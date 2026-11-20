देवउठनी एकादशी का व्रत रखने से पहले जान लें ये 5 नियम, भूलकर भी न करें ये गलतियां
Dev Uthani Ekadashi 2026: देवउठनी एकादशी व्रत के दौरान खानपान, पूजा-पाठ और व्यवहार से जुड़े कुछ नियमों का ध्यान रखना जरूरी माना जाता है। जानें एकादशी पर क्या खाना चाहिए, किन चीजों से परहेज करना चाहिए और व्रत का पारण कब करना चाहिए।
Dev Uthani Ekadashi 2026: देवउठनी एकादशी का व्रत इस साल 20 और 21 नवंबर को है। स्मार्त परंपरा के अनुसार, 20 नवंबर को व्रत रखा जाएगा, जबकि वैष्णव परंपरा में 21 नवंबर को एकादशी मनाई जाएगी। भगवान विष्णु को समर्पित इस व्रत में पूजा-पाठ के साथ खानपान के नियमों का भी ध्यान रखा जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, छोटी-छोटी गलतियों से बचकर और विधि-विधान से व्रत रखने पर पुण्य की प्राप्ति होती है। अगर आप भी देवउठनी एकादशी का व्रत रखने जा रहे हैं तो इन पांच बातों का ध्यान जरूर रखें।
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दशमी तिथि से ही रखें खानपान का ध्यान
एकादशी व्रत की तैयारी दशमी तिथि से ही शुरू हो जाती है। इस दिन सात्विक भोजन करना चाहिए। लहसुन, प्याज और मांसाहार से परहेज करने की परंपरा है। रात में हल्का भोजन करना चाहिए। कई लोग दशमी की रात से ही अनाज खाना छोड़ देते हैं।
एकादशी पर चावल खाने की है मनाही
एकादशी के दिन चावल खाने से बचना चाहिए। धार्मिक मान्यता के अनुसार, इस दिन चावल और अनाज का सेवन नहीं करना चाहिए। व्रत रखने वाले लोग फल, दूध और कुट्टू या सिंघाड़े के आटे से बनी चीजें खा सकते हैं। हालांकि, निर्जला व्रत रखने वाले श्रद्धालु पूरे दिन अन्न और जल दोनों का त्याग करते हैं।
दिन में सोने से बचें
एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा और भजन-कीर्तन का विशेष महत्व है। धार्मिक मान्यता के अनुसार, व्रत रखने वालों को दिन में सोने से बचना चाहिए। इस दिन अपना समय पूजा-पाठ और भगवान के नाम के स्मरण में बिताना चाहिए।
व्रत में मन और व्यवहार का भी रखें ध्यान
एकादशी का व्रत सिर्फ खानपान तक सीमित नहीं है। इस दिन किसी से झगड़ा करने, अपशब्द बोलने और किसी का अपमान करने से बचना चाहिए। मन में किसी के प्रति बुरी भावना नहीं रखनी चाहिए। धार्मिक मान्यता है कि व्रत में मन की शुद्धता भी उतनी ही जरूरी है।
द्वादशी तिथि पर इस समय करें पारण
एकादशी व्रत का पारण अगले दिन यानी द्वादशी तिथि पर किया जाता है। पारण के लिए पंचांग में दिए गए शुभ समय का ध्यान रखना चाहिए। भगवान विष्णु की पूजा के बाद व्रत खोलने की परंपरा है। द्वादशी तिथि के भीतर ही पारण करना शुभ माना जाता है।
क्यों खास है देवउठनी एकादशी का व्रत
पौराणिक मान्यताओं के अनुसार, आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी पर भगवान विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी पर वे चार महीने बाद जागते हैं। इसी वजह से इसे देवउठनी एकादशी कहा जाता है। इस दिन के साथ चातुर्मास का समापन होता है। इसके बाद विवाह और दूसरे मांगलिक कार्यों की शुरुआत होती है।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंYogesh Joshi
योगेश जोशी डिजिटल पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। ज्योतिष और धार्मिक विषयों पर उनका लेखन पाठक-केंद्रित और व्यावहारिक दृष्टिकोण के लिए जाना जाता है। राशिफल, ग्रह-गोचर, दशा-महादशा, अंकज्योतिष, सामुद्रिक शास्त्र, वास्तु, फेंगशुई और पूजा-विधि जैसे विषय उनके काम का प्रमुख हिस्सा हैं।
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