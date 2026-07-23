कल सुबह 05:42 बजे से शुरू होगी देवशयनी एकादशी तिथि, जान लें व्रत की सही डेट और 5 जरूरी नियम
Devshayani ekadashi 2026: हिंदू धर्म में एकादशी तिथि अत्यंत शुभ और पुण्यकारी मानी जाती है। मान्यता है कि इस दिन व्रत और दान करने से भगवान विष्णु के साथ मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। जानें देवशयनी एकादशी व्रत किस दिन है।
Devshayani ekadashi 2026 vrat kab rakha jayega: हिंदू धर्म में देवशयनी एकादशी बहुत खास मानी गई है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी यानी देवशयनी एकादशी पर भगवान विष्णु योगनिद्रा में जाते हैं। इस दिन से चातुर्मास प्रारंभ होता है। एकादशी व्रत भगवान विष्णु को समर्पित है। मान्यता है कि इस दिन व्रत करने और कुछ चीजों का दान करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। भगवान विष्णु की कृपा से जीवन में सुख-शांति और आर्थिक खुशहाली आती है। शास्त्रों और पद्मपुराण के अनुसार, देवशयनी एकादशी के दिन पूर्ण फल की प्राप्ति के लिए व्रत नियमों का पालन करना भी जरूरी होता है। एकादशी तिथि 24 जुलाई को सुबह 5 बजकर 42 मिनट पर पर प्रारंभ हो जाएगी, जिसका समापन अगले दिन होगा। एकादशी तिथि के कारण देवशयनी एकादशी व्रत की तारीख को लेकर लोगों के बीच भ्रम की स्थिति है। अगर आप भी देवशयनी एकादशी व्रत रखने वाले हैं, तो जानें किस दिन रखा जाएगा व्रत और कब करें पारण और व्रत के 5 जरूरी नियम।
देवशयनी एकादशी व्रत किस दिन है:
पंचांग के अनुसार, देवशयनी एकादशी तिथि की शुरुआत 24 जुलाई 2026 को सुबह 05 बजकर 42 मिनट पर होगी। एकादशी तिथि का समापन 26 जुलाई को सुबह 08 बजकर 04 मिनट पर होगा। उदया तिथि में देवशयनी एकादशी व्रत का मान्य 25 जुलाई 2026, शनिवार को रहेगा।
देवशयनी एकादशी व्रत पारण कब और किस समय करें:
देवशयनी एकादशी व्रत का पारण 26 जुलाई 2026, रविवार को किया जाएगा। व्रत पारण का शुभ मुहूर्त सुबह 06 बजकर 16 मिनट से सुबह 09 बजकर 20 मिनट तक रहेगा। एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि में करना अत्यंत शुभ माना जाता है। मान्यता है कि द्वादशी तिथि में व्रत का पारण नहीं करने से पाप लगता है। पारण के दिन द्वादशी समाप्त होने का समय सुबह 10 बजकर 27 मिनट है।
देवशयनी एकादशी व्रत के 5 जरूरी नियम-
1. देवशयनी एकादशी के दिन व्रत रखने वाले मनुष्य को सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान करना चाहिए। स्वच्छ और साफ वस्त्र धारण करके भगवान विष्णु का ध्यान लगाते हुए व्रत का संकल्प लेना चाहिए।
2. भगवान विष्णु को इस दिन पूजा के समय पीले रंग के पुष्प, हल्दी, चंदन, पंचामृत और तुलसी दल आदि अर्पित करना चाहिए। इस दिन मां लक्ष्मी की भी पूजा का विधान है।
3. देवशयनी एकादशी व्रत के दिन निर्जला या फलाहार व्रत करना चाहिए। इस दिन सात्विक चीजों का ही सेवन करें। यह व्रत सिर्फ भगवान विष्णु की उपासना नहीं बल्कि इंद्रियों और मन का संयम भी है।
4. एकादशी व्रत के दिन गरीब या जरूरतमंद व्यक्ति को अपनी सामर्थ्यनुसार दान करना चाहिए। इस दिन आप अन्न, जल, धन और वस्त्र आदि का दान कर सकते हैं।
5. एकादशी व्रत में अपशब्द नहीं बोलने चाहिए। किसी का अपमान भी नहीं करना चाहिए। इस दिन गुस्सा और क्रोध से दूरी बनाकर रखनी चाहिए।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंSaumya Tiwari
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सौम्या तिवारी लाइव हिन्दुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा हैं और इस संस्थान के साथ करीब 5 वर्षों से अधिक समय से जुड़ी हैं। इन्हें डिजिटल पत्रकारिता में करीब 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है। यहां वह ग्रह राशि परिवर्तन, टैरो, वैदिक ज्योतिष, फेंगशुई, अंकराशि, रत्न शास्त्र और व्रत-त्योहार आदि से जुड़ी खबरें लिखती हैं।
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सौम्या तिवारी की ग्रह राशि परिवर्तन, व्रत-त्योहार, सामुद्रिक शास्त्र, अंकज्योतिष, वास्तु शास्त्र एवं फेंगशुई, कथा-कहानी जैसे विषयों पर अच्छी पकड़ है। उन्हें ज्योतिष एवं धार्मिक विषयों में करीब 6 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में बतौर डिप्टी कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं और धर्म व ज्योतिष (एस्ट्रोलॉजी) सेक्शन का हिस्सा हैं।
इसके अलावा उन्होंने मनोरंजन (एंटरटेनमेंट) और राजनीतिक (पॉलिटिक्स) विषयों पर भी विभिन्न मीडिया संस्थानों में काम किया है। लाइव हिन्दुस्तान में सौम्या की टॉप परफॉर्मेंस रही है, जिसके लिए उन्हें कई बार पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। खाली समय में वह धार्मिक ग्रंथों और पुराणों का अध्ययन करना और पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाना पसंद करती हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
सौम्या तिवारी ने कानपुर विश्वविद्यालय से स्नातक (बीए) किया है और जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से जनसंचार एवं पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा प्राप्त किया है। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान ही उन्हें हैदराबाद की लोकल न्यूज वेबसाइट इंडिलिक्स से पहली नौकरी का प्रस्ताव मिला।
इसके बाद वह जनसत्ता (द इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप), द क्विंट और जी न्यूज जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों से जुड़ी रहीं। साल 2020 में वह लाइव हिन्दुस्तान के धर्म व ज्योतिष सेक्शन का हिस्सा बनीं।
व्यक्तिगत रुचियां
उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले की रहने वाली सौम्या तिवारी को धार्मिक और ज्योतिषीय विषयों की जानकारी जुटाना पसंद है। इसके अलावा उन्हें नई-नई जगहों पर घूमने का भी शौक है।
विशेषज्ञता
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