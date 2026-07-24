Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Devshayani Ekadashi 2026: कल रखा जाएगा देवशयनी एकादशी का व्रत, जानें पूजा का समय, पारण मुहूर्त और व्रत के नियम

By Yogesh Joshi
लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
Follow us on Google News
share

Devshayani Ekadashi 2026: इस वर्ष देवशयनी एकादशी का व्रत 25 जुलाई को रखा जाएगा। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इसी दिन भगवान विष्णु योगनिद्रा में जाते हैं और चातुर्मास की शुरुआत होती है। जानें व्रत पूजा का शुभ समय, पारण का मुहूर्त, व्रत के नियम और इस एकादशी का धार्मिक महत्व।

february month ekadashi 2026 vijaya and amalaki date shubh muhurat puja vidhi
एकादशी फरवरी का महीना 2026

Devshayani Ekadashi 2026: देवशयनी एकादशी का व्रत भगवान विष्णु को समर्पित माना जाता है। इस साल यह व्रत 25 जुलाई, शनिवार को रखा जाएगा। धार्मिक मान्यता है कि इसी दिन भगवान विष्णु चार महीने के लिए क्षीरसागर में योगनिद्रा में चले जाते हैं। इसके साथ ही चातुर्मास की शुरुआत भी हो जाती है। इस दौरान शादी, गृह प्रवेश और अन्य मांगलिक कार्य नहीं किए जाते। ऐसे में अगर आप भी देवशयनी एकादशी का व्रत रखने जा रहे हैं तो पूजा का समय, पारण मुहूर्त और व्रत के नियम जान लेना जरूरी है।

देवशयनी एकादशी 2026 तिथि

पंचांग के अनुसार, आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 24 जुलाई को सुबह 9 बजकर 12 मिनट से शुरू होगी और 25 जुलाई को सुबह 11 बजकर 34 मिनट तक रहेगी। उदया तिथि के आधार पर देवशयनी एकादशी का व्रत 25 जुलाई को रखा जाएगा।

पूजा का शुभ समय

देवशयनी एकादशी पर सुबह स्नान के बाद भगवान विष्णु की पूजा करना सबसे शुभ माना जाता है। ब्रह्म मुहूर्त और सूर्योदय के बाद का समय पूजा के लिए अच्छा रहता है। पूजा में भगवान विष्णु को पीले फूल, तुलसी दल, पंचामृत, फल और पीले वस्त्र अर्पित करें। इसके बाद "ॐ नमो भगवते वासुदेवाय" मंत्र का जाप करें और विष्णु सहस्रनाम या विष्णु चालीसा का पाठ करें।

पारण का समय

देवशयनी एकादशी व्रत का पारण 26 जुलाई को किया जाएगा। पारण का शुभ समय सुबह 5 बजकर 39 मिनट से 8 बजकर 22 मिनट तक रहेगा। धार्मिक मान्यता है कि द्वादशी तिथि में निर्धारित समय पर ही व्रत खोलना चाहिए, तभी व्रत का पूरा फल मिलता है।

ये भी पढ़ें:अगस्त में इन 5 राशियों की खुलेगी किस्मत, करियर और धन में मिल सकते हैं बड़े मौके

व्रत में किन बातों का रखें ध्यान

देवशयनी एकादशी के दिन सात्विक जीवनशैली अपनाने की सलाह दी जाती है। इस दिन चावल, गेहूं, दाल, प्याज, लहसुन और तामसिक भोजन से परहेज करना चाहिए। व्रत में फल, दूध, दही, मखाना, साबूदाना, कुट्टू या सिंघाड़े के आटे से बने फलाहार का सेवन किया जा सकता है। साथ ही भगवान विष्णु का ध्यान, भजन और दान-पुण्य करना भी शुभ माना जाता है।

ये भी पढ़ें:देवशयनी एकादशी से शुरू हो जाएगा चातुर्मास, अगले 4 महीने गलती से ना करें ये 5 काम

क्या है देवशयनी एकादशी का महत्व?

