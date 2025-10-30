देवउठनी एकादशी पर शुभ योग, इन राशियों की चमकेगी किस्मत, होगा धन लाभ

संक्षेप: हर साल कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवउठनी एकादशी मनाई जाती है। इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की विधि-विधान से पूजा की जाती है। मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु चार महीने की योगनिद्रा से जागते हैं, जिसके बाद शुभ कार्यों की शुरुआत होती है।

हर साल कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवउठनी एकादशी मनाई जाती है। इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की विधि-विधान से पूजा की जाती है। मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु चार महीने की योगनिद्रा से जागते हैं, जिसके बाद शुभ कार्यों की शुरुआत होती है। इस बार देवउठनी एकादशी पर शतभिषा नक्षत्र और ध्रुव योग का खास संयोग बन रहा है। साथ ही मंगल 1 नवंबर 2025 को अनुराधा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। इसके साथ ही देवउठनी एकादशी पर हंस योग, गजकेसरी योग और राजयोग जैसे कई शुभ योग भी बन रहे हैं। इसका असर सीधा कुछ राशियों पर पड़ेगा। आइए जानते हैं किन राशियों को मिलेंगे शुभ फल-

मेष राशि- देवउठनी एकादशी मेष राशि वालों के लिए शुभ संकेत लेकर आई है। लंबे समय से चल रहा तनाव खत्म होगा और मन को शांति मिलेगी। सेहत में सुधार दिखेगा। विदेश जाने या किसी बड़े मौके का इंतजार कर रहे हैं, तो अच्छी खबर मिल सकती है। शादी या रिश्ते से जुड़ी रुकावटें भी अब दूर होंगी।

वृषभ राशि- वृषभ राशि वालों की किस्मत चमकने वाली है। कारोबार में तरक्की मिलेगी और धन के नए स्रोत खुलेंगे। प्रभु की कृपा से जीवन में बड़ा बदलाव महसूस होगा। नई नौकरी या बिज़नेस शुरू करने का समय अच्छा है। घर या वाहन खरीदने का सपना पूरा हो सकता है। पुराने ऑफिस विवाद भी सुलझेंगे।

कन्या राशि- कन्या राशि के जातकों के लिए यह समय बेहद शुभ है। किसी नए काम की शुरुआत करने से पहले घबराएं नहीं। सफलता मिलेगी। प्रेम संबंधों में मिठास बढ़ेगी और रिश्ते मज़बूत होंगे। कोर्ट-कचहरी के मामले सुलझ सकते हैं। प्रॉपर्टी खरीदने के योग हैं और सरकार या सत्ता से जुड़ाव बढ़ेगा।

मकर राशि- मकर राशि वालों के लिए यह एकादशी खुशियों की सौगात लेकर आई है। पुराना अटके हुए काम या डील अब पूरी होगी। पारिवारिक माहौल में भी खुशी रहेगी। इस समय नए लोगों से मुलाकात फायदेमंद साबित होगी। कार्यस्थल पर सहयोग मिलेगा और धन लाभ से भौतिक सुख-सुविधाएं बढ़ेंगी।