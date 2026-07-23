Devshayani Ekadashi 2026: कल या परसों कब रखा जाएगा देवशयनी एकादशी का व्रत? जानें सही डेट, पूजा विधि, व्रत के नियम
Devshayani Ekadashi 2026: देवशयनी एकादशी का व्रत इस वर्ष 25 जुलाई 2026, शनिवार को रखा जाएगा। धार्मिक मान्यता है कि इसी दिन भगवान विष्णु योगनिद्रा में प्रवेश करते हैं और चातुर्मास की शुरुआत होती है। जानें देवशयनी एकादशी की सही तिथि, पूजा की विधि, व्रत के नियम, क्या करें और किन बातों से बचना चाहिए।
Devshayani Ekadashi 2026: हिंदू पंचांग के अनुसार आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को देवशयनी एकादशी मनाई जाती है। इसे हरिशयनी और आषाढ़ी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। धार्मिक मान्यता है कि इसी दिन भगवान विष्णु क्षीरसागर में योगनिद्रा में प्रवेश करते हैं और चातुर्मास की शुरुआत होती है। इस वर्ष देवशयनी एकादशी का व्रत 25 जुलाई, शनिवार को रखा जाएगा। पंचांग के अनुसार, एकादशी तिथि का उदयकाल 25 जुलाई को मिलने के कारण इसी दिन व्रत किया जाएगा।
धर्माचार्यों के अनुसार, देवशयनी एकादशी से अगले चार महीने तक पूजा, जप, तप और दान का महत्व बढ़ जाता है। कई परंपराओं में इस अवधि में विवाह, गृह प्रवेश और अन्य मांगलिक कार्य नहीं किए जाते। हालांकि अलग-अलग क्षेत्रों में परंपराओं में कुछ अंतर भी देखने को मिलता है।
पूजा की विधि
व्रत वाले दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त या सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करें। इसके बाद साफ और संभव हो तो पीले रंग के वस्त्र पहनें। भगवान विष्णु के सामने व्रत का संकल्प लें। पूजा की चौकी पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की प्रतिमा या तस्वीर स्थापित करें। भगवान को पीले फूल, तुलसी दल, पंचामृत, मौसमी फल और प्रसाद अर्पित करें। घी का दीपक जलाकर धूप दिखाएं। इसके बाद विष्णु सहस्रनाम, विष्णु चालीसा या 'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय' मंत्र का जाप करें। अंत में आरती कर परिवार की सुख-समृद्धि की कामना करें।
व्रत के नियम
व्रत रखने वाले लोगों को पूरे दिन सात्विक जीवनशैली अपनाने की सलाह दी जाती है। अपनी क्षमता के अनुसार निर्जला, फलाहार या एक समय सात्विक भोजन किया जा सकता है। इस दिन चावल, लहसुन, प्याज, मांस और शराब का सेवन नहीं किया जाता। पूजा में तुलसी दल अर्पित करना शुभ माना गया है। साथ ही झूठ बोलने, क्रोध करने, विवाद करने और किसी की निंदा करने से बचने की सलाह दी जाती है।
क्या करें
- भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की विधि-विधान से पूजा करें।
- तुलसी दल और पीले फूल अर्पित करें।
- विष्णु सहस्रनाम या गीता का पाठ करें।
- गरीब और जरूरतमंद लोगों को अन्न, वस्त्र या दक्षिणा का दान दें।
- पूरे दिन संयम और शांत व्यवहार रखें।
क्या न करें
- तामसिक भोजन और नशे से दूर रहें।
- चावल का सेवन न करें।
- किसी का अपमान या अनावश्यक विवाद न करें।
- व्रत का पारण द्वादशी तिथि से पहले न करें।
क्यों खास है यह एकादशी?
धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, देवशयनी एकादशी से भगवान विष्णु चार महीने के लिए योगनिद्रा में चले जाते हैं। इसी अवधि को चातुर्मास कहा जाता है। मान्यता है कि इस दौरान किए गए जप, तप, दान और भगवान विष्णु की आराधना का विशेष फल मिलता है। चार महीने बाद देवउठनी एकादशी पर भगवान विष्णु के जागरण के साथ मांगलिक कार्यों की शुरुआत होती है।
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लेखक के बारे मेंYogesh Joshi
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