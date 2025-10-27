1 या 2 नवंबर देवउठनी एकादशी व्रत किस दिन रखा जाएगा? जानें सही तारीख, पूजन व व्रत पारण मुहूर्त

संक्षेप: Devuthani ekadashi 2025 Kis Din Hai: हर साल कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवउठनी एकादशी व्रत रखा जाता है। जानें इस बार देवउठनी एकादशी व्रत कब है और क्या पूजन व व्रत पारण का शुभ मुहूर्त।

devuthani ekadashi kab hai 2025: हिंदू धर्म में एकादशी तिथि का खास महत्व है। हर महीने के कृष्ण व शुक्ल पक्ष की एकादशी को व्रत किया जाता है, इस तरह से साल में कुल 24 एकादशी व्रत पड़ते हैं। एकादशी व्रत में भगवान विष्णु व माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है। हर एकादशी व्रत का अलग-अलग महत्व होता है, जिसमें से एक देवउठनी एकादशी भी है। देवउठनी एकादशी के दिन चातुर्मास समाप्त होता है और भगवान विष्णु योग निद्रा से जागते हैं और फिर से सृष्टि का संचालन करते हैं। इसलिए इसे देवोत्थान एकादशी या देव प्रबोधिनी एकादशी कहा जाता है। जानें देवउठनी एकादशी कब है, पूजन व व्रत पारण का शुभ मुहूर्त।

देवउठनी एकादशी कब है 2025: हिंदू पंचांग के अनुसार, एकादशी तिथि 01 नवंबर को सुबह 09 बजकर 11 मिनट पर प्रारंभ होगी और एकादशी तिथि का समापन 02 नवंबर को सुबह 07 बजकर 31 मिनट पर होगा। उदया तिथि में देवउठनी एकादशी व्रत 1 नवंबर को रखा जाएगा।

देवउठनी एकादशी पूजन मुहूर्त 2025: ब्रह्म मुहूर्त- 04:50 ए एम से 05:41 ए एम

अभिजित मुहूर्त- 11:42 ए एम से 12:27 पी एम

विजय मुहूर्त- 01:55 पी एम से 02:39 पी एम

गोधूलि मुहूर्त- 05:36 पी एम से 06:02 पी एम

अमृत काल- 11:17 ए एम से 12:51 पी एम

रवि योग- 06:33 ए एम से 06:20 पी एम

देवउठनी एकादशी व्रत पारण मुहूर्त 2025: देवउठनी एकादशी व्रत का पारण 2 नवंबर को किया जाएगा। व्रत पारण का शुभ मुहूर्त दोपहर 01 बजकर 11 मिनट से दोपहर 03 बजकर 23 मिनट तक रहेगा। एकादशी व्रत का पारण अगले दिन सूर्योदय के बाद भी किया जा सकता है। 2 नवंबर को सूर्योदय सुबह 06 बजकर 34 मिनट पर होगा।

देवउठनी एकादशी का महत्व: देवउठनी एकादशी व्रत करने से जीवन में सुख-समृद्धि व खुशहाली आती है। इसके साथ ही व्यक्ति के समस्त पापों का नाश होता है। कहते हैं कि एकादशी व्रत करने वाला मनुष्य सभी सुखों को भोगकर अंत में मोक्ष को पाता है।