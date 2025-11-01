Dev Uthani Ekadashi Wishes: देवउठनी की शुभकामना से करें अपनों की गुड मॉर्निंग, पढ़ें 10 सबसे खास मैसेज
संक्षेप: Dev Uthani Ekadashi Wishes in Hindi: आज यानी 1 नवंबर को देवउठनी एकादशी है। लोग इस खास दिन पर अपने दोस्तों और परिवार को देवउठनी एकादशी की शुभकामनाएं भेजते हैं। आप भी अपने सगे-संबंधियों को इस खास दिन की शुभकामनाएं भेज सकते हैं। पढ़ें देवउठनी एकादशी के टॉप 10 मैसेज…
Dev Uthani Ekadashi Wishes: हिंदू धर्म में कार्तिक का महीना बेहद ही खास माना जाता है। इस महीने की शुक्ल पक्ष की एकादशी को ही देवउठनी एकादशी मनाई जाती है। धार्मिक मान्यता के अनुसार आज के दिन ही भगवान विष्णु चार महीने की योगनिद्रा से जागते है। इसी के साथ सारे मंगल काम भी शुरू हो जाते हैं। इस खास दिन पर लोग भगवान विष्णु को पूजते हैं और साथ ही व्रत भी रखते हैं। इसी के साथ लोग अपने संगे-संबंधियों और दोस्तों को इस दिन की शुभकामनाएं भी भेजते हैं। अगर आप भी अपनों को मैसेज भेजने वाले हैं तो नीचे के यूनीक टॉप 10 देवउठनी एकादशी की विशेज पर एक नजर डालें...
नीचे देखें देवउठनी एकादशी की विशेज
1. सोए हुए भगवान विष्णु जागे आज,
खुशियों से भर जाएंगे अब सबके काज।
तुलसी के संग मंगल गीत,
हर मन में जगेगी अब नई प्रीत।।
देवउठनी एकादशी 2025 की हार्दिक शुभकामनाएं।
2. भक्ति से आज सज जाएंगे आंगन द्वार,
हर घर में अबसे होगा सुख का संचार।
पाप मिटे सारे और मिले आशीष अपार,
देवउठनी एकादशी लाए जीवन में ढेर सारा प्यार।।
देवउठनी एकादशी 2025 की हार्दिक शुभकामनाएं।
3. नए काम की होगी अब शुरुआत,
हर मन में जागेगी अबसे विश्वास की बात।
आप पर बनी रहे विष्णु जी की कृपासदा,
खुशियां बरसे अबसे हर एक दिशा।।
देवउठनी एकादशी 2025 की हार्दिक शुभकामनाएं।
4. जागे आज विष्णु भगवान,
मन में भरे नए अनुराग।
भक्ति में डूबा रहे आज का दिन,
देवउठनी एकादशी दे शुभ संकेत नया।।
देवउठनी एकादशी 2025 की हार्दिक शुभकामनाएं।
5. तुलसी की महक से सजे घर-आंगन,
खुशियों से भर जाएगा अब सबका जीवन।
देवउठनी का आज आया है ये पावन दिन,
आप अब ना रहें कभी भी खुशियों के बिन।।
देवउठनी एकादशी 2025 की हार्दिक शुभकामनाएं।
6. सोए देव जागेंगे जब,
सुख-शांति बरसे तब।
हर द्वार बजे मंगल गीत,
आपको मिले मन का मीत।।
देवउठनी एकादशी 2025 की हार्दिक शुभकामनाएं।
7. आज व्रत करो सच्चे मन से,
सजाओ तुलसी अपने आंगन में।
देवउठनी एकादशी का संदेश है यही,
भक्ति में ही मिलती है सच्ची खुशी।।
देवउठनी एकादशी 2025 की हार्दिक शुभकामनाएं।
8. जागे विष्णु, अब सारा जग सजे,
आज से हर मन में प्रेम खिले।
देवउठनी एकादशी रे पावन दिन पर,
सुख-समृद्धि आपको भरपूर मिले।।
देवउठनी एकादशी 2025 की हार्दिक शुभकामनाएं।
9. उठे भगवान विष्णु तो जागे संसार,
भक्ति में डूबेगा अब हर परिवार।
देवउठनी की शुभ घड़ी में,
सुख-शांति रहे हर राह में रहे अपार।।
देवउठनी एकादशी 2025 की हार्दिक शुभकामनाएं।
10. तुलसी के आंगन में आज दीप जले,
हर मन से अब सारे पाप निकले।
देवउठनी एकादशी की इस शुभ घड़ी में,
सुख-शांति आपको जीवन में मिले।
देवउठनी एकादशी 2025 की हार्दिक शुभकामनाएं।