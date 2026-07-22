25 जुलाई को देवशयनी एकादशी पर करें ये 8 उपाय, नहीं होगी धन की कमी
Devshayani Ekadashi Upay, Devshayani Ekadashi 2026 : देवशयनी एकादशी पर कुछ उपाय करने से बरकत बनी रहती है। मान्यता है कि इस दिन नियमपूर्वक व्रत करने से पापों का नाश होता है तथा सुख, समृद्धि और मोक्ष की प्राप्ति होती है।
Devshayani Ekadashi Upay : देवशयनी एकादशी का सनातन धर्म में विशेष धार्मिक महत्व है। इस साल 25 जुलाई को श्रद्धा और भक्ति के साथ देवशयनी एकादशी पूजन किया जाएगा। इस दिन व्रत, पूजा और दान-पुण्य का विशेष महत्व है। मान्यता है कि इस दिन श्रद्धा और नियमपूर्वक व्रत करने से पापों का नाश होता है तथा सुख, समृद्धि और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसी दिन भगवान विष्णु क्षीरसागर में शेषनाग की शय्या पर योगनिद्रा में चले जाते हैं। इसी के साथ चार माह के चातुर्मास का शुभारंभ हो जाता है, जो कार्तिक शुक्ल देवोत्थान एकादशी तक चलता है। देवशयनी एकादशी के दिन कुछ उपाय करने से जीवन की समस्याएं समाप्त होती हैं और बरकत बनी रहती है। आइए देवशयनी एकादशी के दिन क्या उपाय करने चाहिए-
25 जुलाई को देवशयनी एकादशी पर करें ये 8 उपाय, नहीं होगी धन की कमी
- देवशयनी एकादशी के दिन भगवान श्री हरि विष्णु का केसर वाले दूध से अभिषेक करें। ऐसा करने से आपके करियर लाइफ में आ रही मुश्किलें दूर होंगी और आपको अपनी प्रतिभा चमकाने के नए अवसर भी मिलेंगे।
- अगर आप आर्थिक दिक्कतों से परेशान हैं तो देवशयनी एकादशी के दिन प्रातः काल स्नान करके ब्रह्म मुहूर्त में भगवान श्री हरि विष्णु की पूरी श्रद्धा के साथ पूजा करें।
- देवशयनी एकादशी के दिन श्रीमद् भागवत कथा का पाठ जरूर करना बेहद शुभ माना जाता है।
- एक पान के पत्ते में ॐ विष्णवे नमः लिखकर भगवान के चरणों में अर्पित करें। अगले दिन इस पत्ते को पीले रंग के कपड़े में लपेटकर तिजोरी में रख दें। इससे धन की तंगी दूर हो सकती है।
- देवशयनी एकादशी के दिन पीपल के पेड़ के नीचे घी का दीपक जलाने और परिक्रमा करने से भगवान विष्णु के साथ-साथ मां लक्ष्मी का आशीर्वाद भी मिलता है। ऐसा करने से घर की दरिद्रता दूर हो सकती है।
- अगर आपके वैवाहिक जीवन में कड़वाहट आ गई है और दिन-ब-दिन रोज तू तू मैं मैं की स्थिति बनी रहती है तो देवशयनी एकादशी के दिन तुलसी पूजन करें।
- शीघ्र विवाह के लिए इस दिन लक्ष्मी माता और तुलसी माता को श्रृंगार की सामग्री अर्पित करें।
- देवशयनी एकादशी पर दान पुण्य करने का विशेष महत्व माना जाता है। इसलिए अपने जीवन की सभी मुश्किलों को दूर करने के लिए देवशयनी एकादशी के दिन किसी गरीब या जरूरतमंद को भोजन कराएं।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंShrishti Chaubey
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