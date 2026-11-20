Tulsi Puja Vidhi : देव उठनी एकादशी पर तुलसी पूजा में न करें ये गलती, जान लें आसान विधि और मंत्र
Devuthani ekadashi par tulsi puja kaise kare: देवउठनी एकादशी के दिन तुलसी पूजा का विशेष महत्व है। मान्यता है कि इस दिन तुलसी पूजा करने से भगवान श्री हरि प्रसन्न होते हैं और मनवांछित फल की प्राप्ति होती है।
देवउठनी एकादशी के दिन जगत पालनहार भगवान विष्णु योग निद्रा से जागते हैं और सृष्टि के संचालन का कार्यभार संभालते हैं। इस साल देवउठनी एकादशी 20 और 21 नवंबर को है। इस दिन भगवान शालिग्राम और माता तुलसी का विवाह मंडप आदि सजाकर संपन्न कराया जाता है। हिंदू धर्म में तुलसी को मां लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। मान्यता है कि तुलसी पूजा करने से मां लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और सुख-समृद्धि का आशीर्वाद प्रदान करती हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एकादशी के दिन तुलसी पूजा में कुछ बातों या नियमों का ध्यान रखना जरूरी होता है। हिंदू धर्म में तुलसी पर जल चढ़ाने के लिए दो दिन वर्जित माने जाते हैं, जिनमें से एक एकादशी का दिन है। जानें तुलसी पूजा विधि, मंत्र और नियम।
एकादशी के दिन तुलसी पर नहीं चढ़ाएं जल:
हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार, एकादशी के दिन तुलसी पर जल अर्पित करने की मनाही होती है। एकादशी व्रत भगवान विष्णु को समर्पित है, जबकि तुलसी को मां लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार, मां लक्ष्मी एकादशी व्रत रखती हैं। ऐसे में इस दिन तुलसी पर जल अर्पित करने से उनका व्रत खंडित हो जाता है। इसलिए एकादशी पर तुलसी पर जल देने की मनाही होती है। एकादशी के अलावा रविवार के दिन तुलसी पर जल चढ़ाने की मनाही होती है।
तुलसी पूजा की विधि:
तुलसी पूजन के लिए सुबह स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। पौधे के आसपास साफ-सफाई करें और जल अर्पित करके घी का दीपक जलाएं। अब तुलसी माता को लाल चुनरी, हल्दी, रोली, अक्षत, पुष्प, फल और मिठाई आदि अर्पित करें। पूजा के दौरान "ऊं नमो भगवते वासुदेवाय" या "ऊं तुलस्यै नमः" मंत्र का जाप करें। धूप, दीप या कपूर से माता तुलसी की आरती उतारें। इसके बाद 3, 5 या 7 बार परिक्रमा करें। ध्यान रखें कि एकादशी के दिन तुलसी की पत्तियों को न ही स्पर्श करना चाहिए और न ही तोड़ना चाहिए।
तुलसी विवाह कब कराना उत्तम?
देवउठनी एकादशी इस बार दो दिन मनाई जाएगी। कुछ लोग व्रत 20 नवंबर को रखेंगे और कुछ भक्त 21 नवंबर को एकादशी व्रत रखेंगे। देवउठनी एकादशी के दिन ही तुलसी विवाह कराया जाता है। ऐसे में लोगों के मन में सवाल है कि तुलसी विवाह कराना 20 या 21 नवंबर किस दिन उत्तम रहेगा। उदया तिथि और शास्त्र सम्मत के अनुसार 21 नवंबर को देवउठनी एकादशी व्रत रखना उत्तम माना जा रहा है। इसलिए 21 नवंबर 2026 को ही तुलसी विवाह का पर्व भी मनाया जाएगा।
तुलसी पूजा मंत्र-
महाप्रसाद जननी सर्व सौभाग्यवर्धिनी, आधि व्याधि हरा नित्यं तुलसी त्वं नमोस्तुते।।
मां तुलसी का पूजन मंत्र
तुलसी श्रीर्महालक्ष्मीर्विद्याविद्या यशस्विनी।
धर्म्या धर्मानना देवी देवीदेवमन: प्रिया।।
लभते सुतरां भक्तिमन्ते विष्णुपदं लभेत्।
तुलसी भूर्महालक्ष्मी: पद्मिनी श्रीर्हरप्रिया।।
तुलसी माता का ध्यान मंत्र
तुलसी श्रीर्महालक्ष्मीर्विद्याविद्या यशस्विनी।
धर्म्या धर्मानना देवी देवीदेवमन: प्रिया।।
