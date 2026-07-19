Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

देवशयनी एकादशी को मेष से लेकर मीन राशि करें दान, बढ़ेगा धन, धान्य

By Shrishti Chaubey
लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
Follow us on Google News
share

Devshayani Ekadashi daan 2026 : देवशयनी एकादशी का व्रत जुलाई में रखा जाएगा। इस दिन दान करने से सुख और संपदा में वृद्धि होती है। देवशयनी एकादशी के दिन राशि अनुसार दान करने से आप ग्रहों को भी मजबूत कर सकते हैं।

देवशयनी एकादशी को मेष से लेकर मीन राशि करें दान, बढ़ेगा धन, धान्य

Devshayani Ekadashi daan 2026 : जुलाई के महीने में देवशयनी एकादशी का व्रत पूजन किया है। हिंदू पंचांग के अनुसार, आषाढ़ मास में शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि के दिन देवशयनी एकादशी का दान और व्रत रखा जाएगा। देवशयनी एकादशी के दिन दान करने का अत्यधिक महत्व माना गया है। धार्मिक शास्त्रों के अनुसार, देवशयनी एकादशी के दिन व्रत और भगवान विष्णु की आराधना करने से पापों का क्षय होता है तथा मोक्ष की प्राप्ति होती है। पंचांग के अनुसार, 25 जुलाई 2026 के दिन देवशयनी एकादशी का व्रत रखा जाएगा। इस दिन दान करने से सुख और संपदा में वृद्धि होती है। देवशयनी एकादशी के दिन राशि अनुसार दान करने से आप ग्रहों को भी मजबूत कर सकते हैं।

देवशयनी एकादशी को मेष से लेकर मीन राशि करें दान, बढ़ेगा धन, धान्य

मेष राशि

मेष राशि के लोग देवशयनी एकादशी के दिन धार्मिक पुस्तकों का दान करें।

वृषभ राशि

वृषभ राशि के लोग देवशयनी एकादशी के दिन सफेद और पीले वस्तुओं का दान करें। ऐसा करने से आर्थिक स्थिति बेहतर होगी।

मिथुन राशि

अपने जीवन में सुख संपदा बनाए रखने के लिए मिथुन राशि के लोग देवशयनी एकादशी के दिन हरी वस्तु और धन का दान करें।

कर्क राशि

कर्क राशि के लोग देवशयनी एकादशी के दिन लक्ष्मी मंदिर में खीर का दान करें। इससे लक्ष्मी माता की विशेष कृपा बनी रहेगी।

सिंह राशि

देवशयनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु की विशेष कृपा पाने के लिए सिंह राशि के लोग अन्न और धन का दान करें।

कन्या राशि

कन्या राशि के लोग देवशयनी एकादशी के दिन हरी वस्तु और पंचामृत का दान करें।

तुला राशि

तुला राशि के लोग देवशयनी एकादशी के दिन इत्र और धन का दान करें।

वृश्चिक राशि

देवशयनी एकादशी के दिन श्री हरि विष्णु का आशीर्वाद पाने के लिए वृश्चिक राशि के जातक विष्णु मंदिर में हल्दी की गांठ अर्पित करें। इस दिन पीले और लाल रंग की चीजों का दान कर सकते हैं।

धनु राशि

धनु राशि के जातक देवशयनी एकादशी पर श्री हरि विष्णु को प्रसन्न करने के लिए चने की दाल और गुड़ का दान करें।

ये भी पढ़ें:24 या 25 जुलाई देवशयनी एकादशी कब, इस दिन न करें ये गलतियां
ये भी पढ़ें:देवशयनी एकादशी कब है? जानें दिन, समय और मुहूर्त

मकर राशि

देवशयनी एकादशी के दिन नारायण भगवान का आशीर्वाद पाने के लिए मकर राशि के लोगों को बेसन के लड्डू का दान करना चाहिए।

कुंभ राशि

देवशयनी एकादशी के दिन श्री हरि विष्णु की विशेष कृपा पाने के लिए कुंभ राशि के लोग पीले वस्त्र का दान करें।

ये भी पढ़ें:कल से इन 4 राशियों के लाभकारी दिन शुरू, शनि के नक्षत्र में गुरु गोचर से होगा लाभ
ये भी पढ़ें:चंद्र, मंगल गोचर करेगा कमाल, आज से इन 3 राशियों का दिन किसी वरदान से कम नहीं

