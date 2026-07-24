देवशयनी एकादशी पर कर लें तुलसी से जुड़े ये 5 आसान उपाय, बढ़ेगा धन-धान्य
Devshayani ekadashi upay: देवशयनी एकादशी पर तुलसी से जुड़े कुछ उपायों को करना बहुत शुभ और लाभकारी माना जाता है। मान्यता है कि इन उपायों को करने से धन-धान्य बढ़ता है और सुख-शांति आती है। जानें देवशयनी एकादशी पर तुलसी से जुड़े उपाय।
Ekadashi ke din tulsi ke upay: हिंदू धर्म में देवशयनी एकादशी का खास महत्व है। इस बार देवशयनी एकादशी 25 जुलाई 2026, शनिवार को है। इस दिन भगवान विष्णु चार महीने के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं। यह व्रत आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को रखा जाता है। देवशयनी एकादशी से ही चातुर्मास की शुरुआत होती है। चातुर्मास के दौरान मांगलिक कार्यों जैसे शादी-ब्याह, गृह प्रवेश, मुंडन और सगाई आदि पर रोक लग जाती है। शास्त्रों में चार महीने में भगवान विष्णु की पूजा, जप, तप और दान का विशेष महत्व बताया गया है। एकादशी के दिन तुलसी पूजन और उससे जुड़े कुछ उपायों को करना भी लाभकारी माना जाता है। हिंदू धर्म में तुलसी को मां लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। मान्यता है कि एकादशी के दिन तुलसी से जुड़े कुछ विशेष उपायों को करने से मां लक्ष्मी का घर पर वास होता है और जीवन में सुख-शांति और समृद्धि आती है। जानें इन उपायों के बारे में।
तुलसी पर जलाएं दीपक:
देवशयनी एकादशी पर तुलसी के पास 11, 21 या 51 दीपक जलाने चाहिए। भक्ति भाव के साथ तुलसी चालीसा का पाठ करना चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से करियर और व्यापारिक बाधाएं दूर होती हैं और सफलता के साथ मां लक्ष्मी की कृपा से आर्थिक उन्नति के मार्ग खुलते हैं।
तुलसी माता का करें श्रृंगार:
देवशयनी एकादशी पर तुलसी माता को 16 श्रृंगार का सामान अर्पित करना चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से वैवाहिक जीवन में सुख-शांति बनी रहती है और अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद मिलता है। तुलसी माता की कृपा से जीवन में आर्थिक संपन्नता आती है।
तुलसी की करें परिक्रमा:
देवशयनी एकादशी के दिन तुलसी पूजन के बाद परिक्रमा करनी चाहिए। परिक्रमा करते समय 'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नम:' मंत्र का जाप करना चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से भाग्य का साथ मिलता है और जीवन की अड़चनें दूर होती हैं। भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी का आशीर्वाद मिलता है।
भगवान विष्णु को अर्पित करें तुलसी दल:
भगवान विष्णु की पूजा में तुलसी दल (तुलसी के पत्ते) का प्रयोग अनिवार्य माना गया है। एकादशी के दिन भगवान विष्णु को भोग लगाते समय तुलसी जल जरूर शामिल करना चाहिए। ध्यान रखें कि एकादशी के दिन तुलसी को नहीं तोड़ना चाहिए बल्कि पहले से टूटी हुई तुलसी का प्रयोग करना चाहिए।
तुलसी नामाष्टक का करें पाठ:
देवशयनी एकादशी के दिन तुलसी के सामने बैठकर तुलसी के नामों का जाप करना अत्यंत शुभ माना जाता है। तुलसी माता के 8 नामों वृंदा, वृंदानी, विश्वपावनी, विश्वपूजिता, पुष्पसारा, नंदिनी, कृष्णजीवनी और तुलसी कम से कम 108 बार जाप करना चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से कर्ज से मुक्ति मिलती है और धन संबंधी योजनाएं सफल होती हैं।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंSaumya Tiwari
संक्षिप्त विवरण
सौम्या तिवारी लाइव हिन्दुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा हैं और इस संस्थान के साथ करीब 5 वर्षों से अधिक समय से जुड़ी हैं। इन्हें डिजिटल पत्रकारिता में करीब 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है। यहां वह ग्रह राशि परिवर्तन, टैरो, वैदिक ज्योतिष, फेंगशुई, अंकराशि, रत्न शास्त्र और व्रत-त्योहार आदि से जुड़ी खबरें लिखती हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव
सौम्या तिवारी की ग्रह राशि परिवर्तन, व्रत-त्योहार, सामुद्रिक शास्त्र, अंकज्योतिष, वास्तु शास्त्र एवं फेंगशुई, कथा-कहानी जैसे विषयों पर अच्छी पकड़ है। उन्हें ज्योतिष एवं धार्मिक विषयों में करीब 6 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में बतौर डिप्टी कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं और धर्म व ज्योतिष (एस्ट्रोलॉजी) सेक्शन का हिस्सा हैं।
इसके अलावा उन्होंने मनोरंजन (एंटरटेनमेंट) और राजनीतिक (पॉलिटिक्स) विषयों पर भी विभिन्न मीडिया संस्थानों में काम किया है। लाइव हिन्दुस्तान में सौम्या की टॉप परफॉर्मेंस रही है, जिसके लिए उन्हें कई बार पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। खाली समय में वह धार्मिक ग्रंथों और पुराणों का अध्ययन करना और पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाना पसंद करती हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
सौम्या तिवारी ने कानपुर विश्वविद्यालय से स्नातक (बीए) किया है और जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से जनसंचार एवं पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा प्राप्त किया है। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान ही उन्हें हैदराबाद की लोकल न्यूज वेबसाइट इंडिलिक्स से पहली नौकरी का प्रस्ताव मिला।
इसके बाद वह जनसत्ता (द इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप), द क्विंट और जी न्यूज जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों से जुड़ी रहीं। साल 2020 में वह लाइव हिन्दुस्तान के धर्म व ज्योतिष सेक्शन का हिस्सा बनीं।
व्यक्तिगत रुचियां
उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले की रहने वाली सौम्या तिवारी को धार्मिक और ज्योतिषीय विषयों की जानकारी जुटाना पसंद है। इसके अलावा उन्हें नई-नई जगहों पर घूमने का भी शौक है।
विशेषज्ञता
ग्रह और नक्षत्रों का राशि पर असर
फेंगशुई
वास्तु शास्त्र
अंक शास्त्र
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