देवशयनी एकादशी पर सुबह 4:03 बजे से पूजा मुहूर्त, जानें उपाय, विधि और भद्रा का समय
Devshayani Ekadashi time 2026 : गौर फरमाने वाली बात है कि इस साल देवशयनी एकादशी के दिन भद्रा का साया भी मंडरा रहा है। ऐसे में आइए जानते हैं देवशयनी एकादशी व्रत का शुभ मुहूर्त, विधि और उपाय -
Devshayani Ekadashi time 2026: इस साल शनिवार के दिन देवशयनी एकादशी का व्रत रखा जाएगा। देवशयनी एकादशी का दिन विशेष रूप से विष्णु भगवान को समर्पित है। इस साल आषाढ़ महीने की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को देवशयनी एकादशी का व्रत, दान, स्नान और पूजन किया जाएगा। देवशयनी एकादशी के दिन से विष्णु भगवान क्षीरसागर में शेषनाग की शैय्या पर योगनिद्रा में चले जाते हैं। इस दौरान सृष्टि के संचालन की जिम्मेदारी भगवान शिव पर मानी जाती है। इस दिन किए गए जप, तप, दान और सेवा का पुण्य कई गुना अधिक प्राप्त होता है। गौर फरमाने वाली बात यह है कि इस साल देवशयनी एकादशी के दिन भद्रा का साया भी मंडरा रहा है। ऐसे में आइए जानते हैं देवशयनी एकादशी व्रत का शुभ मुहूर्त, विधि और उपाय-
देवशयनी एकादशी पर सुबह 4:03 बजे से पूजा मुहूर्त, जानें उपाय, विधि और भद्रा का समय
देवशयनी एकादशी पर भद्रा
इस साल पंचांग के अनुसार, देवशयनी एकादशी पर भद्रा सुबह 05:27 बजे से सुबह 11:34 बजे तक रहेगी। इस दिन चंद्रमा वृश्चिक राशि में रहेंगे। ऐसे में देवशयनी एकादशी पर पृथ्वी पर भद्रा का प्रभाव नहीं रहेगा।
देवशयनी एकादशी कब से कब तक?
एकादशी तिथि प्रारम्भ - जुलाई 24, 2026 को सुबह 09:12 बजे
एकादशी तिथि समाप्त - जुलाई 25, 2026 को सुबह 11:34 बजे
देवशयनी एकादशी पर पूजा कब करना चाहिए?
- ब्रह्म मुहूर्त: सुबह में 04:03 बजे से 04:45 बजे तक
- अभिजित मुहूर्त: सुबह में 11:46 बजे से दोपहर 12:40 बजे
- विजय मुहूर्त: दोपहर 02:28 बजे से दोपहर 03:22 बजे
- गोधूलि मुहूर्त: शाम 06:58 पी एम से शाम 07:19 बजे
- अमृत काल: रात 09:41 बजे से रात 11:29 बजे
- निशिता मुहूर्त: रात 11:52 बजे से रात 12:34 बजे, जुलाई 26
देवशयनी एकादशी व्रत का पारण कब होगा?
पारण (व्रत तोड़ने का) समय: 26 जुलाई को सुबह 05:28 बजे से 08:10 बजे
पारण तिथि के दिन द्वादशी समाप्त होने का समय दोपहर में 01:57 बजे
देवशयनी एकादशी की पूजा कैसे करें?
1. स्नान आदि कर मंदिर की साफ सफाई करें
2. भगवान श्री हरि विष्णु का जलाभिषेक करें
3. प्रभु का पंचामृत सहित गंगाजल से अभिषेक करें
3. विष्णु भगवान को पीला चंदन और पीले पुष्प अर्पित करें
4. मंदिर में घी का दीपक प्रज्वलित करें
5. संभव हो तो व्रत रखें और व्रत संकल्प करें
6. देवशयनी एकादशी की व्रत कथा का पाठ करें
7. ॐ नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें
8. पूरी श्रद्धा के साथ भगवान श्री हरि विष्णु और लक्ष्मी जी की आरती करें
9. प्रभु को तुलसी दल सहित भोग लगाएं
10. अंत में क्षमा प्रार्थना करें
देवशयनी एकादशी पर क्या उपाय करें?
