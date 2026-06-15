देवशयनी एकादशी किस दिन, कब सो जाएंगे देव, कब से लगेगा चतुर्मास, विवाह के बचे हैं 14 मुहूर्त
अधिकमास आज से खत्म हो जाएगा। अब किस दिन से देवता सो जाएंगे और विवाह आदि के मुहूर्त भी खत्म हो जाएंगे। अब आषाढ़ शुक्षपक्ष की एकादशी आएगी। इसका नाम देवशयनी एकादशी है, इस दिन क्या होता है और इससे क्या असर होता है। क्यों यह बहुत खास है, इसको लेकर हम यहां जानेंगे।
अधिकमास आज से खत्म हो जाएगा। अब किस दिन से देवता सो जाएंगे और विवाह आदि के मुहूर्त भी खत्म हो जाएंगे। अब आषाढ़ शुक्षपक्ष की एकादशी आएगी। इसका नाम देवशयनी एकादशी है, इस दिन क्या होता है और इससे क्या असर होता है। क्यों यह बहुत खास है, इसको लेकर हम यहां जानेंगे। देवशयनी एकादशी का दिन बहुत खास है। इस दिन देव सो जाते हैं और आगे के चार महीने में कोई भी शुभ कार्य नहीं किएजाते हैं। आइए जानें इस एकादशी के बारे में-
कब है देवशयनी एकादशी और इसका महत्व
पद्मपुराण में कहा गया है कि देवशयनी एकाशी इस साल महान पुण्यमयी, स्वर्ग एवं मोक्ष प्रदान करनेवाली, सब पापोंको हरनेवाली तथा उत्तम ब्रत है। आषाढ़ शुक्ल पक्ष में देवशयनी एकादशीके दिन जिन्होंने कमल-पुष्प से कमललोचन भगवान् विष्णु का पूजन और एकादशी का उत्तम ब्रत किया है, उन्होंने तीनों लोकों और तीनों सनातन देवताओं का पूजन कर लिया। हरिशयनी एकादशीके दिन मेरा एक स्वरूप राजा बलि के यहां रहता है ओर दूसरा क्षीरसागर में शेषनाग की शय्या पर तब तक शयन करता है, जबतक आगामी कार्तिक की एकादशी नहीं आ जाती; अत: आषाढ़ शुक्ता एकादशी से लेकर कार्तिक शुक्ल एकादशी तक चतुर्मास रहता है। ऐसा कहा जाता है कि जो व्यक्ति इन चार महीनों में श्रीहरि के लिए व्रत रखता है और श्रीहरि का गान करता है उसको परम गति मिलती है।
विवाह के लिए कितने दिन इस साल?
जून 2026 विवाह के लिए 19, 20, 23 से 29 जून तक मांगलिक कार्यों तिथियां हैं। इसके बाद विवाह आदि नवंबर में शुरू होगा। वैदिक पंचांग के अनुसार आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को देवशयनी एकादशी कहते हैं। इस साल यह 24 जुलाई को सुबह 09 बजकर 12 मिनट पर शुरू होगी और 25 जुलाई को दिन में 11 बजकर 34 मिनट तक समाप्त होगी।
25 जुलाई को देवशयनी एकादशी मनाई जाएगी। इस दिन से चातुर्मास शुरू होगा। यानी चार महीने के लिए देव सो जाएंगे। देवों के सो जाने के बाद से चार महीने बाद देव उठेंगे। देवों के उठने के बाद से विवाह मुहूर्त शुरू होगें। नवंबर में इस साल 21, 24, 25, 26 और दिसंबर में 2, 3, 4, 5, 6, 11 इतने दिन विवाह के मुहूर्त रहेंगे।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंAnuradha Pandey
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