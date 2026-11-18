देवउठनी एकादशी और तुलसी विवाह में क्या-क्या सामान लगता है? यहां से मिला लें संपूर्ण सामग्री लिस्ट
Tulsi Vivah and Devuthani ekadashi saman list: हिंदू धर्म में देवउठनी एकादशी और तुलसी विवाह का विशेष महत्व है। मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की पूजा करने और शालिग्राम भगवान और तुलसी माता का विवाह कराने से मनवांछित फल की प्राप्ति होती है।
Dev uthani Ekadashi and tulsi vivah samagri list: हिंदू धर्म में देवउठनी एकादशी और तुलसी विवाह महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, चार महीने बाद भगवान विष्णु इस दिन योग निद्रा से जागते हैं। इस दिन से ही चातुर्मास का समापन होता है और शुभ और मांगलिक कार्यों की शुरुआत होती है। इस साल देवउठनी एकादशी 20 नवंबर 2026 को है। देवउठनी एकादशी के दिन देवों को विधिपूर्वक पूजन करने और गीतों को गाते हुए उठाया जाता है। इसके अलावा देवउठनी एकादशी के दिन ही तुलसी विवाह कराया जाता है। कई जगहों पर द्वादशी तिथि पर भी तुलसी विवाह कराया जाता है। तुलसी विवाह में भगवान विष्णु के शालिग्राम स्वरूप और मां लक्ष्मी के स्वरूप मां तुलसी का विवाह संपन्न कराते हैं। मान्यता है कि तुलसी विवाह कराने से कन्या दान के समान पुण्य मिलता है। अगर आप भी देवउठनी एकादशी पर पूजन और तुलसी विवाह कराने वाले हैं, तो यहां से मिला लें संपूर्ण सामग्री लिस्ट।
देवउठनी एकादशी पूजा सामग्री लिस्ट:
देवउठनी एकादशी पर देव उठान को बनाया जाता है। देखें देवउठनी एकादशी पर क्या-क्या सामान लगता है।
1.पूजा के लिए थाली:
भगवान विष्णु की पूजा करने के लिए एक थाली की आवश्यकता होती है।
2.लाल और पीले रंग के फूल:
पूजा में भगवान विष्णु को पीले रंग और मां लक्ष्मी को लाल रंग के पुष्प अर्पित करना शुभ माना जाता है।
3. एक लोटा जल:
एकादशी पूजन में देवताओं को स्नान आदि कराने के लिए गंगाजल मिश्रित जल से भरे एक लोटा लें।
5. घी का दीपक:
देवों की आरती के लिए घी के दीपक की आवश्यकता होती है।
6. धूपबत्ती:
मान्यता है कि पूजा में धूपबत्ती जलाने से घर की नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है।
7. हल्दी:
भगवान विष्णु को हल्दी अर्पित करना अत्यंत शुभ माना जाता है।
8. कलावा:
वस्त्र के रूप में भगवान विष्णु को कलावा अर्पित किया जाता है।
9. कपास:
देवउठनी एकादशी पूजा में कपास या रुई का प्रयोग भी किया जाता है।
10. जनेऊ:
भगवान विष्णु को पीले रंग का जनेऊ अर्पित करना शुभ माना जाता है।
11. पीला चंदन:
श्रीहरि को पीला चंदन अति प्रिय है। मान्यता है कि पीला चंदन अर्पित करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं।
12. रोली:
पूजा में देवी-देवताओं को तिलक लगाने के लिए रोली का प्रयोग किया जाता है।
13. तिल:
एकादशी के दिन चावल का प्रयोग वर्जित माना जाता है, इसलिए देवउठनी एकादशी पूजन में तिल का प्रयोग करना चाहिए।
14. चने की दाल:
भगवान विष्णु को चने की दाल अर्पित करना शुभ माना जाता है।
15. गुड़ या मिठाई:
भगवान विष्णु को गुड़ का भोग अर्पित करना अत्यंत शुभ माना जाता है।
16. दक्षिणा:
दक्षिणा के रूप में कुछ रुपए अवश्य रखने चाहिए। बाद में इन्हें किसी गरीब या जरूरतमंद को दान करना चाहिए।
17. घंटी:
पूजा में ध्वनि के लिए घंटी का प्रयोग किया जाता है।
18. 365 बत्ती:
मान्यता है कि देवउठनी एकादशी के दिन 365 बत्ती का दीया जलाने से वर्ष भर के दीपदान का फल मिलता है।
19. मौसमी फल और सब्जी:
देवउठनी एकादशी के दिन देवों को उठाने के लिए किये जाने वाले पूजन में गाजर, गन्ना आंवला, मूली, सिंघाड़ा, अमरूद, सेब और फली आदि का प्रयोग किया जाता है। आप चाहें तो जो भी मौसमी फल उपलब्ध हैं, उनका भी प्रयोग कर सकते हैं।
