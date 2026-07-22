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देवशयनी एकादशी से चार महीने चतुर्मास तक किन नियमों का मानना चाहिए?

By Anuradha Pandey
लाइव हिन्दुस्तान
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Devshayani ekadashi se chaturmas niyam: देवशयनी एकादशी वो दिन है, जिस दिन से देव सो जाते हैं और चतुर्मास शुरू हो जाते हैं। ऐसे में क्या वो काम हैं, जिन्हें करके आप भगवान विष्णु की कृपा पा सकते हैं। 

देवशयनी एकादशी से चार महीने चतुर्मास तक किन नियमों का मानना चाहिए?

देवशयनी एकादशी का पर्व इस साल 25 जुलाई को मनाया जाएगा। ऐसा कहा जाता है कि इस दिन से देव सो जाते हैं और देवों के सो जाने पर अगले चार महीनों के बाद ही देव जागते हैं। ऐसे में यहां हम आपको बताएंगे कि आने वाले चार महीने के लिए हमें कौन सा नियम मानना चाहिए। हमें श्रीहरि के क्षीरसागर में जाने के बाद से ऐसा क्या करना चाहिए कि हमें भगवान विष्णु का आशीर्वाद मिले। यहां पढ़ें क्या नियम धारण करें और एकादशी कब है।

कब है देवशयनी एकादशी

आपको बता दें कि इस साल देवशयनी एकादशी इस साल 25 जुलाई को मनाई जाएगी। इस दिन से श्रीहरि सो जाएंगे और फिर कार्तिक मास की देवउठनी एकादशी को जागेंगे। इसलिए इन दोनों एकादशियों के बीच के चार महीने श्रीहरि के लिए जप, तप और दान किया जाता है तो उसका कोटि गुना फल मिलता है।

क्या करें चतुर्मास में

आषाढ़ मास की एकादशी से कार्तिक मास की पूर्णिमा तक चतुर्मास का नियम लगता है। इसलिए इस दौरान चातुर्मास का नियम ग्रहण करना चाहिए। कहा जाता है कि आने वाले चार महीनों तक अगर कार्तिक की पूर्णिमा तक भूमिपर शयन कंरे । इसके बाद जब चार महीने का व्रत खत्म हो जाए तो कार्तिक पूर्णिमा पर आपको उद्यापन करना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि जो इन दिनों व्रत करता है, उसे एक हजार अश्वमेध यज्ञ करने से जिस फल की प्राप्ति होती है वो वही चातुर्मास के व्रत से पा लेता है।

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इन चार महीनों के लिए हो सके तो अपनी किसी प्रिय चीज का त्याग करें। चार महीने गुड का त्याग करने से मनुष्य को मधुरता की प्राप्ति होती है । जो मोनव्रत धारण करता है, उसकी आज्ञा भग नहीं होती । ऐसा कहा जाता है कि जो पूरे चौमासेमें भूमिपर सोता है, तो उसे 10,000 साल तक रोग नहीं सताते हैं। उसे कभी कोढ़ की बीमारी नहीं होती ।

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दीपदान का नियम

ऐसा कहा जाता है कि इन चार महीनों के लिए नियम अपनाना चाहिए। इसमें आप दीपदान का नियम अपना सकते हैं। इन चार महीनों में आपको तुलसी के सामने दीपक जलाना चाहिए। इससे श्रीहरि प्रसन्न होते हैं। इन चार महीनों में गरीबों को अन्न खिलाएं और पीला अनाज बांटें, कपड़ों का दान करें।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

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Anuradha Pandey

लेखक के बारे में

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शार्ट बायो

अनुराधा पांडेय पिछले 16 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में एस्ट्रोलॉजी और करियर टीम का नेतृत्व कर रही हैं।


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अनुराधा पांडे पत्रकारिता जगत का एक अनुभवी चेहरा हैं, जिन्हें मीडिया में 16 वर्षों का व्यापक अनुभव है। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में असिस्टेंट एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और संस्थान के एस्ट्रोलॉजी और करियर सेक्शन की इंचार्ज हैं। अनुराधा पिछले 10 सालों से लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में लिख रही हैं। डिजिटल पत्रकारिता के दौर में उन्होंने धर्म जैसे महत्वपूर्ण विषय पर अपनी लेखनी से करोड़ों पाठकों का भरोसा जीता है। उनके पास खबरों को न केवल प्रस्तुत करने, बल्कि सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और विश्लेषणात्मक कंटेंट देने का लंबा अनुभव है। वह शिव महापुराण, नारद पुराण, पद्म पुराण और कई अन्य शास्त्रों के जटिल तथ्यों को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं।


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अनुराधा ने अपने करियर की शुरुआत साल 2010 में आज समाज अखबार से की। इसके बाद उन्होंने 'आज तक' (Aaj Tak) में एजुकेशन सेक्शन में तीन साल तक अपनी सेवाएं दीं। साल 2015 से वह लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ी हैं और एस्ट्रोलॉजी सेक्शन का नेतृत्व कर रही हैं। उनका गहरा अनुभव उन्हें जटिल विषयों पर सरल और प्रभावी ढंग से लिखने में सक्षम बनाता है। उन्होंने देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। इसके साथ ही दिल्ली विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन, सीसीएसयू से एम.कॉम और कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन एवं मीडिया में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है।


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