Devshayani Ekadashi 2026: भगवान विष्णु 4 महीने के लिए क्यों चले जाते हैं योगनिद्रा में? जानें क्या है धार्मिक मान्यता
Devshayani Ekadashi 2026: देवशयनी एकादशी पर भगवान विष्णु के चार महीने के लिए योगनिद्रा में जाने की धार्मिक मान्यता है। इसी दिन से चातुर्मास की शुरुआत होती है और मांगलिक कार्यों पर विराम लग जाता है। जानें भगवान विष्णु की योगनिद्रा का महत्व, इसके पीछे की मान्यता और चातुर्मास का आध्यात्मिक संदेश।
देवशयनी एकादशी का पर्व भगवान विष्णु की पूजा के लिए सबसे खास माना जाता है। इस साल यह एकादशी 25 जुलाई को मनाई जाएगी। धार्मिक मान्यता है कि इसी दिन भगवान विष्णु क्षीरसागर में शेषनाग की शैया पर योगनिद्रा में चले जाते हैं। इसके साथ ही चातुर्मास की शुरुआत हो जाती है, जो पूरे चार महीने तक चलता है। इस दौरान शादी, गृह प्रवेश और दूसरे मांगलिक कार्य नहीं किए जाते। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर भगवान विष्णु इन चार महीनों के लिए योगनिद्रा में क्यों जाते हैं?
क्या सचमुच भगवान विष्णु सो जाते हैं?
धार्मिक ग्रंथों में इसे साधारण नींद नहीं, बल्कि योगनिद्रा कहा गया है। योगनिद्रा का मतलब है कि भगवान विश्राम की अवस्था में रहते हैं, लेकिन सृष्टि का संचालन लगातार चलता रहता है। यानी भगवान विष्णु पूरी तरह निष्क्रिय नहीं होते, बल्कि यह एक आध्यात्मिक अवस्था मानी जाती है।
चार महीने का समय ही क्यों चुना गया?
धार्मिक मान्यताओं के अनुसार आषाढ़ से कार्तिक तक का समय वर्षा ऋतु का होता है। प्राचीन समय में तेज बारिश की वजह से ऋषि-मुनि और साधु-संत एक स्थान से दूसरे स्थान तक यात्रा नहीं कर पाते थे। इसलिए वे चार महीने तक एक ही जगह रहकर पूजा, जप, तप और धार्मिक अध्ययन करते थे। इसी परंपरा को आगे चलकर चातुर्मास कहा गया। भगवान विष्णु की योगनिद्रा को भी इसी समय से जोड़ा गया, ताकि लोग इस अवधि में धर्म, साधना और आत्मचिंतन पर अधिक ध्यान दें।
मांगलिक कार्य क्यों नहीं किए जाते?
धार्मिक मान्यता है कि भगवान विष्णु शुभ कार्यों के साक्षी माने जाते हैं। जब वे योगनिद्रा में रहते हैं, तब विवाह, गृह प्रवेश, मुंडन और दूसरे मांगलिक कार्य नहीं किए जाते। माना जाता है कि भगवान विष्णु के जागने के बाद ही शुभ कार्यों की शुरुआत करनी चाहिए। यही वजह है कि देवउठनी एकादशी के बाद विवाह का सीजन फिर शुरू हो जाता है।
भगवान विष्णु कब जागते हैं?
देवशयनी एकादशी के चार महीने बाद कार्तिक शुक्ल पक्ष की देवउठनी या प्रबोधिनी एकादशी आती है। धार्मिक मान्यता है कि इसी दिन भगवान विष्णु योगनिद्रा से जागते हैं। इसके साथ ही चातुर्मास समाप्त हो जाता है और मांगलिक कार्य फिर से शुरू हो जाते हैं।
चातुर्मास का क्या संदेश है?
धार्मिक दृष्टि से चातुर्मास सिर्फ व्रत और पूजा का समय नहीं है। इसे आत्मचिंतन, संयम और अच्छे कर्म करने का समय भी माना गया है। इस दौरान भगवान विष्णु की पूजा, मंत्र जाप, दान-पुण्य और सात्विक जीवन अपनाने पर विशेष जोर दिया जाता है। मान्यता है कि जो लोग इन चार महीनों में श्रद्धा के साथ भगवान विष्णु की आराधना करते हैं, उन्हें सुख-समृद्धि और मानसिक शांति का आशीर्वाद मिलता है।
क्या कहते हैं धर्मग्रंथ?
पद्म पुराण, स्कंद पुराण और अन्य वैष्णव ग्रंथों में देवशयनी एकादशी और चातुर्मास का उल्लेख मिलता है। इनमें बताया गया है कि भगवान विष्णु की योगनिद्रा सृष्टि के विश्राम का नहीं, बल्कि आध्यात्मिक साधना और जीवन में संयम अपनाने का प्रतीक है। इसलिए देवशयनी एकादशी को सिर्फ एक व्रत नहीं, बल्कि जीवन को अनुशासित बनाने की शुरुआत भी माना जाता है।
डिस्क्लेमर: यह जानकारी धार्मिक मान्यताओं और पुराणों में वर्णित कथाओं पर आधारित है। अलग-अलग परंपराओं में इसके वर्णन में कुछ अंतर हो सकता है।
लेखक के बारे मेंYogesh Joshi
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