देवशयनी एकादशी कब है? जानें चातुर्मास के नियम, क्या करें और क्या नहीं
साल 2026 में देवशयनी एकादशी 25 जुलाई, शनिवार को मनाई जाएगी। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, इसी दिन भगवान विष्णु योगनिद्रा में जाते हैं और चातुर्मास की शुरुआत होती है। जानें देवशयनी एकादशी का महत्व, पूजा विधि, चातुर्मास के नियम और इस दौरान क्या करना चाहिए और किन कार्यों से बचना चाहिए।
Devshayani Ekadashi 2026: आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवशयनी एकादशी कहा जाता है। इसे हरिशयनी, पद्मा और आषाढ़ी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। धार्मिक मान्यता है कि इसी दिन भगवान विष्णु चार महीने के लिए क्षीरसागर में योगनिद्रा में चले जाते हैं। देवशयनी एकादशी से ही चातुर्मास की शुरुआत होती है। इस दौरान विवाह, गृह प्रवेश और अन्य कई मांगलिक कार्य नहीं किए जाते। आइए जानते हैं कि साल 2026 में देवशयनी एकादशी कब है, इसका महत्व क्या है और चातुर्मास में किन नियमों का पालन करना चाहिए।
देवशयनी एकादशी 2026 कब है?
साल 2026 में देवशयनी एकादशी 25 जुलाई, शनिवार को मनाई जाएगी। इसी दिन भगवान विष्णु के योगनिद्रा में जाने की मान्यता है और चातुर्मास का शुभारंभ होगा।
क्या है देवशयनी एकादशी का महत्व?
धार्मिक मान्यता के अनुसार, देवशयनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु चार महीने के लिए योगनिद्रा में चले जाते हैं। इसके बाद सृष्टि के संचालन की जिम्मेदारी भगवान शिव संभालते हैं। यही कारण है कि चातुर्मास के दौरान भगवान शिव और भगवान विष्णु दोनों की पूजा का विशेष महत्व माना गया है। इस अवधि में जप, तप, दान, व्रत और सत्संग करने से विशेष पुण्य फल मिलने की मान्यता है।
चातुर्मास क्या होता है?
देवशयनी एकादशी से शुरू होकर देवउठनी एकादशी तक का लगभग चार महीने का समय चातुर्मास कहलाता है। इस दौरान सावन, भाद्रपद, आश्विन और कार्तिक मास आते हैं। धार्मिक दृष्टि से यह समय साधना, संयम और भक्ति के लिए सबसे उत्तम माना गया है।
चातुर्मास में क्या करें?
- भगवान विष्णु और भगवान शिव की नियमित पूजा करें।
- एकादशी, प्रदोष और सावन के व्रत रखें।
- गीता, रामचरितमानस, श्रीमद्भागवत जैसे धार्मिक ग्रंथों का पाठ करें।
- जरूरतमंद लोगों को अन्न, वस्त्र और दक्षिणा का दान करें।
- सात्विक भोजन करें और मन को शांत रखने का प्रयास करें।
- तुलसी पूजा और दीपदान करना भी शुभ माना जाता है।
चातुर्मास में क्या नहीं करना चाहिए?
- विवाह, गृह प्रवेश और मुंडन जैसे मांगलिक कार्य नहीं किए जाते।
- तामसिक भोजन, मांस और शराब से दूर रहने की सलाह दी जाती है।
- क्रोध, झूठ और दूसरों की निंदा से बचना चाहिए।
क्यों नहीं होते शुभ कार्य?
धार्मिक मान्यता है कि जब भगवान विष्णु योगनिद्रा में रहते हैं, तब विवाह और अन्य मांगलिक कार्यों के मुहूर्त नहीं निकाले जाते। इसलिए चातुर्मास के दौरान अधिकांश शुभ कार्य स्थगित रहते हैं। देवउठनी एकादशी पर भगवान विष्णु के जागने के बाद फिर से विवाह और अन्य शुभ कार्य शुरू हो जाते हैं।
देवशयनी एकादशी पर कैसे करें पूजा?
सुबह स्नान के बाद भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करें। उन्हें पीले फूल, तुलसी दल, पंचामृत और भोग अर्पित करें। विष्णु सहस्रनाम या “ॐ नमो भगवते वासुदेवाय” मंत्र का जाप करें। शाम को घी का दीपक जलाकर भगवान विष्णु की आरती करें। श्रद्धा अनुसार व्रत रखकर अगले दिन द्वादशी तिथि में पारण करें।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंYogesh Joshi
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