तिथि प्रारम्भ होगी, 21 नवंबर 2026 के दिन सुबह 06:31 बजे तक तिथि रहेगी।
देवउठनी एकादशी के दिन न करें 5 काम, होगी धन हानि
देवउठनी एकादशी पर क्या न करें?
1. मास-मदिरा- देवउठनी एकादशी के दिन भूलकर भी मास- मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। देवउठनी एकादशी के दिन तामसिक भोजन का सेवन करने से भगवान विष्णु नराज हो सकते हैं।
2. अपमान- देवउठनी एकादशी के दिन कोशिश करें की इस दिन आप किसी का दिल न दुखाएं और वाद- विवाद से भी बचें। किसी का भी अपमान करने से बचें और न ही किसी का मजाक उड़ाएं।
3. तुलसी की पत्तियां- तुलसी की पत्तियां भगवान श्री हरि विष्णु को बेहद प्रिय हैं, जिनके बिना भगवान को भोग नहीं लगाया जाता है। इसलिए देवउठनी एकादशी के दिन भूलकर भी तुलसी की पत्तियों को न तो स्पर्श करना चाहिए और न ही इन्हें तोड़ना चाहिए। तुलसी की पत्तियां तोड़ने से मां लक्ष्मी नाराज हो सकती हैं।
4. चावल- देवउठनी एकादशी पर चावल का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। मान्यता है एकादशी के दिन चावल का सेवन करने से दोष लगता है।
5. काले वस्त्र- धर्मिक मान्यताओं के अनुसार, किसी भी शुभ अवसर या फिर पूजा- पाठ के दौरान काले रंग के कपड़े नहीं पहनने चाहिए। इसलिए देवउठनी एकादशी के दिन काले रंग के कपड़े पहनने से बचें। भगवान विष्णु की असीम कृपा पाने के लिए इस दिन पीले रंग के वस्त्र धारण करना अत्यंत शुभ रहेगा।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंShrishti Chaubey
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