Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsधर्म न्यूज़Devuthani ekadashi 2025 date dev prabodhini ekadashi kab hai puja and vrat paran muhurat
1 या 2 नवंबर देवउठनी एकादशी व्रत किस दिन रखा जाएगा? जानें सही तारीख, पूजन व व्रत पारण मुहूर्त

1 या 2 नवंबर देवउठनी एकादशी व्रत किस दिन रखा जाएगा? जानें सही तारीख, पूजन व व्रत पारण मुहूर्त

संक्षेप: Devuthani ekadashi 2025 Kis Din Hai: हर साल कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवउठनी एकादशी व्रत रखा जाता है। जानें इस बार देवउठनी एकादशी व्रत कब है और क्या पूजन व व्रत पारण का शुभ मुहूर्त।

Mon, 27 Oct 2025 01:02 PMSaumya Tiwari लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

devuthani ekadashi kab hai 2025: हिंदू धर्म में एकादशी तिथि का खास महत्व है। हर महीने के कृष्ण व शुक्ल पक्ष की एकादशी को व्रत किया जाता है, इस तरह से साल में कुल 24 एकादशी व्रत पड़ते हैं। एकादशी व्रत में भगवान विष्णु व माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है। हर एकादशी व्रत का अलग-अलग महत्व होता है, जिसमें से एक देवउठनी एकादशी भी है। देवउठनी एकादशी के दिन चातुर्मास समाप्त होता है और भगवान विष्णु योग निद्रा से जागते हैं और फिर से सृष्टि का संचालन करते हैं। इसलिए इसे देवोत्थान एकादशी या देव प्रबोधिनी एकादशी कहा जाता है। जानें देवउठनी एकादशी कब है, पूजन व व्रत पारण का शुभ मुहूर्त।

देवउठनी एकादशी कब है 2025: हिंदू पंचांग के अनुसार, एकादशी तिथि 01 नवंबर को सुबह 09 बजकर 11 मिनट पर प्रारंभ होगी और एकादशी तिथि का समापन 02 नवंबर को सुबह 07 बजकर 31 मिनट पर होगा। उदया तिथि में देवउठनी एकादशी व्रत 1 नवंबर को रखा जाएगा।

ये भी पढ़ें:मंगल का वृश्चिक गोचर, 27 अक्टूबर से इन 6 राशियों को मिलेंगे अच्छे परिणाम

देवउठनी एकादशी पूजन मुहूर्त 2025:

ब्रह्म मुहूर्त- 04:50 ए एम से 05:41 ए एम

अभिजित मुहूर्त- 11:42 ए एम से 12:27 पी एम

विजय मुहूर्त- 01:55 पी एम से 02:39 पी एम

गोधूलि मुहूर्त- 05:36 पी एम से 06:02 पी एम

अमृत काल- 11:17 ए एम से 12:51 पी एम

रवि योग- 06:33 ए एम से 06:20 पी एम

ये भी पढ़ें:1 नवंबर से इन 3 राशियों का शुरू होगा अच्छा समय, शनि के नक्षत्र में मंगल का गोचर

देवउठनी एकादशी व्रत पारण मुहूर्त 2025: देवउठनी एकादशी व्रत का पारण 2 नवंबर को किया जाएगा। व्रत पारण का शुभ मुहूर्त दोपहर 01 बजकर 11 मिनट से दोपहर 03 बजकर 23 मिनट तक रहेगा। एकादशी व्रत का पारण अगले दिन सूर्योदय के बाद भी किया जा सकता है। 2 नवंबर को सूर्योदय सुबह 06 बजकर 34 मिनट पर होगा।

देवउठनी एकादशी का महत्व: देवउठनी एकादशी व्रत करने से जीवन में सुख-समृद्धि व खुशहाली आती है। इसके साथ ही व्यक्ति के समस्त पापों का नाश होता है। कहते हैं कि एकादशी व्रत करने वाला मनुष्य सभी सुखों को भोगकर अंत में मोक्ष को पाता है।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। इन्हें अपनाने से पहले संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

Saumya Tiwari

लेखक के बारे में

Saumya Tiwari
सौम्या तिवारी लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। यहां वह ज्योतिष और धर्म-अध्यात्म से जुड़ी खबरें देखती हैं। उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर की रहने वालीं सौम्या ने जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से जर्नलिज्म में पीजी किया है। अपने करियर की शुरुआत हैदराबाद स्थित एक लोकल न्यूज पोर्टल से की और उसके बाद जनसत्ता, क्विंट हिंदी और जी न्यूज होते हुए पिछले चार सालों से लाइव हिन्दुस्तान में हैं। सौम्या पत्रकारिता जगत में पिछले सात सालों से कार्यरत हैं। नई जगहों पर घूमना, भजन सुनना और नए लोगों से जुड़ना बहुत पसंद है। बाकी वक्त बेटी के साथ सपने देखने में बीतता है। और पढ़ें
Devuthani Ekadashi
जानें धर्म न्यूज़ ,Choti Diwali Wishes , Rashifal, Panchang , Numerology से जुडी खबरें हिंदी में हिंदुस्तान पर| हिंदू कैलेंडर से जानें शुभ तिथियां और बनाएं हर दिन को खास!
अपना राशिफल जाने