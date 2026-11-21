Ekadashi ka paran kab hai: 21 और 22 नवंबर को किस समय खोलें देवउठनी एकादशी व्रत? जानें दोनों दिन का सही मुहूर्त
देवउठनी एकादशी का व्रत इस बार 20 और 21 नवंबर को अलग-अलग परंपराओं के अनुसार रखा जा रहा है। 20 नवंबर को व्रत रखने वाले श्रद्धालु 21 नवंबर को दोपहर 12:08 बजे हरि वासर समाप्त होने के बाद पारण कर सकते हैं। वहीं, 21 नवंबर को व्रत रखने वाले वैष्णव श्रद्धालु 22 नवंबर को सुबह 6:41 बजे से पारण करेंगे।
Ekadashi ka paran kab hai: देवउठनी एकादशी का व्रत रखने वाले श्रद्धालुओं के लिए पारण का समय आ गया है। इस बार एकादशी व्रत दो दिन रखा गया है। 20 नवंबर को स्मार्त परंपरा के लोगों ने व्रत रखा था। वहीं, 21 नवंबर को वैष्णव संप्रदाय के श्रद्धालु एकादशी का व्रत रख रहे हैं। इसी वजह से दोनों परंपराओं के लोगों के लिए पारण की तारीख अलग-अलग है। 20 नवंबर को व्रत रखने वाले श्रद्धालु आज 21 नवंबर को पारण करेंगे। वहीं, 21 नवंबर को व्रत रखने वाले श्रद्धालु 22 नवंबर को व्रत खोलेंगे। पंचांग के अनुसार, एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि में किया जाता है। इस दौरान हरि वासर का भी ध्यान रखना जरूरी होता है। धार्मिक मान्यता है कि हरि वासर समाप्त होने के बाद ही व्रत का पारण करना चाहिए। ऐसे में श्रद्धालुओं को अपनी परंपरा के अनुसार पारण का समय देखना चाहिए।
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21 नवंबर को देवउठनी एकादशी पारण का समय
20 नवंबर को देवउठनी एकादशी का व्रत रखने वाले श्रद्धालु शनिवार, 21 नवंबर को व्रत का पारण करेंगे। हल्द्वानी के स्थानीय पंचांग के अनुसार, 21 नवंबर को हरि वासर दोपहर 12 बजकर 8 मिनट पर समाप्त होगा। इसके बाद पारण किया जा सकता है। पारण के लिए दोपहर 12 बजकर 8 मिनट से शाम 5 बजकर 15 मिनट तक का समय रहेगा।
22 नवंबर को कब करें व्रत का पारण
वैष्णव परंपरा के अनुसार, 21 नवंबर को एकादशी का व्रत रखने वाले श्रद्धालु रविवार, 22 नवंबर को पारण करेंगे। हल्द्वानी में 22 नवंबर को सूर्योदय सुबह 6 बजकर 41 मिनट पर होगा। द्वादशी तिथि सुबह 4 बजकर 56 मिनट पर ही समाप्त हो जाएगी। ऐसे में श्रद्धालु सूर्योदय के बाद व्रत का पारण कर सकते हैं। स्थानीय पंचांग के अनुसार, पारण का समय सुबह 6 बजकर 41 मिनट से रहेगा।
क्यों दो दिन रखा जा रहा है देवउठनी एकादशी का व्रत
इस बार कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 20 नवंबर को सुबह 7 बजकर 15 मिनट पर शुरू हुई थी। इसका समापन 21 नवंबर को सुबह 6 बजकर 31 मिनट पर हुआ। तिथि और सूर्योदय की गणना के कारण इस बार स्मार्त और वैष्णव परंपरा में व्रत की तारीख अलग-अलग है। स्मार्त परंपरा के गृहस्थ श्रद्धालुओं ने 20 नवंबर को व्रत रखा। वहीं, वैष्णव संप्रदाय के श्रद्धालु 21 नवंबर को एकादशी का व्रत रख रहे हैं। दोनों ही दिन भगवान विष्णु की पूजा और व्रत का विशेष महत्व है।
पारण के समय इन बातों का रखें ध्यान
एकादशी व्रत का पारण करने से पहले सुबह स्नान करें। इसके बाद भगवान विष्णु की पूजा करें। भगवान को पीले फूल, फल, धूप और दीप अर्पित करें। पूजा में तुलसी दल जरूर शामिल करें। इसके बाद अपनी परंपरा के अनुसार निर्धारित समय में व्रत खोलें। पारण के समय सात्विक भोजन करना चाहिए। धार्मिक मान्यता के अनुसार, व्रत खोलने से पहले भगवान विष्णु को भोग लगाना शुभ होता है। इसके बाद जरूरतमंदों को अन्न और भोजन का दान भी कर सकते हैं।
देवउठनी एकादशी पर क्यों होता है तुलसी विवाह
देवउठनी एकादशी के साथ तुलसी विवाह का भी विशेष महत्व है। धार्मिक मान्यता के अनुसार, इस दिन भगवान विष्णु चार महीने की योगनिद्रा से जागते हैं। इसी के साथ चातुर्मास समाप्त हो जाता है। इसके बाद विवाह और दूसरे मांगलिक कार्यों की शुरुआत होती है। इस दिन माता तुलसी का विवाह भगवान शालिग्राम के साथ कराया जाता है। घरों और मंदिरों में तुलसी के पौधे को सजाया जाता है। इसके बाद विधि-विधान से विवाह की रस्में पूरी की जाती हैं। मान्यता है कि तुलसी विवाह कराने से घर में सुख-समृद्धि आती है और वैवाहिक जीवन में खुशहाली बनी रहती है।
लेखक के बारे मेंYogesh Joshi
योगेश जोशी डिजिटल पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। ज्योतिष और धार्मिक विषयों पर उनका लेखन पाठक-केंद्रित और व्यावहारिक दृष्टिकोण के लिए जाना जाता है। राशिफल, ग्रह-गोचर, दशा-महादशा, अंकज्योतिष, सामुद्रिक शास्त्र, वास्तु, फेंगशुई और पूजा-विधि जैसे विषय उनके काम का प्रमुख हिस्सा हैं।
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