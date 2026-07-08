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देवशयनी एकादशी के दिन क्या करना चाहिए और क्या नहीं? जान लें व्रत की सटीक तारीख भी

By Saumya Tiwari
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devshayani ekadashi kab hai Vrat Rules and Date: हिंदू धर्म में एकादशी व्रत का खास महत्व है। मान्यता है कि इस व्रत के पुण्य प्रभाव से जातक को भगवान विष्णु की कृपा के साथ पापों से मु्क्ति मिलती है। देवशयनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु योग निद्रा में जाते हैं। 

देवशयनी एकादशी के दिन क्या करना चाहिए और क्या नहीं? जान लें व्रत की सटीक तारीख भी

Devshayani ekadashi Vrat Kab Hai 2026: देवशयनी एकादशी व्रत हर साल आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष में एकादशी तिथि को रखा जाता है। इस साल देवशयनी एकादशी 25 जुलाई 2026 को है। इसे हरिशयनी एकादशी भी कहा जाता है। इस दिन भगवान विष्णु चार महीने के लिए योग निद्रा में जाते हैं और इस दिन से ही चातुर्मास प्रारंभ होते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार, इस दौरान सृष्टि का संचालन भगवान शंकर करते हैं। हिंदू धर्म में एकादशी व्रत में कुछ नियमों का पालन अनिवार्य माना जाता है। मान्यता है कि नियम-संयम से एकादशी व्रत करने से जातक को भगवान विष्णु की कृपा के साथ मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। आइए जानते हैं कि देवशयनी एकादशी के दिन क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए।

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देवशयनी एकादशी के दिन क्या करना चाहिए:

1. देवशयनी एकादशी का दिन भगवान विष्णु की कृपा पाने के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि करके पीले रंग के वस्त्र धारण करके व्रत का संकल्प लेना चाहिए।

2. भगवान विष्णु की प्रतिमा या मूर्ति को गंगाजल से स्नान कराकर उन्हें पीले फूल, वस्त्र, चंदन, मिठाई, धूप और दीप अर्पित करना चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और सुख-समृद्धि का आशीर्वाद प्रदान करते हैं।

3.भगवान विष्णु को तुलसी दल का भोग लगाना चाहिए। ध्यान रहे कि तुलसी को एक दिन पहले ही तोड़ लें क्योंकि इस दिन तुलसी तोड़ना मना होता है।

4. भगवान विष्णु का आशीर्वाद पाने के लिए दिन भर "ॐ नमो भगवते वासुदेवाय" मंत्र का जाप करना चाहिए और अपनी समार्थ्यनुसार दान करना चाहिए।

5. इस दिन शाम के समय तुलसी के पौधे पर घी का दीपक जलाना चाहिए और उनकी परिक्रमा करनी चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से मां लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं।

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देवशयनी एकादशी के दिन क्या नहीं करना चाहिए:

1. देवशयनी एकादशी के दिन मास-मदिरा से दूरी बनाकर रखनी चाहिए और इसका सेवन नहीं करना चाहिए। मान्यता है कि तामसिक भोजन करने से भगवान विष्णु नाराज हो सकते हैं।

2. एकादशी तिथि पर तुलसी की पत्तियों को तोड़ने की मनाही है। हिंदू धर्म में तुलसी को मां लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। मान्यता है कि इस दिन मां लक्ष्मी एकादशी व्रत करती हैं। तुलसी को स्पर्श करने से उनका व्रत खंडित हो जाता है। इसलिए इस दिन तुलसी का पौधा छूने की मनाही होती है।

3.एकादशी के दिन चावल का सेवन नहीं करना चाहिए। मान्यता है कि इस दिन चावल खाने से दोष लगता है और मां लक्ष्मी के साथ भगवान विष्णु नाराज हो सकते हैं।

4. इस दिन वाद-विवाद से दूरी बनाकर रखनी चाहिए और किसी को अपशब्द नहीं बोलना चाहिए। इस दिन किसी का उपहास उड़ाना या मजाक नहीं बनाना चाहिए।

5. हिंदू धर्म में काला रंग नकारात्मकता का प्रतीक माना जाता है। देवशयनी एकादशी के दिन पूजा-पाठ के समय काले रंग के वस्त्र धारण करने से बचना चाहिए। मान्यता है कि काले रंग के वस्त्र धारण करने से नकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

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Saumya Tiwari

लेखक के बारे में

Saumya Tiwari

संक्षिप्त विवरण

सौम्या तिवारी लाइव हिन्दुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा हैं और इस संस्थान के साथ करीब 5 वर्षों से अधिक समय से जुड़ी हैं। इन्हें डिजिटल पत्रकारिता में करीब 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है। यहां वह ग्रह राशि परिवर्तन, टैरो, वैदिक ज्योतिष, फेंगशुई, अंकराशि, रत्न शास्त्र और व्रत-त्योहार आदि से जुड़ी खबरें लिखती हैं।


विस्तृत बायो


परिचय और अनुभव

सौम्या तिवारी की ग्रह राशि परिवर्तन, व्रत-त्योहार, सामुद्रिक शास्त्र, अंकज्योतिष, वास्तु शास्त्र एवं फेंगशुई, कथा-कहानी जैसे विषयों पर अच्छी पकड़ है। उन्हें ज्योतिष एवं धार्मिक विषयों में करीब 6 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में बतौर डिप्टी कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं और धर्म व ज्योतिष (एस्ट्रोलॉजी) सेक्शन का हिस्सा हैं।


इसके अलावा उन्होंने मनोरंजन (एंटरटेनमेंट) और राजनीतिक (पॉलिटिक्स) विषयों पर भी विभिन्न मीडिया संस्थानों में काम किया है। लाइव हिन्दुस्तान में सौम्या की टॉप परफॉर्मेंस रही है, जिसके लिए उन्हें कई बार पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। खाली समय में वह धार्मिक ग्रंथों और पुराणों का अध्ययन करना और पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाना पसंद करती हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

सौम्या तिवारी ने कानपुर विश्वविद्यालय से स्नातक (बीए) किया है और जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से जनसंचार एवं पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा प्राप्त किया है। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान ही उन्हें हैदराबाद की लोकल न्यूज वेबसाइट इंडिलिक्स से पहली नौकरी का प्रस्ताव मिला।


इसके बाद वह जनसत्ता (द इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप), द क्विंट और जी न्यूज जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों से जुड़ी रहीं। साल 2020 में वह लाइव हिन्दुस्तान के धर्म व ज्योतिष सेक्शन का हिस्सा बनीं।


व्यक्तिगत रुचियां

उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले की रहने वाली सौम्या तिवारी को धार्मिक और ज्योतिषीय विषयों की जानकारी जुटाना पसंद है। इसके अलावा उन्हें नई-नई जगहों पर घूमने का भी शौक है।


विशेषज्ञता

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