20 . दान के लिए अन्न:
देवोत्थान पूजन में गेहूं या किसी अन्य दाल को शामिल किया जाता है। मान्यता है कि पूजा के बाद अन्न का दान करने से जीवन में सुख-समृद्धि आती है।
21. गेरु या खड़िया:
देवउठनी एकादशी पर देवों को बनाने के लिए गेरु या खड़िया का प्रयोग किया जाता है।
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तुलसी विवाह के लिए संपूर्ण सामग्री लिस्ट:
तुलसी माता का श्रृंगार:
लाल चुनरी, बिंदी, चूड़ियां, सिंदूर और मेहंदी।
भगवान शालिग्राम जी के लिए:
पीले वस्त्र, चंदन, तुलसी दल और फूलों की माला।
पूजा के लिए सामग्री:
रोली, अक्षत, हल्दी, कलावा, काले तिल, रुई, घी, पान, सुपारी, जनेऊ, हल्दी की गांठ, चंदन, आम के पत्ते, इत्र, कलश गंगाजल, पंचामृत, धूप, दीप, कपूर और अगरबत्ती।
मंडप सजावट के लिए सामग्री:
चार गन्ने, केले के पत्ते, फूल, माला, लाल कपड़ा और रंगोली।
विवाह सामग्री:
वरमाला, गठबंधन के लिए कपड़ा, पान, सुपारी, नारियल, सुपारी और दक्षिणा।
भोग के लिए सामग्री:
फल, मिठाई, बताशे, पंचमेवा, मिश्री और घर पर बने सात्विक पकवान।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंSaumya Tiwari
संक्षिप्त विवरण
सौम्या तिवारी लाइव हिन्दुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा हैं और इस संस्थान के साथ करीब 5 वर्षों से अधिक समय से जुड़ी हैं। इन्हें डिजिटल पत्रकारिता में करीब 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है। यहां वह ग्रह राशि परिवर्तन, टैरो, वैदिक ज्योतिष, फेंगशुई, अंकराशि, रत्न शास्त्र और व्रत-त्योहार आदि से जुड़ी खबरें लिखती हैं।
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सौम्या तिवारी की ग्रह राशि परिवर्तन, व्रत-त्योहार, सामुद्रिक शास्त्र, अंकज्योतिष, वास्तु शास्त्र एवं फेंगशुई, कथा-कहानी जैसे विषयों पर अच्छी पकड़ है। उन्हें ज्योतिष एवं धार्मिक विषयों में करीब 6 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में बतौर डिप्टी कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं और धर्म व ज्योतिष (एस्ट्रोलॉजी) सेक्शन का हिस्सा हैं।
इसके अलावा उन्होंने मनोरंजन (एंटरटेनमेंट) और राजनीतिक (पॉलिटिक्स) विषयों पर भी विभिन्न मीडिया संस्थानों में काम किया है। लाइव हिन्दुस्तान में सौम्या की टॉप परफॉर्मेंस रही है, जिसके लिए उन्हें कई बार पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। खाली समय में वह धार्मिक ग्रंथों और पुराणों का अध्ययन करना और पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाना पसंद करती हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
सौम्या तिवारी ने कानपुर विश्वविद्यालय से स्नातक (बीए) किया है और जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से जनसंचार एवं पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा प्राप्त किया है। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान ही उन्हें हैदराबाद की लोकल न्यूज वेबसाइट इंडिलिक्स से पहली नौकरी का प्रस्ताव मिला।
इसके बाद वह जनसत्ता (द इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप), द क्विंट और जी न्यूज जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों से जुड़ी रहीं। साल 2020 में वह लाइव हिन्दुस्तान के धर्म व ज्योतिष सेक्शन का हिस्सा बनीं।
व्यक्तिगत रुचियां
उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले की रहने वाली सौम्या तिवारी को धार्मिक और ज्योतिषीय विषयों की जानकारी जुटाना पसंद है। इसके अलावा उन्हें नई-नई जगहों पर घूमने का भी शौक है।
विशेषज्ञता
ग्रह और नक्षत्रों का राशि पर असर
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