धार्मिक मान्यता के अनुसार, देवशयनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु योगनिद्रा में चले जाते हैं और चार महीने बाद देवउठनी एकादशी पर जागते हैं। इसी अवधि को चातुर्मास कहा जाता है। माना जाता है कि इस दिन श्रद्धा और नियम से व्रत व पूजा करने से भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है और जीवन में सुख-समृद्धि बनी रहती है।

ये भी पढ़ें:सावन में बदलेंगे कई बड़े ग्रह, मेष, कर्क, सिंह राशि को मिल सकती है खुशखबरी

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

Yogesh Joshi

लेखक के बारे में

Yogesh Joshi

योगेश जोशी डिजिटल पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। ज्योतिष और धार्मिक विषयों पर उनका लेखन पाठक-केंद्रित और व्यावहारिक दृष्टिकोण के लिए जाना जाता है। राशिफल, ग्रह-गोचर, दशा-महादशा, अंकज्योतिष, सामुद्रिक शास्त्र, वास्तु, फेंगशुई और पूजा-विधि जैसे विषय उनके काम का प्रमुख हिस्सा हैं।


परिचय और अनुभव


योगेश जोशी ने डिजिटल मीडिया में काम करते हुए खबर और कंटेंट के बदलते स्वरूप को नजदीक से समझा है। पत्रकारिता में 8 वर्षों के अनुभव के साथ वह फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर की भूमिका निभा रहे हैं।


न्यूज़ और फीचर कंटेंट से शुरू हुआ उनका सफर आज ज्योतिष और धार्मिक विषयों तक पहुंच चुका है, जहां वह पारंपरिक ज्ञान को मौजूदा समय और डिजिटल पाठक की जरूरतों के हिसाब से प्रस्तुत करते हैं। उनका फोकस हमेशा इस बात पर रहता है कि कंटेंट जानकारी दे, उलझाए नहीं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि


योगेश जोशी ने मास कम्युनिकेशन में स्नातक की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की इस पढ़ाई ने उन्हें तथ्यों के साथ जिम्मेदारी और संतुलन बनाए रखने की समझ दी, जो उनके लेखन में साफ झलकती है।


करियर की शुरुआत और प्रोफेशनल सफर


योगेश ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत अमर उजाला के डिजिटल प्लेटफॉर्म से की। यहां उन्होंने डिजिटल न्यूज़, कंटेंट राइटिंग और एडिटिंग पर काम करते हुए मजबूत आधार तैयार किया। इसके बाद डिजिटल मीडिया में लगातार काम करते हुए उन्होंने एस्ट्रोलॉजी और धार्मिक विषयों से जुड़े कंटेंट में विशेषज्ञता विकसित की।
पाठक किस भाषा में बात समझता है और किस तरह की जानकारी उसके लिए उपयोगी होती है—यह समझ उनके प्रोफेशनल सफर की सबसे बड़ी ताकत रही है।

एस्ट्रोलॉजी लेखन और उद्देश्य


योगेश के लिए ज्योतिष केवल भविष्य बताने का जरिया नहीं है। वह इसे आत्मचिंतन और सही फैसलों में मदद करने वाले एक मार्गदर्शक के रूप में देखते हैं। इसी सोच के साथ वह राशिफल और अन्य ज्योतिषीय विषयों को संतुलित, व्यावहारिक और भरोसेमंद तरीके से प्रस्तुत करते हैं। उनका उद्देश्य पाठकों को डराना नहीं, बल्कि जानकारी के जरिए उन्हें सोचने और समझने की दिशा देना है।


व्यक्तिगत रुचियां


काम के अलावा योगेश को सामाजिक विषयों पर पढ़ना, लिखना और भारतीय परंपराओं को समझना पसंद है। उनका मानना है कि एक पत्रकार के लिए सीखना और खुद को अपडेट रखना सबसे जरूरी है।


विशेषज्ञता (Areas of Expertise):

राशिफल (डेली एवं वीकली)
ग्रह-गोचर
दशा-महादशा
अंकज्योतिष
सामुद्रिक शास्त्र
वास्तु शास्त्र
फेंगशुई
रत्न-उपाय
व्रत-त्योहार एवं पूजा-विधि

और पढ़ें
Devshayani ekadashi Ekadashi Kab Hai
जानें लेटेस्ट Dharm News, Aaj ka Rashifal और सटीक Panchang की जानकारी। अपनी डेली पूजा के लिए यहाँ पढ़ें Shiv Chalisa, Hanuman Chalisa और Bajrang Baanहिंदू कैलेंडर 2026 की शुभ तिथियों के साथ अपने हर दिन को खास बनाएं!
अपना राशिफल जाने