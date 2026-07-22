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देवशयनी एकादशी पर सुबह 4:03 बजे से पूजा मुहूर्त, जानें उपाय, विधि और भद्रा का समय

By Shrishti Chaubey
लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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Devshayani Ekadashi time 2026 : गौर फरमाने वाली बात है कि इस साल देवशयनी एकादशी के दिन भद्रा का साया भी मंडरा रहा है। ऐसे में आइए जानते हैं देवशयनी एकादशी व्रत का शुभ मुहूर्त, विधि और उपाय -

देवशयनी एकादशी पर सुबह 4:03 बजे से पूजा मुहूर्त, जानें उपाय, विधि और भद्रा का समय

Devshayani Ekadashi time 2026: इस साल शनिवार के दिन देवशयनी एकादशी का व्रत रखा जाएगा। देवशयनी एकादशी का दिन विशेष रूप से विष्णु भगवान को समर्पित है। इस साल आषाढ़ महीने की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को देवशयनी एकादशी का व्रत, दान, स्नान और पूजन किया जाएगा। देवशयनी एकादशी के दिन से विष्णु भगवान क्षीरसागर में शेषनाग की शैय्या पर योगनिद्रा में चले जाते हैं। इस दौरान सृष्टि के संचालन की जिम्मेदारी भगवान शिव पर मानी जाती है। इस दिन किए गए जप, तप, दान और सेवा का पुण्य कई गुना अधिक प्राप्त होता है। गौर फरमाने वाली बात यह है कि इस साल देवशयनी एकादशी के दिन भद्रा का साया भी मंडरा रहा है। ऐसे में आइए जानते हैं देवशयनी एकादशी व्रत का शुभ मुहूर्त, विधि और उपाय-

देवशयनी एकादशी पर सुबह 4:03 बजे से पूजा मुहूर्त, जानें उपाय, विधि और भद्रा का समय

देवशयनी एकादशी पर भद्रा

इस साल पंचांग के अनुसार, देवशयनी एकादशी पर भद्रा सुबह 05:27 बजे से सुबह 11:34 बजे तक रहेगी। इस दिन चंद्रमा वृश्चिक राशि में रहेंगे। ऐसे में देवशयनी एकादशी पर पृथ्वी पर भद्रा का प्रभाव नहीं रहेगा।

देवशयनी एकादशी कब से कब तक?

एकादशी तिथि प्रारम्भ - जुलाई 24, 2026 को सुबह 09:12 बजे

एकादशी तिथि समाप्त - जुलाई 25, 2026 को सुबह 11:34 बजे

देवशयनी एकादशी पर पूजा कब करना चाहिए?

  • ब्रह्म मुहूर्त: सुबह में 04:03 बजे से 04:45 बजे तक
  • अभिजित मुहूर्त: सुबह में 11:46 बजे से दोपहर 12:40 बजे
  • विजय मुहूर्त: दोपहर 02:28 बजे से दोपहर 03:22 बजे
  • गोधूलि मुहूर्त: शाम 06:58 पी एम से शाम 07:19 बजे
  • अमृत काल: रात 09:41 बजे से रात 11:29 बजे
  • निशिता मुहूर्त: रात 11:52 बजे से रात 12:34 बजे, जुलाई 26

देवशयनी एकादशी व्रत का पारण कब होगा?

पारण (व्रत तोड़ने का) समय: 26 जुलाई को सुबह 05:28 बजे से 08:10 बजे

पारण तिथि के दिन द्वादशी समाप्त होने का समय दोपहर में 01:57 बजे

देवशयनी एकादशी की पूजा कैसे करें?

1. स्नान आदि कर मंदिर की साफ सफाई करें

2. भगवान श्री हरि विष्णु का जलाभिषेक करें

3. प्रभु का पंचामृत सहित गंगाजल से अभिषेक करें

3. विष्णु भगवान को पीला चंदन और पीले पुष्प अर्पित करें

4. मंदिर में घी का दीपक प्रज्वलित करें

5. संभव हो तो व्रत रखें और व्रत संकल्प करें

6. देवशयनी एकादशी की व्रत कथा का पाठ करें

7. ॐ नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें

8. पूरी श्रद्धा के साथ भगवान श्री हरि विष्णु और लक्ष्मी जी की आरती करें

9. प्रभु को तुलसी दल सहित भोग लगाएं

10. अंत में क्षमा प्रार्थना करें

देवशयनी एकादशी पर क्या उपाय करें?

देवशयनी एकादशी पर दान पुण्य करने का विशेष महत्व माना जाता है। इसलिए अपने जीवन की सभी मुश्किलों को दूर करने के लिए देवशयनी एकादशी के दिन किसी गरीब या जरूरतमंद को भोजन कराएं।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

Shrishti Chaubey

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Shrishti Chaubey

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सृष्टि चौबे पत्रकारिता जगत में 4 वर्षों का अनुभव रखती हैं। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं। वह ज्योतिष, ग्रह गोचर, राशिफल, नक्षत्र परिवर्तन, अंकज्योतिष, रत्न, और वास्तु से जुड़े विषयों पर लिखती हैं। पाठक-केंद्रित व आसान भाषा में जानकारी पेश करना इनके लेखन की पहचान है। धार्मिक ग्रंथों को पढ़कर लोगों तक सही जानकारी पहुंचाना और उन पर शोध करना इनकी विशेष पसंद है।

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