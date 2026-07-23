Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Devshayani Ekadashi Samagri List: इन चीजों के बिना अधूरी है विष्णु पूजा, सामग्री लिस्ट नोट करें

By Garima Singh
लाइव हिन्दुस्तान
Follow us on Google News
share

Devshayani ekadashi 2026: देवशयनी एकादशी की पूजा में कुछ चीजों को शामिल करना जरूरी होता है। 25 जुलाई को इसका व्रत रखा जाएगा। एक बार नजर डाल लें कि आपके पास पूजा की सारी सामग्री है या नहीं? यहां देखें देवशयनी एकादशी की पूजा सामग्री लिस्ट। 

Devshayani Ekadashi Samagri List: इन चीजों के बिना अधूरी है विष्णु पूजा, सामग्री लिस्ट नोट करें

देवशयनी एकादशी का व्रत 25 जुलाई को रखा जाएगा। हिंदू धर्म में इस पूजा और व्रत का विशेष महत्व है। मान्यता के अनुसार इसी दिन से भगवान विष्णु चार महीने के लिए योगनिद्रा में जाते हैं। इसी के साथ चातुर्मास की शुरुआत हो जाती है। अगर आप इस दिन व्रत रखकर विधि-विधान के साथ भगवान विष्णु की पूजा करना चाहते हैं तो इस पूजा में लगने वाली सागम्री की लिस्ट पर एक बार नजर मार लें ताकि व्रत वाले दिन हड़बड़ी ना करनी पड़े। जानिए भगवान विष्णु की पूजा किन चीजों के बिना अधूरी मानी जाती है? साथ ही जानें देवशयनी एकादशी पूजा की आसान विधि भी।

भगवान विष्णु की पूजा के लिए सामग्री

देवशयनी एकादशी की पूजा के लिए भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की मूर्ति या फिर तस्वीर की जरूरत पड़ेगी। इन्हें चौकी पर रखने से पहले पीले रंग का वस्त्र बिछाया जाता है क्योंकि ये रंग भगवान विष्णु को सबसे प्रिय है। पूजा में तुलसी दल को शामिल करना जरूरी माना जाता है। ऐसे में ध्यान रखें कि एकादशी वाले दिन तुलसी के पत्ते नहीं तोड़े जाते हैं। ऐसे में इन्हें एक दिन पहले ही तोड़कर रख लेना सही माना जाता है। पूजा में पीले फूल और चंदन की भी जरूरत पड़ेगी।

भोग में क्या-क्या लगेगा?

भगवान विष्णु के भोग के लिए पंचामृत विशेष माना जाता है जिसके लिए दूध, घी, दही, शहद और मिश्री की जरूरत पड़ेगी। इसी के साथ पूजा में केले, आम और मिठाई का भोग लगाना शुभ माना जाता है। पूजा में अक्षत भी रखा जाता है तो कोशिश करें कि इसे लिए आप बिना टूटे चावल ही रखें।

ये भी पढ़ें:24 या 25 जुलाई देवशयनी एकादशी व्रत कब रखा जाएगा? जान लें सही तारीख

आरती में लगेंगी ये चीजें

देवशयनी एकादशी की आरती के लिए दीया, घी, रुई की बाती, कपूर, अगरबत्ती, धूपबत्ती पहले से ही तैयार रख लेंगे तो पूजा के दौरान आपको बार-बार परेशान नहीं होना पड़ेगा। पूजा के दौरान इन चीजों की जरूरत पड़ेगी। ऐसे में पूजा वाली जगह पर इन चीजों को पहले से ही रख दें।

ये भी पढ़ें:कल सुबह 05:42 बजे से शुरू होगी एकादशी तिथि, कब रखा जाएगा देवशयनी एकादशी व्रत?

देवशयनी एकादशी पूजा में ये चीजें भी आएंगी काम

1. लकड़ी की चौकी

2. तांबे का लोटा या फिर कलश

3. रोली-कुमकुम

4. पान के पत्ते

5. सुपारी और इत्र

6. देवशयनी एकादशी व्रत कथा की किताब

ये भी पढ़ें:देवशयनी एकादशी से चार महीने चतुर्मास तक किन नियमों का मानना चाहिए?