मीन राशि

मीन राशि के लोगों को देवशयनी एकादशी के दिन केसर से बनी खीर का दान करना चाहिए।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

ये भी पढ़ें:सावन में सूर्य, चंद्र ग्रहण, जानें पूजा-पाठ पर प्रभाव, भारत पर असर
ये भी पढ़ें:8 दिन बाद से 7 राशियां रहें सावधान, वक्री शनि बढ़ा सकते हैं टेंशन
Shrishti Chaubey

लेखक के बारे में

Shrishti Chaubey

संक्षिप्त विवरण
सृष्टि चौबे पत्रकारिता जगत में 4 वर्षों का अनुभव रखती हैं। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं। वह ज्योतिष, ग्रह गोचर, राशिफल, नक्षत्र परिवर्तन, अंकज्योतिष, रत्न, और वास्तु से जुड़े विषयों पर लिखती हैं। पाठक-केंद्रित व आसान भाषा में जानकारी पेश करना इनके लेखन की पहचान है। धार्मिक ग्रंथों को पढ़कर लोगों तक सही जानकारी पहुंचाना और उन पर शोध करना इनकी विशेष पसंद है।

विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव
सृष्टि पिछले ढाई साल से लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़ी हुई हैं। ज्योतिष से जुड़े किसी भी टॉपिक को पाठकों तक आसान, प्रामाणिक और आकर्षक भाषा में पहुंचाना, सृष्टि बखूबी जानती हैं। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए सृष्टि ने रीडर बिहेवियर,बदलते कंटेंट फॉर्मेट पर अच्छी पकड़ हासिल की है। पाठकों की रुचियों व जरूरतों को समझते हुए वे फैक्ट आधारित उपयोगी जानकारी पहुंचाने की कोशिश करती हैं।
अपने करियर की शुरुआत इन्होंने हिन्दी दैनिक समाचार पत्र से की। इसके बाद इन्होंने डिजिटल मीडिया में कदम रखा। सृष्टि वेब स्टोरी, यूट्यूब शॉर्ट्स व इंस्टाग्राम रील्स जैसे विभिन्न डिजिटल स्टोरीटेलिंग फॉर्मेट का अनुभव रखती हैं। मनोरंजन, खेल व सेहत पर अच्छी पकड़ के साथ अब सृष्टि ज्योतिष और धार्मिक विषयों को कवर कर अपनी पहचान बना रही हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। पोस्ट ग्रेजुएशन के दौरान बतौर संपादक इन्होंने कैम्पस समाचार पत्र प्रकाशित किया, लाइव रिपोर्टिंग की। डाटा स्टोरी और फैक्ट चेकिंग की भी अच्छी समझ रखती हैं। सामाजिक मुद्दे पर डॉक्यूमेंट्री भी बना चुकी हैं।

एस्ट्रोलॉजी लेखन और दृष्टिकोण
सृष्टि का मानना है कि एस्ट्रोलॉजी का उद्देश्य फैक्ट आधारित उपयोगी जानकारी को आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाना है। इनका फोकस रहता है कि ज्योतिषीय जानकारी को आसान भाषा में रचनात्मक तरीके से पेश करें।

व्यक्तिगत रुचियां
सृष्टि को ट्रैवल करना, किताबें पढ़ना, म्यूजिक सुनना, लिखना और नई चीजें सीखने का शौक है। इनका मानना है कि पर्सनल ग्रोथ के लिए खुद को अपडेट रखना चाहिए।

विशेषज्ञता
राशिफल
साप्ताहिक राशिफल
ग्रह गोचर
नक्षत्र परिवर्तन
अंकज्योतिष
व्रत-त्योहार, पूजा-विधि
रत्न विज्ञान
ज्योतिषीय उपाय
वास्तु शास्त्र
हस्तरेखा

और पढ़ें
Devshayani ekadashi Ekadashi Vrat Ekadashi Kab Hai
जानें लेटेस्ट Dharm News, Aaj ka Rashifal और सटीक Panchang की जानकारी। अपनी डेली पूजा के लिए यहाँ पढ़ें Shiv Chalisa, Hanuman Chalisa और Bajrang Baanहिंदू कैलेंडर 2026 की शुभ तिथियों के साथ अपने हर दिन को खास बनाएं!
अपना राशिफल जाने