देवशयनी एकादशी से चार महीने चतुर्मास तक किन नियमों का मानना चाहिए?
Devshayani ekadashi se chaturmas niyam: देवशयनी एकादशी वो दिन है, जिस दिन से देव सो जाते हैं और चतुर्मास शुरू हो जाते हैं। ऐसे में क्या वो काम हैं, जिन्हें करके आप भगवान विष्णु की कृपा पा सकते हैं।
देवशयनी एकादशी का पर्व इस साल 25 जुलाई को मनाया जाएगा। ऐसा कहा जाता है कि इस दिन से देव सो जाते हैं और देवों के सो जाने पर अगले चार महीनों के बाद ही देव जागते हैं। ऐसे में यहां हम आपको बताएंगे कि आने वाले चार महीने के लिए हमें कौन सा नियम मानना चाहिए। हमें श्रीहरि के क्षीरसागर में जाने के बाद से ऐसा क्या करना चाहिए कि हमें भगवान विष्णु का आशीर्वाद मिले। यहां पढ़ें क्या नियम धारण करें और एकादशी कब है।
कब है देवशयनी एकादशी
आपको बता दें कि इस साल देवशयनी एकादशी इस साल 25 जुलाई को मनाई जाएगी। इस दिन से श्रीहरि सो जाएंगे और फिर कार्तिक मास की देवउठनी एकादशी को जागेंगे। इसलिए इन दोनों एकादशियों के बीच के चार महीने श्रीहरि के लिए जप, तप और दान किया जाता है तो उसका कोटि गुना फल मिलता है।
क्या करें चतुर्मास में
आषाढ़ मास की एकादशी से कार्तिक मास की पूर्णिमा तक चतुर्मास का नियम लगता है। इसलिए इस दौरान चातुर्मास का नियम ग्रहण करना चाहिए। कहा जाता है कि आने वाले चार महीनों तक अगर कार्तिक की पूर्णिमा तक भूमिपर शयन कंरे । इसके बाद जब चार महीने का व्रत खत्म हो जाए तो कार्तिक पूर्णिमा पर आपको उद्यापन करना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि जो इन दिनों व्रत करता है, उसे एक हजार अश्वमेध यज्ञ करने से जिस फल की प्राप्ति होती है वो वही चातुर्मास के व्रत से पा लेता है।
इन चार महीनों के लिए हो सके तो अपनी किसी प्रिय चीज का त्याग करें। चार महीने गुड का त्याग करने से मनुष्य को मधुरता की प्राप्ति होती है । जो मोनव्रत धारण करता है, उसकी आज्ञा भग नहीं होती । ऐसा कहा जाता है कि जो पूरे चौमासेमें भूमिपर सोता है, तो उसे 10,000 साल तक रोग नहीं सताते हैं। उसे कभी कोढ़ की बीमारी नहीं होती ।
दीपदान का नियम
ऐसा कहा जाता है कि इन चार महीनों के लिए नियम अपनाना चाहिए। इसमें आप दीपदान का नियम अपना सकते हैं। इन चार महीनों में आपको तुलसी के सामने दीपक जलाना चाहिए। इससे श्रीहरि प्रसन्न होते हैं। इन चार महीनों में गरीबों को अन्न खिलाएं और पीला अनाज बांटें, कपड़ों का दान करें।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंAnuradha Pandey
शार्ट बायो
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