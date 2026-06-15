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देवशयनी एकादशी किस दिन, कब सो जाएंगे देव, कब से लगेगा चतुर्मास, विवाह के बचे हैं 14 मुहूर्त

Anuradha Pandey लाइव हिन्दुस्तान
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अधिकमास आज से खत्म हो जाएगा। अब किस दिन से देवता सो जाएंगे और विवाह आदि के मुहूर्त भी खत्म हो जाएंगे। अब आषाढ़ शुक्षपक्ष की एकादशी आएगी। इसका नाम देवशयनी एकादशी है, इस दिन क्या होता है और इससे क्या असर होता है। क्यों यह बहुत खास है, इसको लेकर हम यहां जानेंगे।

देवशयनी एकादशी किस दिन, कब सो जाएंगे देव, कब से लगेगा चतुर्मास, विवाह के बचे हैं 14 मुहूर्त

अधिकमास आज से खत्म हो जाएगा। अब किस दिन से देवता सो जाएंगे और विवाह आदि के मुहूर्त भी खत्म हो जाएंगे। अब आषाढ़ शुक्षपक्ष की एकादशी आएगी। इसका नाम देवशयनी एकादशी है, इस दिन क्या होता है और इससे क्या असर होता है। क्यों यह बहुत खास है, इसको लेकर हम यहां जानेंगे। देवशयनी एकादशी का दिन बहुत खास है। इस दिन देव सो जाते हैं और आगे के चार महीने में कोई भी शुभ कार्य नहीं किएजाते हैं। आइए जानें इस एकादशी के बारे में-

कब है देवशयनी एकादशी और इसका महत्व

पद्मपुराण में कहा गया है कि देवशयनी एकाशी इस साल महान पुण्यमयी, स्वर्ग एवं मोक्ष प्रदान करनेवाली, सब पापोंको हरनेवाली तथा उत्तम ब्रत है। आषाढ़ शुक्ल पक्ष में देवशयनी एकादशीके दिन जिन्होंने कमल-पुष्प से कमललोचन भगवान्‌ विष्णु का पूजन और एकादशी का उत्तम ब्रत किया है, उन्होंने तीनों लोकों और तीनों सनातन देवताओं का पूजन कर लिया। हरिशयनी एकादशीके दिन मेरा एक स्वरूप राजा बलि के यहां रहता है ओर दूसरा क्षीरसागर में शेषनाग की शय्या पर तब तक शयन करता है, जबतक आगामी कार्तिक की एकादशी नहीं आ जाती; अत: आषाढ़ शुक्ता एकादशी से लेकर कार्तिक शुक्ल एकादशी तक चतुर्मास रहता है। ऐसा कहा जाता है कि जो व्यक्ति इन चार महीनों में श्रीहरि के लिए व्रत रखता है और श्रीहरि का गान करता है उसको परम गति मिलती है।

विवाह के लिए कितने दिन इस साल?

जून 2026 विवाह के लिए 19, 20, 23 से 29 जून तक मांगलिक कार्यों तिथियां हैं। इसके बाद विवाह आदि नवंबर में शुरू होगा। वैदिक पंचांग के अनुसार आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को देवशयनी एकादशी कहते हैं। इस साल यह 24 जुलाई को सुबह 09 बजकर 12 मिनट पर शुरू होगी और 25 जुलाई को दिन में 11 बजकर 34 मिनट तक समाप्त होगी।

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25 जुलाई को देवशयनी एकादशी मनाई जाएगी। इस दिन से चातुर्मास शुरू होगा। यानी चार महीने के लिए देव सो जाएंगे। देवों के सो जाने के बाद से चार महीने बाद दे‌व उठेंगे। देवों के उठने के बाद से विवाह मुहूर्त शुरू होगें। नवंबर में इस साल 21, 24, 25, 26 और दिसंबर में 2, 3, 4, 5, 6, 11 इतने दिन विवाह के मुहूर्त रहेंगे।

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डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

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Anuradha Pandey

लेखक के बारे में

Anuradha Pandey

शार्ट बायो

अनुराधा पांडेय पिछले 16 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में एस्ट्रोलॉजी और करियर टीम का नेतृत्व कर रही हैं।


परिचय और अनुभव

अनुराधा पांडे पत्रकारिता जगत का एक अनुभवी चेहरा हैं, जिन्हें मीडिया में 16 वर्षों का व्यापक अनुभव है। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में असिस्टेंट एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और संस्थान के एस्ट्रोलॉजी और करियर सेक्शन की इंचार्ज हैं। अनुराधा पिछले 10 सालों से लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में लिख रही हैं। डिजिटल पत्रकारिता के दौर में उन्होंने धर्म जैसे महत्वपूर्ण विषय पर अपनी लेखनी से करोड़ों पाठकों का भरोसा जीता है। उनके पास खबरों को न केवल प्रस्तुत करने, बल्कि सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और विश्लेषणात्मक कंटेंट देने का लंबा अनुभव है। वह शिव महापुराण, नारद पुराण, पद्म पुराण और कई अन्य शास्त्रों के जटिल तथ्यों को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं।


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अनुराधा ने अपने करियर की शुरुआत साल 2010 में आज समाज अखबार से की। इसके बाद उन्होंने 'आज तक' (Aaj Tak) में एजुकेशन सेक्शन में तीन साल तक अपनी सेवाएं दीं। साल 2015 से वह लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ी हैं और एस्ट्रोलॉजी सेक्शन का नेतृत्व कर रही हैं। उनका गहरा अनुभव उन्हें जटिल विषयों पर सरल और प्रभावी ढंग से लिखने में सक्षम बनाता है। उन्होंने देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। इसके साथ ही दिल्ली विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन, सीसीएसयू से एम.कॉम और कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन एवं मीडिया में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है।


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