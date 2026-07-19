देवशयनी एकादशी को मेष से लेकर मीन राशि करें दान, बढ़ेगा धन, धान्य

देवशयनी एकादशी को मेष से लेकर मीन राशि करें दान, बढ़ेगा धन, धान्य
Devshayani Ekadashi daan 2026 : देवशयनी एकादशी का व्रत जुलाई में रखा जाएगा। इस दिन दान करने से सुख और संपदा में वृद्धि होती है। देवशयनी एकादशी के दिन राशि अनुसार दान करने से आप ग्रहों को भी मजबूत कर सकते हैं।
Devshayani Ekadashi daan 2026 : जुलाई के महीने में देवशयनी एकादशी का व्रत पूजन किया है। हिंदू पंचांग के अनुसार, आषाढ़ मास में शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि के दिन देवशयनी एकादशी का दान और व्रत रखा जाएगा। देवशयनी एकादशी के दिन दान करने का अत्यधिक महत्व माना गया है। धार्मिक शास्त्रों के अनुसार, देवशयनी एकादशी के दिन व्रत और भगवान विष्णु की आराधना करने से पापों का क्षय होता है तथा मोक्ष की प्राप्ति होती है। पंचांग के अनुसार, 25 जुलाई 2026 के दिन देवशयनी एकादशी का व्रत रखा जाएगा। इस दिन दान करने से सुख और संपदा में वृद्धि होती है। देवशयनी एकादशी के दिन राशि अनुसार दान करने से आप ग्रहों को भी मजबूत कर सकते हैं।
देवशयनी एकादशी को मेष से लेकर मीन राशि करें दान, बढ़ेगा धन, धान्य
मेष राशि
मेष राशि के लोग देवशयनी एकादशी के दिन धार्मिक पुस्तकों का दान करें।
वृषभ राशि
वृषभ राशि के लोग देवशयनी एकादशी के दिन सफेद और पीले वस्तुओं का दान करें। ऐसा करने से आर्थिक स्थिति बेहतर होगी।
मिथुन राशि
अपने जीवन में सुख संपदा बनाए रखने के लिए मिथुन राशि के लोग देवशयनी एकादशी के दिन हरी वस्तु और धन का दान करें।
कर्क राशि
कर्क राशि के लोग देवशयनी एकादशी के दिन लक्ष्मी मंदिर में खीर का दान करें। इससे लक्ष्मी माता की विशेष कृपा बनी रहेगी।
सिंह राशि
देवशयनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु की विशेष कृपा पाने के लिए सिंह राशि के लोग अन्न और धन का दान करें।
कन्या राशि
कन्या राशि के लोग देवशयनी एकादशी के दिन हरी वस्तु और पंचामृत का दान करें।
तुला राशि
तुला राशि के लोग देवशयनी एकादशी के दिन इत्र और धन का दान करें।
वृश्चिक राशि
देवशयनी एकादशी के दिन श्री हरि विष्णु का आशीर्वाद पाने के लिए वृश्चिक राशि के जातक विष्णु मंदिर में हल्दी की गांठ अर्पित करें। इस दिन पीले और लाल रंग की चीजों का दान कर सकते हैं।
धनु राशि
धनु राशि के जातक देवशयनी एकादशी पर श्री हरि विष्णु को प्रसन्न करने के लिए चने की दाल और गुड़ का दान करें।
मकर राशि
देवशयनी एकादशी के दिन नारायण भगवान का आशीर्वाद पाने के लिए मकर राशि के लोगों को बेसन के लड्डू का दान करना चाहिए।
कुंभ राशि
देवशयनी एकादशी के दिन श्री हरि विष्णु की विशेष कृपा पाने के लिए कुंभ राशि के लोग पीले वस्त्र का दान करें।
मीन राशि
मीन राशि के लोगों को देवशयनी एकादशी के दिन केसर से बनी खीर का दान करना चाहिए।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंShrishti Chaubey
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