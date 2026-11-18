Tulsi Vivah and Devuthani ekadashi saman list: हिंदू धर्म में देवउठनी एकादशी और तुलसी विवाह का विशेष महत्व है। मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की पूजा करने और शालिग्राम भगवान और तुलसी माता का विवाह कराने से मनवांछित फल की प्राप्ति होती है।

देवउठनी एकादशी और तुलसी विवाह की सामग्री लिस्ट क्या है?

Dev uthani Ekadashi and tulsi vivah samagri list: हिंदू धर्म में देवउठनी एकादशी और तुलसी विवाह महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, चार महीने बाद भगवान विष्णु इस दिन योग निद्रा से जागते हैं। इस दिन से ही चातुर्मास का समापन होता है और शुभ और मांगलिक कार्यों की शुरुआत होती है। इस साल देवउठनी एकादशी 20 नवंबर 2026 को है। देवउठनी एकादशी के दिन देवों को विधिपूर्वक पूजन करने और गीतों को गाते हुए उठाया जाता है। इसके अलावा देवउठनी एकादशी के दिन ही तुलसी विवाह कराया जाता है। कई जगहों पर द्वादशी तिथि पर भी तुलसी विवाह कराया जाता है। तुलसी विवाह में भगवान विष्णु के शालिग्राम स्वरूप और मां लक्ष्मी के स्वरूप मां तुलसी का विवाह संपन्न कराते हैं। मान्यता है कि तुलसी विवाह कराने से कन्या दान के समान पुण्य मिलता है। अगर आप भी देवउठनी एकादशी पर पूजन और तुलसी विवाह कराने वाले हैं, तो यहां से मिला लें संपूर्ण सामग्री लिस्ट।

1.पूजा के लिए थाली: भगवान विष्णु की पूजा करने के लिए एक थाली की आवश्यकता होती है।

2.लाल और पीले रंग के फूल: पूजा में भगवान विष्णु को पीले रंग और मां लक्ष्मी को लाल रंग के पुष्प अर्पित करना शुभ माना जाता है।

3. एक लोटा जल: एकादशी पूजन में देवताओं को स्नान आदि कराने के लिए गंगाजल मिश्रित जल से भरे एक लोटा लें।

5. घी का दीपक: देवों की आरती के लिए घी के दीपक की आवश्यकता होती है।

6. धूपबत्ती: मान्यता है कि पूजा में धूपबत्ती जलाने से घर की नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है।

7. हल्दी: भगवान विष्णु को हल्दी अर्पित करना अत्यंत शुभ माना जाता है।

8. कलावा: वस्त्र के रूप में भगवान विष्णु को कलावा अर्पित किया जाता है।

9. कपास: देवउठनी एकादशी पूजा में कपास या रुई का प्रयोग भी किया जाता है।

10. जनेऊ: भगवान विष्णु को पीले रंग का जनेऊ अर्पित करना शुभ माना जाता है।

11. पीला चंदन: श्रीहरि को पीला चंदन अति प्रिय है। मान्यता है कि पीला चंदन अर्पित करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं।

12. रोली: पूजा में देवी-देवताओं को तिलक लगाने के लिए रोली का प्रयोग किया जाता है।

13. तिल: एकादशी के दिन चावल का प्रयोग वर्जित माना जाता है, इसलिए देवउठनी एकादशी पूजन में तिल का प्रयोग करना चाहिए।

14. चने की दाल: भगवान विष्णु को चने की दाल अर्पित करना शुभ माना जाता है।

15. गुड़ या मिठाई: भगवान विष्णु को गुड़ का भोग अर्पित करना अत्यंत शुभ माना जाता है।

16. दक्षिणा: दक्षिणा के रूप में कुछ रुपए अवश्य रखने चाहिए। बाद में इन्हें किसी गरीब या जरूरतमंद को दान करना चाहिए।

17. घंटी: पूजा में ध्वनि के लिए घंटी का प्रयोग किया जाता है।

18. 365 बत्ती: मान्यता है कि देवउठनी एकादशी के दिन 365 बत्ती का दीया जलाने से वर्ष भर के दीपदान का फल मिलता है।

19. मौसमी फल और सब्जी: देवउठनी एकादशी के दिन देवों को उठाने के लिए किये जाने वाले पूजन में गाजर, गन्ना आंवला, मूली, सिंघाड़ा, अमरूद, सेब और फली आदि का प्रयोग किया जाता है। आप चाहें तो जो भी मौसमी फल उपलब्ध हैं, उनका भी प्रयोग कर सकते हैं।

20 . दान के लिए अन्न: देवोत्थान पूजन में गेहूं या किसी अन्य दाल को शामिल किया जाता है। मान्यता है कि पूजा के बाद अन्न का दान करने से जीवन में सुख-समृद्धि आती है।

21. गेरु या खड़िया: देवउठनी एकादशी पर देवों को बनाने के लिए गेरु या खड़िया का प्रयोग किया जाता है।

तुलसी विवाह के लिए संपूर्ण सामग्री लिस्ट: तुलसी माता का श्रृंगार: लाल चुनरी, बिंदी, चूड़ियां, सिंदूर और मेहंदी।

भगवान शालिग्राम जी के लिए: पीले वस्त्र, चंदन, तुलसी दल और फूलों की माला।

पूजा के लिए सामग्री: रोली, अक्षत, हल्दी, कलावा, काले तिल, रुई, घी, पान, सुपारी, जनेऊ, हल्दी की गांठ, चंदन, आम के पत्ते, इत्र, कलश गंगाजल, पंचामृत, धूप, दीप, कपूर और अगरबत्ती।

मंडप सजावट के लिए सामग्री: चार गन्ने, केले के पत्ते, फूल, माला, लाल कपड़ा और रंगोली।

विवाह सामग्री: वरमाला, गठबंधन के लिए कपड़ा, पान, सुपारी, नारियल, सुपारी और दक्षिणा।

भोग के लिए सामग्री: फल, मिठाई, बताशे, पंचमेवा, मिश्री और घर पर बने सात्विक पकवान।