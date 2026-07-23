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Devshayani Ekadashi 2026: कल या परसों कब रखा जाएगा देवशयनी एकादशी का व्रत? जानें सही डेट, पूजा विधि, व्रत के नियम

By Yogesh Joshi
लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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Devshayani Ekadashi 2026: देवशयनी एकादशी का व्रत इस वर्ष 25 जुलाई 2026, शनिवार को रखा जाएगा। धार्मिक मान्यता है कि इसी दिन भगवान विष्णु योगनिद्रा में प्रवेश करते हैं और चातुर्मास की शुरुआत होती है। जानें देवशयनी एकादशी की सही तिथि, पूजा की विधि, व्रत के नियम, क्या करें और किन बातों से बचना चाहिए।

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एकादशी फरवरी का महीना 2026

Devshayani Ekadashi 2026: हिंदू पंचांग के अनुसार आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को देवशयनी एकादशी मनाई जाती है। इसे हरिशयनी और आषाढ़ी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। धार्मिक मान्यता है कि इसी दिन भगवान विष्णु क्षीरसागर में योगनिद्रा में प्रवेश करते हैं और चातुर्मास की शुरुआत होती है। इस वर्ष देवशयनी एकादशी का व्रत 25 जुलाई, शनिवार को रखा जाएगा। पंचांग के अनुसार, एकादशी तिथि का उदयकाल 25 जुलाई को मिलने के कारण इसी दिन व्रत किया जाएगा।

धर्माचार्यों के अनुसार, देवशयनी एकादशी से अगले चार महीने तक पूजा, जप, तप और दान का महत्व बढ़ जाता है। कई परंपराओं में इस अवधि में विवाह, गृह प्रवेश और अन्य मांगलिक कार्य नहीं किए जाते। हालांकि अलग-अलग क्षेत्रों में परंपराओं में कुछ अंतर भी देखने को मिलता है।

पूजा की विधि

व्रत वाले दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त या सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करें। इसके बाद साफ और संभव हो तो पीले रंग के वस्त्र पहनें। भगवान विष्णु के सामने व्रत का संकल्प लें। पूजा की चौकी पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की प्रतिमा या तस्वीर स्थापित करें। भगवान को पीले फूल, तुलसी दल, पंचामृत, मौसमी फल और प्रसाद अर्पित करें। घी का दीपक जलाकर धूप दिखाएं। इसके बाद विष्णु सहस्रनाम, विष्णु चालीसा या 'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय' मंत्र का जाप करें। अंत में आरती कर परिवार की सुख-समृद्धि की कामना करें।

व्रत के नियम

व्रत रखने वाले लोगों को पूरे दिन सात्विक जीवनशैली अपनाने की सलाह दी जाती है। अपनी क्षमता के अनुसार निर्जला, फलाहार या एक समय सात्विक भोजन किया जा सकता है। इस दिन चावल, लहसुन, प्याज, मांस और शराब का सेवन नहीं किया जाता। पूजा में तुलसी दल अर्पित करना शुभ माना गया है। साथ ही झूठ बोलने, क्रोध करने, विवाद करने और किसी की निंदा करने से बचने की सलाह दी जाती है।

क्या करें

- भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की विधि-विधान से पूजा करें।

- तुलसी दल और पीले फूल अर्पित करें।

- विष्णु सहस्रनाम या गीता का पाठ करें।

- गरीब और जरूरतमंद लोगों को अन्न, वस्त्र या दक्षिणा का दान दें।

- पूरे दिन संयम और शांत व्यवहार रखें।

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क्या न करें

- तामसिक भोजन और नशे से दूर रहें।

- चावल का सेवन न करें।

- किसी का अपमान या अनावश्यक विवाद न करें।

- व्रत का पारण द्वादशी तिथि से पहले न करें।

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क्यों खास है यह एकादशी?

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, देवशयनी एकादशी से भगवान विष्णु चार महीने के लिए योगनिद्रा में चले जाते हैं। इसी अवधि को चातुर्मास कहा जाता है। मान्यता है कि इस दौरान किए गए जप, तप, दान और भगवान विष्णु की आराधना का विशेष फल मिलता है। चार महीने बाद देवउठनी एकादशी पर भगवान विष्णु के जागरण के साथ मांगलिक कार्यों की शुरुआत होती है।

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डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

Yogesh Joshi

लेखक के बारे में

Yogesh Joshi

योगेश जोशी डिजिटल पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। ज्योतिष और धार्मिक विषयों पर उनका लेखन पाठक-केंद्रित और व्यावहारिक दृष्टिकोण के लिए जाना जाता है। राशिफल, ग्रह-गोचर, दशा-महादशा, अंकज्योतिष, सामुद्रिक शास्त्र, वास्तु, फेंगशुई और पूजा-विधि जैसे विषय उनके काम का प्रमुख हिस्सा हैं।


परिचय और अनुभव


योगेश जोशी ने डिजिटल मीडिया में काम करते हुए खबर और कंटेंट के बदलते स्वरूप को नजदीक से समझा है। पत्रकारिता में 8 वर्षों के अनुभव के साथ वह फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर की भूमिका निभा रहे हैं।


न्यूज़ और फीचर कंटेंट से शुरू हुआ उनका सफर आज ज्योतिष और धार्मिक विषयों तक पहुंच चुका है, जहां वह पारंपरिक ज्ञान को मौजूदा समय और डिजिटल पाठक की जरूरतों के हिसाब से प्रस्तुत करते हैं। उनका फोकस हमेशा इस बात पर रहता है कि कंटेंट जानकारी दे, उलझाए नहीं।


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करियर की शुरुआत और प्रोफेशनल सफर


योगेश ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत अमर उजाला के डिजिटल प्लेटफॉर्म से की। यहां उन्होंने डिजिटल न्यूज़, कंटेंट राइटिंग और एडिटिंग पर काम करते हुए मजबूत आधार तैयार किया। इसके बाद डिजिटल मीडिया में लगातार काम करते हुए उन्होंने एस्ट्रोलॉजी और धार्मिक विषयों से जुड़े कंटेंट में विशेषज्ञता विकसित की।
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