देवशयनी एकादशी की पूजा विधि

25 तारीख की सुबह स्नान करके साफ कपड़े पहन लें। इस दिन पीले रंग के कपड़े पहनना शुभ माना जाता है। पूजा घर को साफ कर लें। यहां पर चौकी लगाकर भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की तस्वीर या फिर मूर्ति की स्थापना करें। चंदन का तिलक करें। फूल, तुलसी दल, फल, भोग अर्पित करें। इसके बाद व्रत की कथा को पढ़ें। आखिरी में घी के दीए और कपूर के साथ आरती करें। पूजा खत्म होने पर भगवान विष्णु से भूलचूक के लिए माफी मांग लें। बाद में प्रसाद को सभी में बांट लें। मान्यता है कि सच्चे मन से इस व्रत को रखा जाए तो शुभ फल मिलता है।

डिस्क्लेमर- इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

Garima Singh

लेखक के बारे में

Garima Singh

शॉर्ट बायो: गरिमा सिंह एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में कार्यरत हैं। वह वास्तु, अंक शास्त्र, रत्न शास्त्र, फेंगशुई और राशिफल से जुड़े विषयों पर लिखती हैं।

परिचय और अनुभव
गरिमा सिंह डिजिटल मीडिया में लंबे समय से सक्रिय हैं। इस समय वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़ी हुई हैं। उन्होंने अपने करियर में न्यूज, फीचर और एक्सप्लेनर कंटेंट पर काम किया है। अब वह ज्योतिष से जुड़े विषयों को सरल और व्यावहारिक तरीके से पाठकों तक पहुंचाती हैं। उनके आर्टिकल की खास बात ये है कि वह जटिल ज्योतिषीय बातों को आसान भाषा में समझाने की पूरी कोशिश करती हैं ताकि जिसे एस्ट्रोलॉजी का ए भी नहीं पता है वह भी आसान तरीके से चीजों को समझ सके और उस पर अमल कर सके।

करियर
गरिमा ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत रेडियो चैनल रेड एफएम से की। यहां पर उन्होंने रेडियो से जुड़ी बारिकियों को समझने की कोशिश की और मॉर्निंग शो को प्रोड्यूस करने के साथ-साथ कॉपी राइटिंग का भी काम संभाला। साथ में कई विज्ञापनों में वॉइस ओवर भी दिया। इसके अलावा उन्होंने डीडी न्यूज, जी न्यूज जैसे मीडिया संस्थानों में डिजिटल और टीवी पत्रकारिता को करीब से जाना और समझा। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का यह अनुभव आज उनके डिजिटल राइटिंग और स्टोरीटेलिंग के तरीके को और भी प्रभावशाली बनाता है।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
गरिमा ने साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स और इंग्लिश विषयों में बैचलर ऑफ आर्ट्स (B.A.) की डिग्री प्राप्त की है। इसके बाद उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन दिल्ली और जामिया मिलिया इस्लामिया से टीवी और रेडियो पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इस दौरान उन्होंने इंटर्नशिप भी की। वह जामिया मिलिया इस्लामिया की गोल्ड मेडलिस्ट भी रह चुकी हैं।

एस्ट्रोलॉजी लेखन की सोच
गरिमा का मानना है कि ज्योतिष का उद्देश्य डर पैदा करना नहीं, बल्कि लोगों को सही दिशा और सकारात्मक सोच देना होना चाहिए। उनका फोकस होता है- सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और उपयोगी कंटेंट। वह शिव पुराण और कई और शास्त्रों की जटिल कथाओं को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं। गरिमा वास्तु शास्त्र और न्यूमरोलॉजी के अलावा फेंगशुई की किताबें पढ़ती रहती हैं और वहां की उपयोगी जानकारियों को पाठकों के साथ समय-समय पर साझा करती हैं।

व्यक्तिगत रुचियां
काम के अलावा गरिमा को गार्डनिंग, कुकिंग और टेबल टेनिस खेलना पसंद है। वह कानपुर से ताल्लुक रखती हैं और एक संतुलित जीवनशैली में विश्वास करती हैं।

विशेषज्ञता (Areas of Expertise)
वास्तु शास्त्र
अंक शास्त्र
रत्न शास्त्र
फेंगशुई
हस्तरेखा शास्त्र

और पढ़ें
Devshayani ekadashi Ekadashi Vrat Ekadashi Kab Hai
जानें लेटेस्ट Dharm News, Aaj ka Rashifal और सटीक Panchang की जानकारी। अपनी डेली पूजा के लिए यहाँ पढ़ें Shiv Chalisa, Hanuman Chalisa और Bajrang Baanहिंदू कैलेंडर 2026 की शुभ तिथियों के साथ अपने हर दिन को खास बनाएं!
अपना राशिफल जाने