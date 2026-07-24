देवशयनी एकादशी पर भगवान विष्णु को कैसे सुलाएं? जानिए हरि शयन मंत्र और पूजा की सही विधि
Devshayani Ekadashi 2026: देवशयनी एकादशी 25 जुलाई 2026 को है। जानिए भगवान विष्णु को सुलाने की सही विधि, शयन मंत्र, पूजा विधान और इस व्रत के लाभ। चतुर्मास की शुरुआत से जुड़ी पूरी जानकारी।
हिंदू धर्म में देवशयनी एकादशी का बहुत विशेष महत्व है। इस बार यह पर्व 25 जुलाई 2026, शनिवार को पड़ रहा है। इस दिन से चातुर्मास की शुरुआत हो जाती है और भगवान विष्णु चार महीने के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं। इस अवधि में शादी, गृह प्रवेश या मुंडन जैसे शुभ कार्य नहीं किए जाते। देवशयनी एकादशी पर भगवान विष्णु को सुलाने की विधि और शयन मंत्र का जाप विशेष फलदायी माना जाता है। इससे जीवन में सुख, समृद्धि और पापों से मुक्ति मिलती है।
देवशयनी एकादशी का धार्मिक महत्व
पुराणों के अनुसार इस तिथि से भगवान विष्णु क्षीर सागर में विश्राम करने चले जाते हैं। लगभग चार महीने तक वे योग निद्रा में रहते हैं। इसी अवधि को चतुर्मास कहा जाता है। इन चार महीनों में शादी, गृह प्रवेश, मुंडन जैसे शुभ कार्य नहीं करने चाहिए। इस समय शिवजी के रुद्र अंश धरती का संचालन करते हैं। देवशयनी एकादशी पर दान-पुण्य करने से विशेष फल मिलता है और जीवन के दुख दूर होते हैं।
भगवान विष्णु को सुलाने की विधि
प्रदोष काल में भगवान विष्णु को सुलाया जाता है। अपनी क्षमता के अनुसार सोना, चांदी, तांबा या कागज की मूर्ति बनवाकर पूजा स्थान पर स्थापित करें। भजन और मंत्रों के साथ भगवान को सजी हुई शय्या पर लिटाएं। रात में जागरण करें और उनके पास फल, मेवे तथा मिष्ठान रखें। शुद्ध मन और श्रद्धा के साथ यह सेवा करने से विशेष कृपा प्राप्त होती है।
शयन मंत्र का जाप
देवशयनी एकादशी पर शयन मंत्र का जाप बहुत महत्वपूर्ण है। भगवान को सुलाते समय इस मंत्र को जरूर पढ़ें। मंत्र इस प्रकार है -
सुप्ते त्वयि जगन्नाथ जगत् सुप्तं भवेदिदम्।
विबुद्दे च विबुध्येत प्रसन्नो मे भवाव्यय।।
मैत्राघपादे स्वपितीह विष्णु: श्रुतेश्च मध्ये परिवर्तमेति।
जागार्ति पौष्णस्य तथावसाने नो पारणं तत्र बुध: प्रकुर्यात्।।
इस मंत्र का जाप करते हुए भगवान को शयन करवाएं। इससे भक्ति भाव बढ़ता है और मन शुद्ध होता है।
क्षमा मंत्र और पूजा का महत्व
भगवान से क्षमा मांगने के लिए यह मंत्र पढ़ें -
भक्तस्तुतो भक्तपर: कीर्तिद: कीर्तिवर्धन:।
कीर्तिर्दीप्ति: क्षमाकान्तिर्भक्तश्चैव दया परा।।
व्रत के लाभ और सावधानियां
देवशयनी एकादशी का व्रत करने से पापों से मुक्ति मिलती है और जीवन में सुख-सौभाग्य आता है। धन-दौलत बढ़ती है और समस्याएं दूर होती हैं। इस दिन श्रद्धा और नियमपूर्वक पूजा करने से भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। मन शुद्ध रखकर भगवान श्रीहरि की सेवा करें, तो फल कई गुना बढ़ जाता है।
देवशयनी एकादशी पर सही विधि से भगवान को सुलाने से जीवन में शांति और समृद्धि आती है। शयन मंत्र का जाप और सच्ची भक्ति से भगवान की कृपा जरूर मिलती है।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंNavaneet Rathaur
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