लभते सुतरां भक्तिमन्ते विष्णुपदं लभेत्।
तुलसी भूर्महालक्ष्मी: पद्मिनी श्रीर्हरप्रिया।।
तुलसी स्तुति मंत्र
देवी त्वं निर्मिता पूर्वमर्चितासि मुनीश्वरैः
नमो नमस्ते तुलसी पापं हर हरिप्रिये।।
तुलसी श्रीर्महालक्ष्मीर्विद्याविद्या यशस्विनी।
धर्म्या धर्मानना देवी देवीदेवमन: प्रिया।।
लभते सुतरां भक्तिमन्ते विष्णुपदं लभेत्।
तुलसी भूर्महालक्ष्मी: पद्मिनी श्रीर्हरप्रिया।।
तुलसी नामाष्टक मंत्र
वृंदा वृंदावनी विश्वपूजिता विश्वपावनी।
पुष्पसारा नंदनीय तुलसी कृष्ण जीवनी।।
एतभामांष्टक चैव स्त्रोतं नामर्थं संयुतम।
य: पठेत तां च सम्पूज्य सौश्रमेघ फलंलमेता।।
तुलसी माता के आठ नाम मंत्र-
ऊं वृन्दायै नमः
ऊं वृन्दावन्यै नमः
ऊं विश्वपूजितायै नमः
ऊं विश्वपावन्यै नमः
ऊं पुष्पसारायै नमः
ऊं नन्दिन्यै नमः
ऊं तुलस्यै नमः
ऊं कृष्णजीवन्यै नमः
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंSaumya Tiwari
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सौम्या तिवारी लाइव हिन्दुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा हैं और इस संस्थान के साथ करीब 5 वर्षों से अधिक समय से जुड़ी हैं। इन्हें डिजिटल पत्रकारिता में करीब 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है। यहां वह ग्रह राशि परिवर्तन, टैरो, वैदिक ज्योतिष, फेंगशुई, अंकराशि, रत्न शास्त्र और व्रत-त्योहार आदि से जुड़ी खबरें लिखती हैं।
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सौम्या तिवारी की ग्रह राशि परिवर्तन, व्रत-त्योहार, सामुद्रिक शास्त्र, अंकज्योतिष, वास्तु शास्त्र एवं फेंगशुई, कथा-कहानी जैसे विषयों पर अच्छी पकड़ है। उन्हें ज्योतिष एवं धार्मिक विषयों में करीब 6 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में बतौर डिप्टी कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं और धर्म व ज्योतिष (एस्ट्रोलॉजी) सेक्शन का हिस्सा हैं।
इसके अलावा उन्होंने मनोरंजन (एंटरटेनमेंट) और राजनीतिक (पॉलिटिक्स) विषयों पर भी विभिन्न मीडिया संस्थानों में काम किया है। लाइव हिन्दुस्तान में सौम्या की टॉप परफॉर्मेंस रही है, जिसके लिए उन्हें कई बार पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। खाली समय में वह धार्मिक ग्रंथों और पुराणों का अध्ययन करना और पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाना पसंद करती हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
सौम्या तिवारी ने कानपुर विश्वविद्यालय से स्नातक (बीए) किया है और जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से जनसंचार एवं पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा प्राप्त किया है। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान ही उन्हें हैदराबाद की लोकल न्यूज वेबसाइट इंडिलिक्स से पहली नौकरी का प्रस्ताव मिला।
इसके बाद वह जनसत्ता (द इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप), द क्विंट और जी न्यूज जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों से जुड़ी रहीं। साल 2020 में वह लाइव हिन्दुस्तान के धर्म व ज्योतिष सेक्शन का हिस्सा बनीं।
व्यक्तिगत रुचियां
उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले की रहने वाली सौम्या तिवारी को धार्मिक और ज्योतिषीय विषयों की जानकारी जुटाना पसंद है। इसके अलावा उन्हें नई-नई जगहों पर घूमने का भी शौक है।
विशेषज्ञता
ग्रह और नक्षत्रों का राशि पर असर
फेंगशुई
वास्तु शास्त्र
अंक शास्त्र
रत्न विज्ञान