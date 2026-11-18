देवउठनी एकादशी पर का व्रत रखते हैं तो दशमी तिथि से लेकर ग्यारस तक के नियम पढ़ें, क्या खाएं और
Devuthani ekadashi vrat kab hai: देवउठनी एकादशी व्रत साल की बड़ी एकादशी का व्रत है। इस दिन से आप एकादशी व्रत शुरू भी कर सकते हैं।
देवउठनी एकादसी का व्रत बहुत खास माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि इस दिन जो व्रत करता है, उसको बहुत पुण्य मिलता है। इस साल एकादशी का व्रत 21 नवंबर को रखा जाएगा। ऐसा कहा जाता है कि दशमी युक्त एकादशी नहीं द्वादशी युक्त एकादशी रखनी चाहिए। इसका जिक्र पद्मपुराण में भी किया गया है। इस तरह द्वादशी युक्त एकादशी 21 नवंबर को मिल रही है, इसे बहुत उत्तम बताया गया है। अगर त्रयोदशी तिथि भी इसमें मिल जाए तो इस व्रत को और भी शक्तिशाली कहा जाता है। यहां हम बात करेंगे, इस व्रत के नियमों के बारे में
कब से कब तक होते हैं व्रत के नियम
ज्योतिर्विद दिवाकर त्रिपाठी ने बताया कि दशमी तिथि से ही इसके नियम शुरु हो जाते हैं। एकादशी व्रत के लिए दशमी से लेकर द्वादशी तक व्रत के नियम माने जाते हैं। इसलिए तीन दिनों तक ये व्रत के नियम पालने वाले होते हैं। इसमें व्रत की महिमा ही इसमें है कि आप कैसे भगवान में लीन होकर उनमें रम जाते हैं। एकादशी व्रत में दशमी तिथि में एक समय भोजन किया जाता है। सूर्यास्त के बाद भोदन ना खाएं तो अच्छा है। इसके अलावा आपको चावल, मूली, मसूर की दाल, शहद और लहसुन प्याज, बैंगन भी नहीं खाना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि अगर आप दशमी तिथि को चावल खाते हैं तो वो व्रत के समय तक आपके पेट में रहे हैं, जिससे व्रत पूरा नहीं माना जाता है।अगर कहीं फंसे हैं तो आप दूध या फल खा सकते हैं।
किन बातों को मानना चाहिए
इसके अलावा आपको शारीरिक और मानसिक तौर पर शुद्ध रहना चाहिए। कोशिश करें कि कपड़े भी साफ पहने किसी तरह के अशुद्ध कपड़े ना पहनें। जमीन पर सोएं तो ज्यादा अच्छा है, तीनों दिनों अगर आप जमीन पर श्रीहरि के चरणों में सोते हैं, तो यह अच्छा माना जाता है। इसी तरह द्वादशी तिथि और एकादशी तिथि पर भी ये चीजें नहीं खाना चाहिए। इस दिन भी एक समय भोजन करना चाहिए।
कौन से 10 काम नहीं करने चाहिए
कहा जाता है कि देवउठनी एकादशी पर व्रत करने से श्रीहरि प्रसन्न होते हैं और आपको सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है।
1. पद्मपुराण में भी इस व्रत के बारे में विस्तार से बताया गया है। इस दौरान कहा गया है कि दशमी को 10 काम नहीं करने चाहिए, ग्यारस को 11 और द्वादशी को 12 काम नहीं करने चाहिए। अगर इन कामों का त्याग करेंगे, तभी आपका व्रत पूर्ण माना जाएगा। दशमी तिथि के दिन कांसे के बर्तन में खाना, उड़द की दाल, मसूर की दाल, चना, शाक, मधु, किसी और के घर का अन्न, दो बार भोजन भी नहीं करना चाहिए, मैथुन भी नहीं करना चाहिए। इसलिए इन बातों को त्यागना चाहिए।
2. देवउठनी एकादशी के दिन जुआ खेलना, नींद लेना, पान खाना, दांतुन करना, दूसरे की बुराई करना, चुगली खाना, चोरी, हिंसा, मैथुन, क्रोध, असत्य बोलना-इन 11 बातों को नहीं करना चाहिए।
3, द्वादशी को कांसे के बर्तन में खाना उड़द, शराब, मधु, तेल, पापियों से वार्तालाप, व्यायाम, परदेश गमन, दो बार भोजन, मैथुन, बैल की पीठ पर सवारी और मसूर की दाल इन सभी 12 चीजों से बचना चाहिए।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंAnuradha Pandey
शार्ट बायो
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