देवशयनी एकादशी पर दान पुण्य करने का विशेष महत्व माना जाता है। इसलिए अपने जीवन की सभी मुश्किलों को दूर करने के लिए देवशयनी एकादशी के दिन किसी गरीब या जरूरतमंद को भोजन कराएं।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंShrishti Chaubey
संक्षिप्त विवरण
सृष्टि चौबे पत्रकारिता जगत में 4 वर्षों का अनुभव रखती हैं। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं। वह ज्योतिष, ग्रह गोचर, राशिफल, नक्षत्र परिवर्तन, अंकज्योतिष, रत्न, और वास्तु से जुड़े विषयों पर लिखती हैं। पाठक-केंद्रित व आसान भाषा में जानकारी पेश करना इनके लेखन की पहचान है। धार्मिक ग्रंथों को पढ़कर लोगों तक सही जानकारी पहुंचाना और उन पर शोध करना इनकी विशेष पसंद है।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव
सृष्टि पिछले ढाई साल से लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़ी हुई हैं। ज्योतिष से जुड़े किसी भी टॉपिक को पाठकों तक आसान, प्रामाणिक और आकर्षक भाषा में पहुंचाना, सृष्टि बखूबी जानती हैं। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए सृष्टि ने रीडर बिहेवियर,बदलते कंटेंट फॉर्मेट पर अच्छी पकड़ हासिल की है। पाठकों की रुचियों व जरूरतों को समझते हुए वे फैक्ट आधारित उपयोगी जानकारी पहुंचाने की कोशिश करती हैं।
अपने करियर की शुरुआत इन्होंने हिन्दी दैनिक समाचार पत्र से की। इसके बाद इन्होंने डिजिटल मीडिया में कदम रखा। सृष्टि वेब स्टोरी, यूट्यूब शॉर्ट्स व इंस्टाग्राम रील्स जैसे विभिन्न डिजिटल स्टोरीटेलिंग फॉर्मेट का अनुभव रखती हैं। मनोरंजन, खेल व सेहत पर अच्छी पकड़ के साथ अब सृष्टि ज्योतिष और धार्मिक विषयों को कवर कर अपनी पहचान बना रही हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। पोस्ट ग्रेजुएशन के दौरान बतौर संपादक इन्होंने कैम्पस समाचार पत्र प्रकाशित किया, लाइव रिपोर्टिंग की। डाटा स्टोरी और फैक्ट चेकिंग की भी अच्छी समझ रखती हैं। सामाजिक मुद्दे पर डॉक्यूमेंट्री भी बना चुकी हैं।
एस्ट्रोलॉजी लेखन और दृष्टिकोण
सृष्टि का मानना है कि एस्ट्रोलॉजी का उद्देश्य फैक्ट आधारित उपयोगी जानकारी को आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाना है। इनका फोकस रहता है कि ज्योतिषीय जानकारी को आसान भाषा में रचनात्मक तरीके से पेश करें।
व्यक्तिगत रुचियां
सृष्टि को ट्रैवल करना, किताबें पढ़ना, म्यूजिक सुनना, लिखना और नई चीजें सीखने का शौक है। इनका मानना है कि पर्सनल ग्रोथ के लिए खुद को अपडेट रखना चाहिए।
विशेषज्ञता
राशिफल
साप्ताहिक राशिफल
ग्रह गोचर
नक्षत्र परिवर्तन
अंकज्योतिष
व्रत-त्योहार, पूजा-विधि
रत्न विज्ञान
ज्योतिषीय उपाय
वास्तु शास्त्र
हस्तरेखा