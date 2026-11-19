Devuthani ekadashi kab: देवउठनी एकादशी व्रत कब रखना उत्तम? जान लें डेट और व्रत पारण का शुभ मुहूर्त
Devuthani ekadashi kab hai 2026: एकादशी तिथि दो दिन होने के कारण लोगों के बीच देवउठनी एकादशी व्रत की तारीख को लेकर भ्रम की स्थिति है। जानें पंडित जी से किस दिन व्रत रखना रहेगा उत्तम।
देवउठनी एकादशी भगवान विष्णु से संबंधित है। हिंदू धर्म मान्यताओं के अनुसार, देवउठनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु चार महीने बाद योग निद्रा से जागते हैं और सृष्टि का संचालन पुन: प्रारंभ करते हैं। कहा जाता है कि विष्णु भगवान की योग निद्रा के दौरान सृष्टि का कार्यभार भगवान शिव संभालते हैं। देवउठनी एकादशी के दिन तुलसी विवाह कराया जाता है। कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी को चातुर्मास समाप्त होते हैं और शुभ और मांगलिक कार्यों पर लगी रोक भी समाप्त हो जाती है। इस साल देवउठनी एकादशी की तारीख को लेकर लोगों के बीच भ्रम की स्थिति है। कुछ का कहना है कि एकादशी व्रत 20 नवंबर को रखा जाएगा, जबकि कुछ 21 नवंबर को एकादशी व्रत करना शुभ मान रहे हैं। जानें देवउठनी एकादशी कब है और व्रत पारण का समय क्या है।
देवउठनी एकादशी 2026 व्रत कब है:
हिंदू पंचांग के अनुसार, एकादशी तिथि 20 नवंबर को सुबह 07 बजकर 15 मिनट पर प्रारंभ होगी और 21 नवंबर को सुबह 06 बजकर 31 मिनट तक रहेगी। देवउठनी एकादशी व्रत स्मार्त या गृहस्थ परंपरा के अनुसार शुक्रवार, 20 नवंबर 2026 को रखा जाएगा। जबकि वैष्णव परंपरा के अनुसार एकादशी व्रत 21 नवंबर 2026, शनिवार को है।
हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार, जब एकादशी व्रत लगातार दो दिन के लिए हो जाता है, तब गृहस्थ को पहले दिन एकादशी व्रत करना चाहिए। दूसरे दिन वाली एकादशी को दूजी एकादशी कहा जाता है। यह संन्यासियों और मोक्ष प्राप्ति की कामना रखने वाले श्रद्धालुओं के लिए उत्तम माना जाता है। दूजी एकादशी को ही वैष्णव एकादशी कहा जाता है।
21 नवंबर 2026 को देवउठनी एकादशी व्रत पारण का समय:
जो भक्त 20 नवंबर को एकादशी व्रत रखने वाले हैं, वे 21 नवंबर को व्रत का पारण करेंगे। एकादशी व्रत सूर्योदय के साथ प्रारंभ होता है और अगले दिन सूर्योस्त के बाद समाप्त होता है। एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि के भीतर करना अत्यंत शुभ माना जाता है। 21 नवंबर को व्रत पारण का शुभ मुहूर्त दोपहर 01 बजकर 11 मिनट से दोपहर 03 बजकर 18 मिनट तक रहेगा।
21 नवंबर को दोपहर को क्यों किया जाएगा व्रत का पारण:
पारण का अर्थ है व्रत को खोलना। मान्यताओं के अनुसार, एकादशी व्रत द्वादशी तिथि में और हरि वासर (द्वादशी तिथि का पहला भाग) समाप्त होने के बाद करना शुभ माना जाता है। हरि वासर 21 नवंबर को दोपहर 12 बजकर 07 मिनट पर समाप्त होगा। इसलिए व्रत पारण का शुभ मुहूर्त दोपहर के समय प्राप्त हो रहा है।
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व्रत पारण का समय 22 नवंबर को:
जो लोग एकादशी व्रत 21 नवंबर को रखेंगे, उनके व्रत का पारण 22 नवंबर को किया जाएगा। 22 नवंबर को व्रत पारण का शुभ मुहूर्त सुबह 6:49 बजे से सुबह 8:56 बजे तक रहेगा।
देवउठनी एकादशी व्रत का फल:
मान्यता है कि देवउठनी एकादशी व्रत करने से भगवान विष्णु की कृपा से जीवन में सुख-समृद्धि और खुशहाली आती है। व्यक्ति को समस्त पापों से मुक्ति मिलती है और सभी सुखों को भोग कर अंत में मोक्ष को प्राप्त करता है।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंSaumya Tiwari
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सौम्या तिवारी लाइव हिन्दुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा हैं और इस संस्थान के साथ करीब 5 वर्षों से अधिक समय से जुड़ी हैं। इन्हें डिजिटल पत्रकारिता में करीब 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है। यहां वह ग्रह राशि परिवर्तन, टैरो, वैदिक ज्योतिष, फेंगशुई, अंकराशि, रत्न शास्त्र और व्रत-त्योहार आदि से जुड़ी खबरें लिखती हैं।
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सौम्या तिवारी की ग्रह राशि परिवर्तन, व्रत-त्योहार, सामुद्रिक शास्त्र, अंकज्योतिष, वास्तु शास्त्र एवं फेंगशुई, कथा-कहानी जैसे विषयों पर अच्छी पकड़ है। उन्हें ज्योतिष एवं धार्मिक विषयों में करीब 6 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में बतौर डिप्टी कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं और धर्म व ज्योतिष (एस्ट्रोलॉजी) सेक्शन का हिस्सा हैं।
इसके अलावा उन्होंने मनोरंजन (एंटरटेनमेंट) और राजनीतिक (पॉलिटिक्स) विषयों पर भी विभिन्न मीडिया संस्थानों में काम किया है। लाइव हिन्दुस्तान में सौम्या की टॉप परफॉर्मेंस रही है, जिसके लिए उन्हें कई बार पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। खाली समय में वह धार्मिक ग्रंथों और पुराणों का अध्ययन करना और पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाना पसंद करती हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
सौम्या तिवारी ने कानपुर विश्वविद्यालय से स्नातक (बीए) किया है और जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से जनसंचार एवं पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा प्राप्त किया है। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान ही उन्हें हैदराबाद की लोकल न्यूज वेबसाइट इंडिलिक्स से पहली नौकरी का प्रस्ताव मिला।
इसके बाद वह जनसत्ता (द इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप), द क्विंट और जी न्यूज जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों से जुड़ी रहीं। साल 2020 में वह लाइव हिन्दुस्तान के धर्म व ज्योतिष सेक्शन का हिस्सा बनीं।
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उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले की रहने वाली सौम्या तिवारी को धार्मिक और ज्योतिषीय विषयों की जानकारी जुटाना पसंद है। इसके अलावा उन्हें नई-नई जगहों पर घूमने का भी शौक है।
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